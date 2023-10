Betonielementtejä valmistava Betset sulkee kolmannen tehtaansa Suomessa: ”Meillä on vuonna 2025 todennäköisesti pula asunnoista”

Betonielementtejä valmistava Betset on sulkenut tänä vuonna kaksi tehdastaan.

Betonielementtejä valmistava Betset-yhtiöt on joutunut sulkemaan vuoden sisällä kaksi tehdastaan vähäisen kysynnän takia. Kolmas tehdas suljetaan lokakuussa.

Suljetut tehtaat sijaitsevat Nummelassa ja Paraisilla. Lokakuun alussa suljetaan Mikkelin tehdas. Yrityksellä on kaikkiaan kymmenen tehdasta ympäri Suomen.

Toimitusjohtaja Mika Löytönen pelkää, että lisää lomautuksia ja linjojen alasajoja on edessä.

– Tästä talvesta tulee todella kylmä rakennustuoteteollisuudelle. Veikkaan, että jonkinlainen pudotuspeli nähdään vielä, Löytönen ennustaa.

Hän lupaa, että tehtaat avataan heti, kun tuotteille on taas kysyntää.

Asuntorakentamisessa tarvittavien komponenttien valmistajat pinteessä

Asuntorakentamisen ahdingosta ja rakennusyhtiöiden konkursseista on uutisoitu laajasti tänä syksynä.

Erityisen hankala tilanne on nyt niillä valmistajilla, jotka tekevät asuntojen rakentamisessa tarvittavia komponentteja. Kerrostalorakentamisen hiipuminen vie kysyntää etenkin betoniteollisuudelta, pientalorakentamisen alamäki taas puupuolelta.

– Tuoteryhmissä, joita käytetään rakentamisen alkupäässä, pudotus näkyy jo selvästi. Mutta niissä, jotka ovat loppupäässä, pudotus on vasta edessä, sanoo Rakennustuoteteollisuuden toimitusjohtaja Juha Luhanka.

Kysyimme Varsinais-Suomessa toimivilta yrityksiltä, mitä ne ajattelevat rakennusalan tulevaisuudesta.

– Asuntorakentaminen on sukeltanut isoimmin, mutta onneksi muu rakentaminen on vetänyt vielä jossain määrin, kuvailee tilannetta salolaisen eristevalmistaja Finnfoamin kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma.

Ensi vuosi hämärän peitossa

Finnfoamissa on reagoitu asuntorakentamisen hiipumiseen innovoimalla uutta. Esimerkkinä tästä Erävuoma mainitsee lumen säilömiseen kehitetyt eristelylevyt.

– Meillä on sikäli hyvä tilanne, että kaikille ihmisille on löytynyt töitä, mutta tekemistä on jouduttu miettimään uudella tavalla, hän kommentoi.

Loimaalaista keittiövalmistaja Charmiaa on kannatellut kuluttajakauppa, joka on käynyt edelleen kohtalaisesti. Noin 65 prosenttia Charmian keittiöistä myydään suoraan kuluttajille, 35 prosenttia on yrityskauppaa pääasiassa pienille rakennusfirmoille.

– Asuntokaupan hiljeneminen näkyy meilläkin. Asuntoa vaihtaessa tehdään yleensä remonttia, ja monesti uusitaan myös keittiö. Kappalemäärissä on tullut noin yhdeksän prosenttia pudotusta ja liikevaihdossa noin kaksi prosenttia pudotusta vuoden takaiseen, toimitusjohtaja Pertti Lehtinen Charmia Group -konsernista kertoo.

Tulevaisuuden näkymät ovat kaikissa rakennustuoteteollisuuden yrityksissä tällä hetkellä epävarmat. Yrityksistä kommentoidaan, että budjetin tekemiseen tarvittaisiin avuksi kristallipallo.

– Ennustaminen on aina vaikeaa, mutta tällä hetkellä ennustettavuus on nolla, Pertti Lehtinen kiteyttää.

Valtiolta kaivataan tukea

Rakennusalan yritykset penäävät valtiolta toimia tilanteen tasapainottamiseksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on arvioinut, että tarve on 35 000 uudelle asunnolle vuosittain. Betset-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Löytönen huomauttaa, että tänä vuonna päästään vain puoleen tavoitteesta.

– Meillä on vuonna 2025 todennäköisesti pula asunnoista, jos kahteen vuoteen ei tehdä tämän enempää. Valtion pitäisi puuttua tilanteeseen ja tasapainottaa rakentamista, ettei synny keinotekoista kuplaa, hän huomauttaa.

Finnfoamin kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma ei pidä todennäköisenä, että rakennusalan tilanne paranisi markkinaehtoisesti. Hänen mukaansa valtion pitäisi ohjata nyt tukia korjausrakentamiseen pikaisesti.

– Kansallisvarallisuudestamme yli 50 prosenttia on kiinteistöissä. Niitä kannattaisi korjata nyt, kun kustannukset ovat alhaalla ja tekijöitä saatavilla. Tällaisena aikana se olisi erittäin järkevää tukipolitiikkaa, Erävuoma näkee.

Suomessa rakennustuoteteollisuus on pääosin kotimarkkinavetoista.

– Vienti ei tätä tule helpottamaan. Toisin päin voisi sanoa, että kun tuonti Venäjältä on pysähtynyt, sieltä tulee jonkin verran helpotuksia joihinkin tuoteryhmiin, Luhanka sanoo.

