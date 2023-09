Oulussa hoitajille maksettuja ylipalkkoja peritään nyt takaisin mutta lääkäreiltä ei – tästä on kyse

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohde on maksanut liikaa palkkaa kaikkiaan 57 hoitajalle. Liikoja palkkoja aiotaan nyt periä takaisin, mutta ei ehkä kaikilta.

Väärin maksetut palkat johtuvat virheestä, joka on tapahtunut järjestelyerän kohdentamisessa. Kesäkuun alussa 38 hoitajan kohdalle on merkitty virheellinen hinnoittelutunnus.

Tästä johtuen yksittäiselle hoitajalle on maksettu 18–85 euroa kuukaudessa liikaa tehtäväkohtaista palkkaa.

– Näiden ylipalkkojen takaisinperinnästä on sovittu maanantaina pääluottamusmiespalaverissa, kertoo Pohteen henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen.

Jääskeläinen pitää palkanmaksun virheitä aina harmillisina ja ymmärtää niiden aiheuttavan keskustelua. Selkeästi osoitettavissa virhetilanteissa palkanmaksu tulee kuitenkin aina oikaista. Takaisinperinnästä aiheutuvat kustannukset Pohteelle Jääskeläinen arvioi pieniksi.

Sama virhe on toistunut myös 19 työsopimuksessa, jotka on tehty kesäkuun alun jälkeen. Näiden osalta palkkakorjaus ratkaistaan erikseen. Liikaa palkkaa saaneet sairaanhoitajat saattavat olla eri asemassa keskenään, koska virheellinen palkka on mainittu uusissa työsopimuksissa.

Professori: uusia sopimuksia ei voi muuttaa

Professori Olli Norros Helsingin yliopistosta kommentoi, että jos vanhojen sopimusten kohdalla järjestelmävirhe johti ylisuurien palkkojen maksuun, työntekijän pitää maksaa erotus takaisin.

Uusien työsopimusten osalta tilanne voi olla toinen. Norroksen mukaan yleinen ajattelutapa on, että jos työnantaja on erehdyksessä merkinnyt uuteen työsopimukseen liian korkean palkan, eikä työntekijä sopimuksentekohetkellä sitä huomannut, ei sitä enää voi muuttaa.

– Työnantaja voi vain maksaa sen palkan. Jos on tullut sovittua liian korkea palkka, on se oma vika, Norros sanoo.

Tuhansia euroja saaneet lääkärit saavat pitää rahansa

Aiemmin Pohde maksoi liikaa palkkaa myös lääkäreille, mutta niitä ei päädytty perimään takaisin. Arvion mukaan kyse oli yhtä lääkäriä kohti tuhansista tai jopa kymmenistä tuhansista euroista.

– Julkisessa keskustelussa hoitajien liikaa maksetut palkat on rinnastettu tapaukseen, jossa rajatulle OYSin lääkärijoukolle maksettiin vuosien ajan liikaa palkkaa. Tapausten taustat poikkeavat toisistaan kuitenkin merkittävästi, Jääskeläinen sanoo.

Liiallinen palkanmaksu lääkäreille perustui vanhan paikallisen sopimuksen tulkintaan, joka vakiintui vuosien varrella huolimatta siitä, että asianosaiset lääkärit itse kyseenalaistivat palkan oikeellisuuden.

Hoitajille liikaa maksettu palkka perustui siis Pohteen mukaan yksiselitteisesti virheeseen, lääkäreille liikaa maksettu palkka taas perustui vanhaan tulkintaan.

Palkkojen liikamaksusta kertoi ensin Kaleva.

