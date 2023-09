Asiantuntijat kritisoivat lännen varovaista aseapua ja rypälepommien paheksuntaa: ”Venäjän propagandan mukaista ajattelua”

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan rypäleaseiden käyttö on maan oma päätös.

Lännen aseapu Ukrainaan on muuttunut koko ajan voimakkaammaksi, ja tulivoima on kasvanut. Ukraina käyttää tällä hetkellä esimerkiksi rypälepommeja, mikä on herättänyt kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöissä.

Rypälepommit ovat tehokas mutta siviileille vaarallinen ase, joka räjähtää ilmassa ja levittää lukuisia pienempiä pommeja ympäristöön. Niiden käyttö on kielletty yli sadassa maassa.

Ylen aamussa vieraillut Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak ei pidä Ukrainan rypälepommien käyttöä millään lailla kiistanalaisena. Hän pitää keskustelua ennemminkin Venäjän ajaman propagandan vahvistamisena.

– Venäjä on käyttänyt näitä aseita päivästä yksi ja miinoittanut ehkä viidenneksen Ukrainasta. Tulee kestämään sukupolvia, ennen kuin se saadaan tyhjennettyä.

Salonius-Pasternakin mukaan Venäjän hyökkäykseltä puolustautumisessa on kyse aivan eri tilanteesta kuin maailmalla nähdyissä sisällissodissa, joissa rypälepommeja on käytetty eri tavalla siviilejä vaarantaen.

Myös Suomi on vastustanut ajatusta rypälepommien kieltämisestä, sillä ne ovat puolustajalle hyödyllisiä aseita.

Putinilla tuskin on ”punaista viivaa”, mitä aseita saa käyttää

Ukrainan sotaa tarkasti seuraavan Emil Kastehelmen mukaan keskustelu punaisista viivoista, eli mitä aseita sodassa saa käyttää ja mitkä aseet voivat konfliktia eskaloida, on hyödyttänyt ainoastaan Venäjää.

– On absurdi ajatus, että Putinilla olisi jokin lista asejärjestelmistä. Että nyt sitten kun Leopard 2 -panssarivaunut laitetaan sinne, niin sitten tapahtuisi jotain kauheuksia. Tämä on täysin Venäjän propagandan mukaista ajattelua.

Kastehelmi sanoo pitävänsä valitettavana sitä, että puhe on läpäissyt länsimaissa päättäjätason ja jäänyt pyörimään turvallisuusanalyyseihin.

– Se kerta kaikkiaan ei ole totta. Venäjällä ei ole mitään relevanttia kykyä eskaloida sotaa länsimaita vastaan yksittäisten asejärjestelmien pohjalta.

Salonius-Pasternakin mukaan Venäjällä ei ole mitään massiivista asearsenaalia säästössä, jos ydinaseet jätetään laskuista pois. Niiden osalta tilanne on sama kuin sodan alussa: Venäjän poliittinen johto ymmärtää, että yksinään Yhdysvallat reagoisi merkittävästi ydinaseiden käyttöön.

– Ajatus että Putin yhtäkkiä päättäisi käyttää ydinaseita tämän [Ukrainan saaman jonkin aseavun] takia, on täysin absurdi, Salonius-Pasternak sanoo.

