Luulitko, että apteekkiin murtautumalla saa kassikaupalla kolmiolääkkeitä? Totuus on täysin toinen

Apteekit sijaitsevat yhä useammin suurten kauppakeskusten sisällä. Niihin murtautuminen on vaikeaa sijainnin ja vartioinnin ansiosta. Arkistokuva.

Syrjäisissä liikekeskuksissa sijaitsevilla apteekeilla on suurin riski joutua murron kohteeksi. Huumausaineiksi luokiteltavat vahvat kipulääkkeet ovat apteekeissa kuitenkin hyvin suojattu.

Turhaa työtä ja rahanmenoa.

Apteekkari Päivi Avilan apteekkiin Hankasalmella on runsaan vuoden aikana murtauduttu kolmesti. Aiemmin Avila on pyörittänyt apteekkia muun muassa Pieksämäellä, eivätkä murtautumiset häntä juurikaan hetkauta.

Reseptilääkkeet, kuten vahvat kipu- ja mielialalääkkeet ovat nykyajan tekniikan ansiosta hyvin suojattu ja lujasti lukkojen takana. Sen vuoksi niihin eivät murtautujat edes pääse käsiksi.

Suurimmat kustannukset syntyvätkin apteekkarille murtojälkien korjaamisesta, eivät niinkään lääkemenetyksistä.

– Kun paikkoja on rikottu, niin lasisilppua on joka paikassa. Kuitenkaan murtautujat eivät täältä hirveästi saa irti. Turhaa työtä ja rahanmenoa, sitähän se on, hän sanoo.

Esimerkiksi viimeksi murrossa ei viety apteekista mitään.

Syrjäinen pikkupaikkakunta tai vanha kauppakeskus kaupungin laidalla

Apteekkariliiton jäsenkyselyn perusteella viime vuonna murron tai murtoyrityksen kohteeksi joutui noin viisi prosenttia apteekeista. Määrä on pysynyt tasaisena, mutta tietyillä paikoilla niitä tapahtuu selvästi useammin.

– Ei voi sanoa, että tapaukset olisivat yleisempiä tietyssä osassa maata, mutta apteekin sijainnilla ja apteekkityypillä on merkitystä, sanoo viestintäfarmaseutti Taru Vanhala Apteekkariliitosta.

Nykyään apteekit sijaitsevat yhä useammin nykyaikaisissa kauppakeskuksissa, joissa on ympärivuorokautinen vartiointi. Ne saavatkin olla varsin rauhassa murtautumisyrityksiltä.

Sen sijaan apteekeilla, jotka sijaitsevat pienillä, syrjäisillä paikkakunnilla tai kaupungeissa vanhoissa liikekeskuksissa erillään asuinalueista, riski joutua murron kohteeksi on suurempi kuin muilla apteekeilla.

Sisä-Suomen poliisin alueella apteekkimurtoja hieman viime vuotta enemmän

Sisä-Suomen poliisin alueella Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla apteekkimurtojen määrä on tänä vuonna kasvanut hieman. Viime vuonna apteekkiin murtauduttiin Sisä-Suomen poliisin alueella kahdeksan kertaa, tänä vuonna murtoja on tehty syksyyn mennessä kaikkiaan 11.

Vuoden sisällä eniten murtoja on tehty Hankasalmella.

Etelä-Savossa ja lähialueella Varkaudessa apteekkimurtoja on tehty viime vuosina noin puolenkymmentä vuodessa. Vuosien 2020–2023 aikana alueella on tehty yhteensä 15 murtoa, joista yli puolet on keskittynyt Varkauteen.

Hankasalmen apteekkari Päivi Avila on nyt päättänyt asentaa apteekkinsa ikkunoihin kalterit.

– Se kyllä vähentää ajatuksia murtautua tähän paikkaan, hän arvioi.