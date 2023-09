Rotta käveli kuvaan kesken tuholaistorjujan haastattelun – suuren lähiön asukkaat ilmoittavat rotista viikoittain

Paras tapa torjua rottia on huolehtia jätehuollosta. Myös lintujen ruokinnassa on syytä olla tarkkana.

– Tämä on meillekin harvinaista, vaikka alalla ollaankin, sanoo tuholaistorjuntayritys Anticimexin myyntineuvottelija Juuso Wikman.

Wikmanin haastattelu on juuri alkamassa, kun muutaman metrin päähän kipittää rotta. Tilanne on sikäli yllättävä, että rotta on aktiivisimmillaan pimeän aikaan ja pyrkii välttelemään ihmisiä. Tämä kookas yksilö tuli tutkimaan roskista keskellä kirkasta päivää.

Kysyimme Ylen lähiöviikolla varissuolaisilta juttuideoita ja useampi paikallinen kertoi huolestuneensa alueen rottaongelmasta.

Rottia on oikeastaan kaikkialla, missä on ihmisiäkin, mutta onko Varissuon rottaongelma poikkeuksellinen?

– Varissuo, Kupittaa, Kakola, Portsa, sataman alue. Näiltä alueilta on viime aikoina tullut havaintoja, sanoo Turun kaupungin terveystarkastaja Jenni Vaarno.

Varissuo siis näkyy ilmoituksissa, mutta kaupungilla ei ole riittävän tarkkoja tietoja alueiden tarkkaan vertailuun. Rottien torjunta kuuluu lähtökohtaisesti kiinteistönomistajalle, kun taas kaupungin vastuulla on torjua rotat esimerkiksi puistoissa ja muilla kaupungin alueilla.

– Turun rottatilanne ei käsittääkseni poikkea muista kaupungeista, Vaarno sanoo.

Vaarnon mukaan ilmoitusten määrä kasvaa syksyisin, koska eläimet hakeutuvat rakennuksiin ruoan ja lämmön perässä.

Panosta jätehuoltoon ja ole huolellinen lintujen ruokkija

Tuholaistorjuntayritys Anticimex saa rottiin liittyviä yhteydenottoja Varissuolta viikoittain. Yrityksen leimoilla varustetut pyydykset ovat tavallinen näky. Loukkuja on runsaasti etenkin liikekeskuksen alueella.

Osa pyydyksistä tuottaa myös dataa rottien liikkeistä.

– Datasta näkee, että rotta liikkuu eniten pimeällä eli myöhään illalla ja aikaisin aamulla. Se on hyvin arka eläin, eikä tule esimerkiksi sisätiloissa mielellään esiin mikäli paikalla on ihmisiä, sanoo myyntineuvottelija Juuso Wikman.

Avaa kuvien katselu Rotat ovat yleisiä kaupunkialueilla, missä vain ruokaa on saatavilla. Kuva: Vesa-Matti Ruuska / Yle

Pyydyksillä rottia ei kokonaan pystytä hävittämään vaan kyseessä on Wikmanin mukaan enemmän kannan hallinta. Tehokkain tapa torjua rottia on huolehtia jätehuollosta.

– Jätehuoltoon kannattaa panostaa oli kyseessä sitten kerrostalo, rivitalo tai omakotitalo. Jos jotain putoaa maahan, jotain vuotaa tai astia on rikki niin sinne ne iskee.

Myös lintujen ruokinnassa on varmistettava, että ruokaa ei tipu maahan. Turun keskusta-alueella lintujen ruokinta on kielletty, muualla asian päättää kiinteistön omistaja.

– Ihmiset heittelevät ruokaa linnuille ja se lisää sitten myös jyrsijäkantaa. Se on todellinen ongelma, sanoo Turun kaupungin terveystarkastaja Jenni Vaarno.

