Hei hyväosainen veronmaksaja – näistä saavutetuista eduista sinäkin ehkä tietämättäsi nautit, muiden piikkiin

Lounasetu on monelle arkipäiväinen veronalainen luontaisetu. Tyypillisesti työntekijä maksaa 12,70 euron ateriasta itse noin kahdeksan euroa. Lounasedun käyttäjä ei välttämättä tajua saavansa verohyötyä.

Työntekijöitä kannustetaan satojen eurojen veroeduilla elokuviin, jumppaamaan, autoilemaan tai vain syömään lounasta. Tarkoitus on hyvä, mutta tuet eivät aina osu maaliinsa, sanovat tutkijat.

Politiikan verokeskustelu junnaa usein äärimmäisyyksiin yksinkertaistetuissa väittämissä, koska ne ovat tunnetusti tehokkaita.

Tämänkin syksyn säästötalkookeskusteluissa ääripäinä ovat loistaneet toisaalta töitä paiskivat veronmaksajat ja sitten ne muut, jotka ”eivät maksa veroja” mutta hyötyvät muiden työn hedelmistä.

Tosiasiassa julkiset rahavirrat kulkevat moniin suuntiin. Veroa maksetaan työttömyyskorvauksista, ja euroissa mitattuna eniten Kelan etuuksia nostivat kolmikymppiset vanhempainpäivärahojen saajat.

Käännetään veroviikon kunniaksi kysymys päälaelleen: Mistä veroeduista ainoastaan työssäkäyvät nauttivat, vaikka muut joutuvat maksamaan niistä veroa? Ja vieläpä ilman, että tarvitsee täyttää yhtäkään tukihakemusta?

”Shokki” tulee eläkkeellä

Aloitetaan automaattisesti verotettavaan tuloon tehtävistä vähennyksistä. Heti kättelyssä verottaja tekee muun muassa 750 euron tulonhankkimisvähennyksen sekä enimmillään 3 570 ja 2 030 euron ansiotulo- ja työtulovähennykset.

Ne madaltavat veroprosenttia iästä ja tuloista riippuen jopa useita pykäliä, ja nostavat vastaavasti nettopalkkaa.

Harva jaksaa vähennyksiä miettiä, eikä tarvitsekaan, sillä niistä huolehtiminen on verottajan tehtävä.

– Havainto tulee shokkina usein siinä vaiheessa, kun on jääty eläkkeelle ja huomataan, että veroprosentti nousee, kun erilaiset työhön liittyvät vähennykset jäävät pois, vahvistaa Verohallinnon asiakaskokemuspäällikkö Janne Myyry.

Eläkeläisen kanssa saman havainnon tekee työttömyyskorvausta saava: veroprosentti nousee, vaikka bruttotulot pienenevät.

Työterveyshuolloissa on eroa

Yksi suurista verovapaista työsuhde-etuuksista on työterveyshuolto. Siitä määrää laki, ja sen kokonaiskulut kustantaa 80-prosenttisesti työnantaja.

Kela korvaa menoista 60 tai 50 prosenttia, toissa vuonna 367 miljoonaa euroa. Potin rahoittavat kaikki palkansaajat ja yrittäjät sekä toisaalta työnantajat sairausvakuutusmaksuilla suurin piirtein puoliksi.

Tarkoitus on pitää ihmiset työkykyisinä, sillä työkyvyttömyys se vasta kalliiksi tulee, niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin.

Työpaikoissa on kuitenkin valtavia eroja. Osassa tyydytään ennalta ehkäisevään minimiin eli terveystarkastuksiin tai rokotuksiin. Toiset työnantajat taas kustantavat terveyspalveluita erikoislääkärikäynneistä hammashoitoon, nikotiinikorvaukseen tai fysioterapiaan.

Verovapaiden kustannusten kattona verottaja pitää 3 000:ta euroa hoitotapahtumaa kohti.

Tulonsiirto mikä tulonsiirto

Lista jatkuu. Työntekijän virkistys- ja harrastusetu, vuotuiset 400 euron liikunta- ja kulttuuri- sekä 1 200 euron pyöräedut ja 3 400 euron työsuhdematkalippu ovat esimerkkejä verottomista eduista, joita työntekijän kannattaa hyödyntää joka vuosi.

Valtiovarainministeriö selvitti viime vuonna, että kulttuuri- ja liikuntaetua käytetään vuosittain noin 250–300 miljoonan euron arvosta, ja sen menetetty verohyöty on 100–140 miljoonaa euroa.

Edellisen hallituksen veroporkkanasta eli pyöräedusta on tullut jättisuosittu. Sen on Pyöräliiton mukaan saanut tänä vuonna lähes 70 000 polkijaa.

Avaa kuvien katselu Kehittämispäällikkö Miia Malvelan mukaan veroton liikuntaetu ei saa ihmisiä liikkumaan tarpeeksi. Etua käyttävät ne, jotka muutenkin liikkuvat ja kuntoilevat. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Tulonsiirtoina pidetään yleensä lapsilisiä ja muuta sosiaaliturvaa. Ovatko verottomat työsuhde-etuudet tulonsiirtoja?

– Veroetu on mahdollista nähdä eräänlaisena välillisenä tulonsiirtona, koska verovapauden vuoksi käteen jäävä tulo on suurempi. Suoranaista tulonsiirtoa niihin ei liity, Tampereen yliopiston vero-oikeuden professori Pekka Nykänen toteaa.

Tonnin säästö vuodessa

Maksusovellusten tarjoajat, kuten Smartum, Epassi ja Edenred, markkinoivat etuuksia innokkaasti juuri verohyödyllä. Työnantaja ei maksa niistä sivukuluja, eikä työntekijä ansiotuloveroa.

– Se on todella kustannustehokas tapa tukea työntekijöiden hyvinvointia ja kasvattaa heidän ostovoimaansa, kuvailee Epassi Finlandin toimitusjohtaja Niklas Löfgren.

Matemaattinen selviö on, että henkilökohtainen hyöty on sitä mittavampi, mitä isompi on veroprosentti. Esimerkiksi työsuhdepolkupyöriä välittävien yhtiöiden laskureista voi käydä tarkistamassa, paljonko omalla veroprosentilla pyöräedusta hyötyy.

Veroprofessori Pekka Nykänen lisää, että henkilöstöedut ovat myös keino työntekijän sitouttamiseen.

– Toisaalta rahapalkka jättäisi valinnanvaran työntekijälle. Jos työntekijä saa juuri sellaisia etuja, joita itse haluaa ja tarvitsee, osuu samalla verohyötykin itselle, Nykänen vertaa.

Sama pätee lounasetuun, joka on monelle arkipäiväinen, veronalainen luontaisetu. Tyypillisesti työntekijä maksaa 12,70 euron ateriasta itse noin kahdeksan euroa.

Toissa vuonna ravintoetua sai yli 266 000 työntekijää.

Avaa kuvien katselu Markkinoinnin opiskelijan Ayan Mohamudin työpäivään Messukeskuksessa sisältyi lounasetu, ja hän maksoi sillä pizzan kauppakeskus Triplassa. Normihintaista 12,70 euron lounasta hän pitää opiskelijabudjetille liian korkeana. Kuva: Silja Viitala / Yle

Löfgren havainnollistaa, miten lounasedun säästö syntyy. Esimerkkinä on työntekijä, joka maksaa 25 prosenttia ansiotuloveroa.

– Työntekijälle lounasedun nettoarvo on kuussa 200 euroa. Jos työnantaja haluaisi antaa samanarvoisen edun palkankorotuksena, pitäisi tämän työnantajamaksujen ja tuloverojen takia maksaa jopa 320 euroa, Löfgren avaa.

Sama logiikka on autoedussa, vaikka korvausosuus on eri. Tuore tulokas on työsuhdesähköauto, jolla halutaan tukea päästötöntä autoilua.

– Sähköautotukea pidetään rikkaiden veroetuna, mutta voi kysyä, mistä markkinoille saadaan käytettyjä sähköautoja, jos joku ei ensin osta niitä uusia ja kalliita, summaa Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen.

Edenred laskeekin sivuillaan, että yleisimmistä työsuhde-eduista voi kertyä kaiken kaikkiaan vuodessa lähes 3 000 euron palkanlisä.

Verolaskurilla selviää, että 3 000 euron vähennyksestä säästäisi 50 000 euron vuosituloilla suurin piirtein tuhat euroa riihikuivaa.

Liikuntaedusta hyötyvät jo valmiiksi aktiiviset

Liikunta- ja kulttuuriedun tarkoitus on edistää työssä jaksamista ja työkykyä.

– Jos taloudellisella kannustimella saadaan ihmisiä liikkumaan, se olisi hieno juttu koko kansantalouden kannalta, sanoo nuorempi apulaisprofessori Terhi Ravaska Tampereen yliopiston verotutkimuksen huippuyksiköstä.

Mutta saadaanko?

Ikävä kyllä ei, kertoo kehittämispäällikkö Miia Malvela opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva aikuinen -ohjelmasta.

Sekä julkisen että yksityisen puolen työnantajat tarjoavat etua innokkaasti, mutta melkein kolmasosa työntekijöistä jättää saamansa liikuntaedun käyttämättä.

Eniten liikuntaetua käyttivät Malvelan mukaan ne, jotka liikkuivat jo aikaisemmin aktiivisesti. Sitä käyttivät runsaasti myös johtavassa asemassa tai asiantuntijatehtävissä olevat eli ne, joilla todennäköisimmin olisi varaa maksaa palveluista ilman verokannustintakin.

– Eli tuki ei kohdennu heille, jotka eniten hyötyisivät fyysisen liikunnan lisäämisestä, Malvela harmittelee.

Avaa kuvien katselu Oululainen tuottaja-yrittäjä Ossi Polonen söi lounaan omaan piikkiin Triplassa. Omassa firmassani olen vain minä itse töissä, mutta mielestäni kulttuurietu tai lounasetu on yrittäjältä hyvää huolenpitoa, hän pohtii. Kuva: Silja Viitala / Yle

Lounasedun käyttäytymisvaikutuksista ei Terhi Ravaskan mukaan löydy luotettavaa tutkimusta.

– Voisi kuitenkin ajatella, että ohjaava vaikutus on aika pieni, koska lounasetua voi käyttää vapaasti myös epäterveelliseen ruokaan.

– Ihmisille, jotka kuluttaisivat palveluja ilmankin etuutta tai seteliä, ne ovat vain tapa saada sama palvelu alennettuun hintaan, Ravaska lisää.

Luontaiseduilla sitoutetaan

Sekä verovapaista että verotuetuista eduista on tullut osa työntekijöiden kokonaispalkitsemista, kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Tero Määttä.

Esimerkiksi Tampereen yliopistollinen sairaala Tays palkitsi viime vuonna koko henkilöstönsä koronapandemian ponnisteluista Epassin latauksilla, joiden arvo oli Aamulehden mukaan yhteensä kaksi miljoonaa euroa.

Kohdennettujen maksuvälineiden käyttöön liittyy lieveilmiönsä. Määtän mukaan asiakkaita hämää se, mikä palvelu on verotonta ja mikä ei. Hän toivoo markkinointiin selkeyttä.

Esimerkiksi Epassi tulkitsee, että ”hyvinvointietua” voi käyttää esimerkiksi hierontaan tai silmälääkäriin 500 euron arvosta vuodessa.

Verottaja ei tunne 500 euron hyvinvointietua, eikä työterveyspalveluita voi ostaa liikuntaedulla.

– Toimijoilla on paketteja, joiden nimet ovat mitä ovat. Saattaa helposti tulla käsitys, että kaikki, mihin maksuvälinettä voi käyttää, on verovapaata.

Epassin Niklas Löfgrenin mukaan hyvinvointiedussa on kyse Epassin omasta brändinimestä, eikä väärinkäytön vaaraa ole.

– Palvelumme on rakennettu niin, ettei se mahdollista tilannetta, jossa edunsaaja ostaisi palveluita, joihin työnantaja ei tarjoa etua, Löfgren rauhoittelee.

Pitäisikö verottajan lähettää kiitoskortti?

Sadat tuhannet työssä käyvät siis nauttivat ehkä tietämättään julkisista varoista tuetuista veroeduista, joita ei muille suoda.

Pitäisikö tästä pitää isompaa meteliä?

Verohallinnon uunituoreen tutkimuksen mukaan valtaosa maksaa veronsa mielellään, mutta viidennestä verojen määrä turhauttaa.

Ehkä harmitus vähenisi, jos ravintoedun tai kulttuuriedun käyttäjät saisivat puhelimeensa piippauksen: ”Tästäkin teatterikäynnistä, junalipusta tai lämpimästä ateriasta juuri sinä saat nyt veroalen”.

Kysytään taas Verohallinnon Janne Myyryltä.

– Heh. Olemme joskus miettineet korttien lähettämistä, joissa lukisi ”Kiitos, että maksoit verosi, niillä rahoitettiin esimerkiksi tämä sairaala”. Emme sitten lähteneet toteuttamaan ideaa.

– Veikkaan, että verovähennysten logiikan avaaminen olisi vielä vaikeampi tehtävä, Myyry toppuuttelee.

Määttä: Tuki keskittyy tietyille yrityksille

Miten verokannustimilla tuetaan niitä ihmisiä, joihin tuet on tarkoitettu?

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä myöntää pohtineensa asiaa paljonkin.

Nimittäin jos ne eivät innosta muuhun, niin ainakin työsuhde-edut kannustavat ihmisiä ottamaan yhteyttä verottajaan.

Ihmiset haluavat tietää, mikseivät vaikkapa karting-autoilu, mindfulness tai kalevalainen jäsenkorjaus kuulu veroetuun. Eduskunnassa kalastusedun verovapaudesta tehtiin viime vuonna kirjallinen kysymyskin.

Määtän mukaan voisi olla hyvä pohtia edun laajentamista yleisemmäksi ja tasavertaisemmaksi.

– Kukin voisi käyttää etua toimintaan, joka omaa virkistäytymistä edistää.

Avaa kuvien katselu Verohallinnon asiakaskokemuspäällikkö Janne Myyry tietää, että verohuojennukset huomaa helposti vasta silloin, kun on jäänyt eläkkeelle tai työttömäksi eli ne menettää. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Samoilla linjoilla on Miia Malvela.

– Ne 30 prosenttia, jotka eivät etua käytä, hyötyisivät henkilökohtaisesta liikuntaneuvonnasta tai elintapaohjauksesta. Sellaista ei toistaiseksi liikuntaeduilla saa.

Määttä huomauttaa, että näin vähennettäisiin myös hyödyn keskittymistä yksille ja samoille yrityksille.

– Se olisi myös palveluntarjoajien näkökulmasta tasavertaisempi. Liikunta- ja kulttuurialan yritysten toimintaa tuetaan nyt välillisesti verovapaalla edulla, joten ulkopuolelle jää toimijoita, jotka eivät saa tätä etua hyväkseen, Määttä sanoo.