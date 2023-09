Hollywoodin käsikirjoittajat palaavat viiden kuukauden lakkoilun jälkeen töihin – näyttelijöiden työtaistelu jatkuu, ja heillä on ässä hihassa

Hollywoodissa syntyy taas uusia tarinoita valkokankaille ja televisioruuduille, kun käsikirjoittajat alkavat työskennellä viisi kuukautta jatkuneen lakon jälkeen.

Asiasta ilmoittaa Hollywoodin elokuva- ja televisioalan käsikirjoittajien liittoja edustava Writers Guild of America (WGA), jonka mukaan käsikirjoittajat voivat palata töihin tänään keskiviikkona. Liittojohtajat äänestivät yksimielisesti käsikirjoittajien lakon päättämisen puolesta.

Kolmivuotinen sopimus syntyi, kun WGA istui samaan pöytään suurten tuotantoyhtiöiden, kuten Warner Brosin, Disneyn ja Netflixin, edustajien kanssa.

Asialistalla olivat muun muassa suoratoistoista saatavat korvaukset sekä tekijöiden suoja tekoälyn aikakaudella. Käsikirjoittajat pelkäävät, että tekoäly korvaa osan heidän työstään.

Näyttelijöiden lakko saattaa laajentua koskemaan pelialaa

Näyttelijät kuitenkin jatkavat työtaistelutoimiaan. He liittyivät käsikirjoittajien lakkoon heinäkuussa.

Monet tv- ja elokuvatuotannot pysyvätkin jäissä, vaikka päivittäisohjelmien odotetaan palaavan käsikirjoittajien töihinpaluun jälkeen nopeasti ruutuihin.

Toisaalta ilmassa on käsikirjoittajien sopimuksen myötä optimismia, kirjoittaa muun muassa brittiläinen The Guardian. Tietä on raivattu auki, sillä näyttelijät ja käsikirjoittajat jakavat samoja huolia työehdoissa.

– Olin jo siinä uskossa, että lakko jatkuu ensi vuoteen saakka, mutta käsikirjoittajien tekemä hyvä sopimus antaa toivoa, että mekin voimme päästä hyvään sopimukseen, totesi lehdelle The Big Bang Theorysta tuttu näyttelijä Marissa Cuevas.

Näyttelijöillä on The Guardianin mukaan ässä hihassa. He suunnittelevat laajentavansa lakkoa koskemaan pelialaa, mikä lisäisi Hollywood-studioiden painetta saada sopimus aikaiseksi.

The Screen Actors Guild – American Federation of Radio and Television Artists -niminen näyttelijöiden liitto ilmoitti maanantaina, että 98 prosenttia sen jäsenistä äänesti sen puolesta, että lakko laajenisi koskemaan peliyhtiöitä – siis mikäli parhaillaan käytävät neuvottelut eivät tuota tulosta.

Käsikirjoittajien lakkojen päättymisestä uutisoi The Guardianin lisäksi muun muassa Forbes.