Valtava määrä ”valepuheluita” on häirinnyt suomalaisia jo vuosia – ei enää

Suomalaisiin liittymiin on yritetty soittaa viime vuosina kymmeniä miljoonia kertoja väärennetyllä numerolla. Harva yrityksistä on näkynyt puhelimen näytöllä.

Yle Uutiset kertoi kesäkuussa, miten suomalaisen kirjanpitäjän puhelinnumeroa käytettiin ulkomailta tuleviin huijauspuheluihin. Lokakuun 2. päivästä alkaen näiden huijausten mahdollisuus pienenee, kun Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen viimeinen velvoite teleoperaattoreille astuu voimaan.

Se velvoittaa seulomaan väärennöksistä myös sellaiset, joissa uskotellaan puhelun tulevan suomalaisesta kännykkäliittymästä. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen Lauri Isotalo sanoo, että vielä on pieni mahdollisuus siihen, että valenumerot välkkyvät suomalaisten älypuhelinnäytöillä. Rikollisilla kun on aina jotain teknologioita käytettävissään.

– Jos puhutaan, että loppuvatko ne kaikki aivan varmasti, niin sitä on tietysti mahdotonta luvata. Tavoitteena on kuitenkin painaa se niin matalaksi kuin mahdollista, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen kehityspäällikkö Lauri Isotalo.

Esimerkiksi vuodesta 2020 lähtien laskettuna puheluyrityksiä on ollut todella paljon. Isotalon mukaan valenumeroilla soittelun määrät ovat vaihdelleet voimakkaasti kuukaudesta toiseen.

– Jos puhutaan puheluyrityksistä, joissa on yritetty tavoittaa ja hämätä suomalaisia puhelimenkäyttäjiä, niin näitä on varmasti tullut yhteensä useampi kymmenen miljoonaa. Niitä on tullut viimeisen kolmen vuoden aikana valtava määrä, Lauri Isotalo sanoo.

Kymmenistä miljoonista yrityksistä läheskään kaikki eivät pääse perille asti.

– Onneksi vain osa näistä on päättynyt niin, että suomalainen vastaanottaja on saanut tämän puhelun nähtäväksi puhelimen näytölle. Tässä teleyritykset ovat kyllä tehneet jo tätä ennenkin hyvää työtä, Lauri Isotalo sanoo.

Suomi on yllättäen edelläkävijä

Yhteistyö operaattoreiden kanssa onkin sujunut mallikkaasti Kyberturvallisuuskeskuksen kehityspäällikön mukaan.

– Se tapa, jolla Traficom, keskusrikospoliisi ja teleyritykset ovat tehneet yhteistyötä, se on ollut myönteinen yllätys. Olemme päässeet sopimaan asioista ja löytäneet yhteisen mallin, joka tehokkaasti näyttäisi toimivan tähän väärentämiseen, Lauri Isotalo sanoo.

Sen sijaan se on tullut yllätyksenä, miten vähän muualla on toistaiseksi paneuduttu ongelmaan.

– Aika vähän ulkomailla edes Pohjoismaissa tai Euroopassa on pystytty samalla tavalla tämä asia ratkaisemaan. Lähes jokaisessa euroopan maassa tämä ongelma vaivaa jossain määrin. Se on ollut yllätys kuinka vähän samansuuntaisia hankkeita muissa EU-maissa on ollut, Lauri Isotalo sanoo.

Jos puhelimeesi soitetaan yhä ulkomailta epäilyttäviä puheluita, jotka näyttävät tulleen suomalaisista liittymistä, kannattaa niistä ilmoittaa Traficomille (kyberturvallisuuskeskus.fi).

– Kannustamme ilmoittamaan Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle. Meille voi soittaa asiakaspalveluun ja nettisivuilla on lomake, jonne voi täyttää nämä tiedot. Jokainen ilmoitus on meille todella arvokas, Lauri Isotalo sanoo.

Hän muistuttaa vielä keinosta, jolla pärjää pitkälle huijauspuheluiden kanssa: kannattaa rauhoittua ja miettiä tarkkaan, kun puhelimitse pyydetään nopeasti jotain. Huijarit pyrkivät luomaan kiireen ja hätätilan tuntua. Ei pidä tehdä kiireessä viesteissä tai puheluissa annettuja pyyntöjä, kuten rahansiirtoa tai ohjelmien lataamista tietokoneelle tai puhelimeen.

Jos saat huijaussoiton, toimi näin Lopeta puhelu – ei tarvitse olla kohtelias.

Älä anna pankkitunnuksiasi, luottokorttitietojasi tai siirrä rahaa mihinkään.

Jos olet myöntynyt soittajan pyyntöihin, ilmoita välittömästi asiasta omaan pankkiisi.

Tee vasta pankille ilmoittamisen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

