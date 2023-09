Kansalaisaloite Venäjän Maarianhaminan-konsulaatista keräsi 50 000 kannattajaa – asiasta on valmisteilla myös ministeriön selvitys

Kansalaisaloite Venäjän konsulaatin lakkauttamisesta Ahvenanmaalla on kerännyt eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta. Aloitteen tiedoissa esitystä perustellaan sillä, että konsulaatti rajoittaa ja vaarantaa Suomen turvallisuuden nyt, kun Suomi on sotilasliitto Naton jäsen.

Kansalaisaloitteeseen alettiin kerätä nimiä huhtikuun 4. päivä, eli kuuden kuukauden keräysaika olisi tullut täyteen lokakuun alussa.

Konsulaatin sulkeminen on ollut aiemminkin esillä poliittisella tasolla. Ulkoministeriössä on valmisteilla Ahvenanmaan erityisasemaa koskeva oikeudellinen selvitys, jossa käsitellään myös konsulaattia.

Heinäkuussa presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi peruu Venäjän Turun-pääkonsulaatin toimiluvan lokakuun alusta alkaen. Kyseessä oli vastatoimi Venäjän päätökselle sulkea Suomen Pietarin-pääkonsulaatti.

Tuolloisessa kokouksessa keskusteltiin myös Venäjän Maarianhaminan-konsulaatista.

Esimerkiksi Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen sanoi STT:lle heinäkuussa, että Suomelta olisi luontevaa erillisenä toimena sulkea myös Maarianhaminan konsulaatti.

Nyt, kun kansalaisaloite on kerännyt vaadittavat 50 000 allekirjoitusta, on kannatusilmoituksen vireillepanijan tai hänen nimeämänsä edustajan haettava Digi- ja väestötietovirastolta päätös ilmoitusten lukumäärän vahvistamisesta. Jos kelvollisia kannatusilmoituksia on 50 000 tai yli, aloite on toimitettava eduskunnalle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua viraston päätöksestä, jotta eduskunnalla on velvoite ottaa asia käsittelyyn.