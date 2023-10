170 opiskelijaa korjasi kokonaisen kerrostalon – asunnot vietiin käsistä

Pintakäsittelijäopiskelija Piia Koso on ollut tyytyväinen siihen, mitä on saanut tehdä kerrostalossa. Video: Kalle Purhonen / Yle

Kaksikerroksinen pienkerrostalo Kotkan Hovinsaarella on herännyt uuteen elämään. Taloa on saneerattu viimeiset kaksi vuotta Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin opiskelijoiden voimin.

Kahden vuoden urakka on ohi, ja Kotkan Hovinsaarella sijaitseva pienkerrostalo on hiljentynyt saneerausta tehneiden opiskelijoiden jäljiltä. Kahdeksan vuokra-asunnon pinnat hohtavat uututtaan, porraskäytävän vihreä värisävy on rauhoittava ja talossa tuoksuu uudelta.

Kyseessä on Kotkan Asunnot oy:n vuokrakerrostalo, joka on rakennettu vuonna 1969.

Avaa kuvien katselu Asunnoissa on paljon vaaleaa pintaa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Taloa on ollut peruskorjaamassa kaikkiaan 170 Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston eli Ekamin opiskelijaa ja 10 henkilökunnan jäsentä eri aloilta. Työhön osallistui ensisijaisesti rakennus-, talotekniikka-, sähkö- ja puhdistuspalvelualan opiskelijoita. Opiskelijat ovat suorittaneet työmaalla oman tutkintonsa osia.

Saneeraus tuli maksamaan Kotkan Asunnoille noin 900 000 euroa. Karkean arvion mukaan vastaavan hankkeen kokonaishinta olisi ollut 10–20 prosenttia kalliimpi tavanomaisella toteutustavalla. Rakennusaika oli kaksi vuotta.

Avaa kuvien katselu Talo on saneerattu porraskäytäviä myöten. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

– Vaikka työ oli ilmaista, pitkä rakennusaika tuotti omia kulujaan muun muassa lisävalvonnasta ja tyhjäkäytöstä. Kokonaisuudessaan tämä on ollut meille taloudellisesti ihan järkevä hanke, toteaa Kotkan Asuntojen toimitusjohtaja Juha Tiitta.

Talotekniikka uusittiin kokonaisuudessaan ja asuntojen pohjaratkaisuja muutettiin toimivammiksi. Talon kaikkien kahdeksan asunnon pinnat on uusittu. Kaksioista tehtiin kolmioita ja kolmioihin lisättiin vielä yksi makuuhuone. Lisäksi kaikki yhteistilat saunaa, varastotiloja ja talopesulaa myöten on remontoitu uudenveroisiksi.

Vain yksi asunto vapaana

Ekami etsi pitkään suurempaa työkohdetta, jossa työ tehtäisiin aidosti asiakkaalle.

– Kyselyjä on tullut, ja esimerkiksi Keski-Suomesta on käyty tutustumassa siihen, miten tämä toimii ja voisiko tätä mallia monistaa muuallakin, kertoo vastaava työnjohtaja Olli Turkia.

Uusiin asuntoihin on löytynyt nopeasti asukkaita – vain yksi asunto on vielä vapaana. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa lokakuussa.

Avaa kuvien katselu Taloa on remontoitu kaksi vuotta. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä

Pintakäsittelypuolen opiskelija Piia Koso on päässyt tekemään työmaalla monenlaisia asioita.

– On korjattu seinäpintoja, maalattu, laitettu lattioita, Piia Koso luettelee.

Avaa kuvien katselu Pintakäsittelijäopiskelija Piia Koso on ollut tyytyväinen opintoihin oikeassa työympäristössä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Moni opiskelija on työllistynyt suoraan, kun rakennusliikkeiden edustajat ovat käyneet tutustumassa paikan päällä työn jälkeen. Tekeminen on ollut myös mielekästä.

– On ihan toisenlaista tehdä suoraan asiakkaalle oikealla työmaalla kuin tehdä koululla harjoitustöitä, jotka sitten puretaan. Samalla on nähnyt myös muiden alojen opiskelijoiden töitä ja sitä, millaista on työskennellä oikealla työmaalla, pohtii Piia Koso.

Avaa kuvien katselu Kotkan Asunnot oy:n toimitusjohtaja Juha Tiitta on tyytyväinen lopputulokseen. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Kotkan Asunnoilla on muitakin korjattavia kohteita. Tullaanko tällaista yhteistyötä vielä jatkamaan?

– Kyllä meillä on siihen tahtotila. Täytyy vielä käydä keskusteluja Ekamin kanssa, että löytyisikö siihen yhteinen malli. Kyllä me mielellämme jatkaisimme tämän tyyppistä toimintaa, summaa Juha Tiitta.