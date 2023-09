Lappi alkaa olla jo liian täynnä turisteja – seuraavaksi ulkomaalaisille esitellään Saimaa, ja tilauslennot on jo aloitettu

Saunalaiva Emma on lähdössä Imatran matkustajasatamasta kohti Saimaata ja Satamosaarta. Mukana on keskieurooppalaisia matkanjärjestäjiä Saksasta, Hollannista, Belgiasta ja Sveitsistä.

– Tämä on meidän tapamme kertoa kansainvälisille matkanjärjestäjille, mitä kaikkea hienoa täältä löytyy. Kiinnostusta on erittäin paljon, Etelä-Karjalan matkailumarkkinointia tekevän Go Saimaa -yrityksen johtaja Katja Vehviläinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Go Saimaan johtajan Katja Vehviläisen mukaan Saimaan alueeseen on nyt kiinnostusta. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Perillä idyllisessä Satamosaaressa ohjelmassa on sienten poimintaa ja saunontaa. Go Saimaa on tuonut tänä vuonna jo useita keskieurooppalaisia matkanjärjestäjien ryhmiä tutustumaan Saimaan alueen matkailutarjontaan.

Parin päivän aikana matkanjärjestäjiä on kuljetettu kohteesta toiseen Etelä-Karjalassa.

Katja Vehviläisen mukaan Saimaasta pyritäänkin nyt kehittämään samankaltaista kansainvälistä matkailubrändiä kuin Lapista.

– Lapissa kehitykseen meni parikymmentä vuotta. Me olemme tässä kehityksessä nyt noin puolessavälissä, mutta seuraava hieno matkailukohde Suomessa on juuri Saimaa, Vehviläinen vakuuttaa.

Lappiin verrattuna Saimaan etu saattaa olla siinä, että alueella ei ole vielä juurikaan massaturismia.

Avaa kuvien katselu Satamosaaren metsästä löytyi kantarelleja. Edessä Nadine Godau, vasemmalla Jenna Tiimo ja oikealla Julia Kessler. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Tilauslentoja jo tulossa

Lapin kaltaiseen matkailumenestykseen pääsemiseksi Saimaan alueelle pitäisi tuoda turisteja charter- eli tilauslennoilla. Savonlinna on jo ottanut ensimmäisiä askeleensa tähän suuntaan.

– Ensimmäiset kolme tilauslentoa Frankfurtista Savonlinnan lentoasemalle tulivat nyt syksyllä. Lentoyhtiö oli Lufthansan Discovery-yhtiö, Savonlinnan seudun matkailu oy:n toimitusjohtaja Jaana Komi kertoo.

Savonlinnaan saapui kesäkuussa myös kolme tilauslentoa Hollannista Voigt Travelin järjestämänä. Kyseessä on kolmiolento, jonka reitti on Rotterdam-Savonlinna-Rovaniemi. Lennoille on myös tiedossa jatkoa.

– Molempien kanssa keskustellaan jo ensi vuodesta niin, että lentoja voisi olla kymmenen tai jopa enemmänkin, Jaana Komi kertoo.

Saimaa ei ole vielä kovin tunnettu

Hollannissa Saimaan aluetta ei vielä juurikaan tunneta, kertoo hollantilainen matkanjärjestäjä Albert Lamberts. Hänen Wolverine Reisen -yhtiönsä järjestää räätälöityjä matkoja pienille ryhmille esimerkiksi Pohjoismaihin ja Afrikkaan.

– Suomesta tunnetaan ehkä Lapin ja Helsingin alueet, mutta ei Saimaata, Lamberts sanoo.

Hänen mukaansa Hollannissa on yhä enemmän kiinnostusta matkustaa juuri Pohjoismaihin. Syynä tähän ovat osaltaan Etelä-Euroopassa lisääntyneet äärimmäiset sääilmiöt.

Tähän mennessä suurin kiinnostus Hollannissa on kohdistunut Etelä-Ruotsiin ja Norjaan, mutta myös kiinnostus Suomeen on lisääntymässä.

Lamberts on jo vienyt muutamia ryhmiä Pohjois-Karjalaan. Nyt myös eteläisempi Saimaan alue tuntuu kiinnostavalta.

– Mistä muualta Euroopasta voi vielä löytää tällaista suurenmoista luontoa? Lamberts toteaa.

Avaa kuvien katselu Isa Würthin mukaan sveitsiläiset eivät juurikaan vielä tunne Saimaan aluetta. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Myös sveitsiläisen matkanjärjestäjä Isa Würthin mukaan Saimaa voisi saavuttaa suosiota Sveitsissä erityisesti vaelluskohteena.

– Sveitsissä pidetään vuorilla vaeltamisesta, mutta vaellusreiteillä on jo tungosta. Suomessa sen sijaan voit olla jopa päivän näkemättä toisia ihmisiä, Desviadas Outdoors -yrityksen toimitusjohtaja Isa Würth sanoo.