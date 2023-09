Näin alkoholiveron korotus näkyisi Alkon hinnoissa ensi vuonna

Alkon hinnoissa tapahtui muutoksia myös eilen. Hinnanmuutos on keskimäärin 0,4 prosenttia. Panimotuotteiden hinnat nousivat keskimäärin 0,4 prosenttia, väkevien 0,7 prosenttia ja kuohuviinien 0,9 prosenttia.

Petteri Orpon (kok.) hallitus suunnittelee alkoholijuomaveron korotusta. Jos veroa nostetaan, se näkyy Alkon arvion mukaan kuluttajahinnoissa vuoden vaihteessa.

Esitetty alkoholijuomaveron muutos tarkoittaisi sitä, että oluen hinta laskisi hieman, muiden tuoteryhmien hinnat nousisivat, kertoo Alko tiedotteessaan.

Esimerkiksi 6,5-prosenttisen 0,33 litran kokoisen olutpullon hinta laskisi viisi senttiä, Alkon tiedotteessa mainitaan. Viinipullon hinta nousisi 32 senttiä ja kolmen litran hanapakkaus viiniä maksaisi 1,28 euroa nykyistä enemmän.

Puolen litran pullo 38-prosenttista väkevää olisi Alkon esimerkkilaskelman mukaan ensi vuonna 1,04 euroa kalliimpi kuin nyt ja 0,7 litran pullo 40-prosenttista maksaisi 1,54 euroa enemmän.

– Esimerkiksi kymmenen euron viinipullosta 51 prosenttia, eli noin viisi euroa on veroa. Siitä Alkolle jää myyntikatetta noin 1,70 euroa. 30 euron väkevän juoman hinnasta 66 prosenttia, eli lähes 20 euroa, on veroa. Alkolle siitä jää myyntikatetta 3,30 euroa, kertoo Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen tiedotteessa.

Väkevien ja oluen alkoholijuomavero määräytyy alkoholiprosentin mukaan: mitä suurempi alkoholiprosentti tuotteella on, sitä suurempi on veron määrä. Viineissä alkoholijuomavero on sama kaikille saman pakkauskoon tuotteille riippumatta alkoholiprosentista.

Alkon hinnat nousivat eilen

Alkon hinnat muuttuivat viimeksi eilen. Tavarantoimittajat voivat muuttaa Alkossa myynnissä olevien tuotteiden hintoja kahdesti vuodessa, yleensä maalis- ja syyskuun lopussa.

Tämän syksyn osalta uudet hinnat tulivat käyttöön eilen ja hinnanmuutos on keskimäärin 0,4 prosenttia. Panimotuotteiden hinnat nousivat keskimäärin 0,4 prosenttia, väkevien 0,7 prosenttia, kuohuviinien 0,9 prosenttia, punaviinien 0,2 prosenttia ja valkoviinien 0,3 prosenttia. Lähes 1 700 tuotteen hinta nousi ja lähes 400 tuotteen hinta laski, Alkon tiedotteessa kerrotaan.