Yasmine Yamajako tuntee hyvin juurensa. Kotona on aina ollut läsnä myös beniniläinen kulttuuri. Se on näkynyt sisustuksessa ja kuulunut musiikissa. Perheen kesken puhutaan ranskaa, sillä se on Beninin virallinen kieli. Yamajakon vanhemmat tapasivat Pariisissa, missä isä oli asunut 7-vuotiaasta lähtien. Beninissä on yhä kuitenkin sukulaisia, joiden luona Yamajako on vieraillut muutamia kertoja.