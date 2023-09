Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta nimitettiin TPS:n hallitukseen

Jääkiekkoseuran taustayhtiö kertoi aikaisemmin käynnistävänsä kaksi kautta kestävän tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on saada organisaatio ja kustannukset vastaamaan tuloja.

Jääkiekon SM-liigajoukkue TPS:n emoyhtiö HC TPS Turku Oy:n yhtiökokous nimitti tiistaina hallitukseensa vihreiden puheenjohtajan, kansanedustaja Sofia Virran.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kai Koskinen. Muu hallitus pysyy ennallaan.

– Sofia Virta on tehnyt työtä haastavista olosuhteista tulevien lasten ja nuorten parissa. Hänellä on myös osaamista ja näkemystä vihreään siirtymään, mikä on keskeinen kysymys Turun Ratapihan monitoimiareena ja Artukaisten liikuntakeskus -hankkeissa, Koskinen kommentoi yhtiön tiedotteessa.

– TPS on merkittävä toimija myös lasten ja nuorten yhdenvertaisempien mahdollisuuksien näkökulmasta, ja lähden suurella innostuksella mukaan hallitustyöskentelyyn. Urheilu on aina ollut tärkeä osa omaa elämää. Hienoa päästä mukaan edistämään tärkeitä asioita hienossa seurassa, Virta sanoo.

Koskisen mukaan hallituksen kasvattamisen taustalla on TPS:n visio olla eurooppalainen huippuseura, joka tekee Turun seudusta paremman paikan elää.

Hallituksessa on Koskisen mukaan entisestään vahvaa urheiluosaamista, jota täydennetään nyt yhteiskunnallisella osaamisella.

Tepsi joutuu kiristämään vyötä

TPS julkaisi syyskuun alussa edelliskauden tilinpäätöksen. Yhtiö teki tappiota 2,9 miljoonaa euroa. Samaan aikaan konsernin liikevaihto kasvoi edelliskauden 900 000 eurosta 11,7 miljoonaan.

Yhtiön operatiivinen johto kertoi tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä yhtiön käynnistävän talouden tehostamisohjelman. Taloudelliseen tasapainoon pyritään tämän ja ensi vuoden aikana.

TPS:n toiminta on ollut tappiollista jo vuosia. Seura on yhdeksän viime tilikauden aikana tehnyt yhteensä yli 15 miljoonaa euroa tappiota.