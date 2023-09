10 000 kurkea valmistautuu muuttoon pohjalaisella peltoaukealla – keväällä tiedetään, selvisivätkö ne talvesta ilman lintuinfluenssaa

Söderfjärdenin meteoriittikraaterilaaksoon kokoontuu keväisin ja syksyisin tuhansia kurkia. Määrä on vakiintunut viime vuosina noin 10 000 lintuun.

Söderfjärdenin pellot ovat tänäkin vuonna täyttyneet tuhansista hanhista, joutsenista ja erityisesti kurjista.

Söderfjärden on meteoriittikraatterilaakso Pohjanmaalla, kymmenkunta kilometriä Vaasasta etelään. Se tunnetaan etenkin kurkien levähdysalueena.

Lintuharrastaja Ari Lähteenpään mukaan kurkien määrä on vakiintunut alueella syksyisin 10 000 yksilöön.

– Viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut muutos on sellainen tasokorotus. Jos katsoo taaksepäin parikymmentä vuotta, niin lintumäärät ovat olleet keskimäärin puolet pienempiä, Lähteenpää kertoo.

Vaasalaisen Ari Lähteenpään tapasi toimittaja Antti Haavisto.

Viime vuonna alueella oli lähes 15 000 kurkea. Ennätyksiä tänä vuonna tuskin rikotaan.

– Mutta on tässä vielä päiviä jäljellä, Lähteenpää kertoo ja toteaa alueella riittävän vielä hyvin ruokaa linnuille.

Sopivien sääolosuhteiden myötä linnut jatkavat matkaansa kohti Lounais-Eurooppaa.

Lintuharrastaja Ari Lähteenpää uskoo, että kurjet ovat turvassa lintuinfluenssalta.

Kurjet turvassa?

Ari Lähteenpää ei ole juuri huolissaan lintuinfluenssasta kurkien osalta, vaikka linnut kokoontuvatkin nyt syysmuuttojen vuoksi yhteen.

Kurjet ovat turvassa virukselta, uskoo Lähteenpää.

– Lintuinfluenssa on ennenkaikkea vesilintujen ja vesistöjen lähellä liikkuvien lintujen ongelma. Tänä vuonna se iski etenkin naurulokkeihin. Se on keskittynyt tiettyihin lajiryhmiin tällä hetkellä, Lähteenpää sanoo.

Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersved uskoo myös, että nyt pohjoisesta etelään muuttavilla linnuilla lintuinfluenssariski ei ole kovin korkea. Eri asia on sitten ensi kevät.

– Se on arpapeliä. Talvehtimisalueilla lintuinfluenssa voi levitä muista lajeista ja kun lintuja on tiheästi, riski on suurin.

Södersved muistuttaa, että Israelissa tuhansia kurkia kuoli lintuinfluenssaan talvella 2021–2022. Israelissa talvehtii noin 100 000 kurkea vuosittain.

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on kesän aikana aiheuttanut yksittäisten lintujen kuolemien lisäksi lokkien joukkokuolemia esimerkiksi Halsualla, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Yksi tuhoisimmista oli Kokkolan Ullavanjärvellä, missä lintuinfluenssaan kuoli arviolta tuhat naurulokkia.