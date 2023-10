100 000 ihmistä pitäisi saada töihin, mutta palkasta ei juuri puhuta – työnhakupalvelussa ihmetellään, miksi

Hallituksen tavoite 100 000 suomalaisen työllistymisestä on jo tutuksi tullut mantra. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toisti edellä mainitun tutun luvun viimeksi keskiviikkona tavatessaan työmarkkinaosapuolet virka-asunnollaan Kesärannassa.

Yksi hallituksen keskeinen viesti on, että työnteon tulisi aina olla kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen.

Ainakin pelkästään parempaa elantoa tavoittelevan työnhakijan on vaikea innostua työnhakuun, jos työpaikkailmoituksessa ei kerrota työstä maksettavaa palkkaa. Näin on valtaosassa työpaikkailmoituksista.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman Työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa yhteensä liki 250 000. Samaisen katsauksen mukaan elokuun lopussa oli Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa avoinna 54 800 työpaikkaa.

Luvut ovat armottomia: työt ja tekijät eivät kohtaa.

Kaikki keinot otettava käyttöön

Hallituksella on omat konstinsa työllisyyden parantamiseen.

Työnhakupalvelu Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salosen mielestä myös työnantajien on käännettävä kaikki kivet, jos tavoitteena on lisätä työtä tekevien määrää.

Palkka-avoimuuden lisääminen ja erityisesti palkan kertominen jo työpaikkailmoituksissa voisi hänen mukaansa lievittää työnhakijoiden ja -antajien kohtaanto-ongelmaa. Salonen kertoo kiinnittäneensä asiaan huomiota jo vuosien ajan.

Kehitystäkin on hänen mukaansa tapahtunut. Silti edelleenkin esimerkiksi Duunitorin ilmoituksista vasta noin seitsemässä prosentissa kerrotaan hakijalle työstä maksettavan palkan määrä.

– On tapahtunut muutosta, onneksi. Mutta edelleen on todella harvinaista, että palkka kerrotaan työpaikkailmoituksen yhteydessä.

Esimerkiksi haastattelupäivänä Duunitorin sivuilla oli 31 000 ilmoitusta avoimesta työpaikasta. Niistä palkka kerrottiin 2 100:ssa.

Avaa kuvien katselu Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen toivoo, että työpaikkailmoituksissa olisi aina mainittuna edes jonkinlainen palkkahaitari. Kuva: Fredrik Bäckman / Duunitori

Työnhakijan näkövinkkelistä tilanne on kummallinen, sillä moni tahtoisi jo työpaikkaa hakiessaan tietää siitä maksettavan palkan suuruuden – tai pienuuden.

Työnantajien puolelta katsottuna asia on mutkikkaampi. Syitä tai selityksiä asialle on monia, sanoo Aino Salonen.

– Kyseessä on aika juurtunut käytäntö. Vanhat tavat istuvat työnantajilla tiukassa. Suomessa on totuttu, ettei palkka-asiaa työpaikkailmoituksessa kerrota. Muutos tapahtuu tässä tuskastuttavan hitaasti.

Salonen kuvailee, että työnantaja voi nähdä rekrytoinnin neuvotteluna, jossa omia kortteja ei haluta paljastaa liian varhain. Työnantaja voi pyytää työnhakijaa määrittelemään oman palkkatoiveensa, mikä ei aina ole yksinkertaista.

– Se on välillä aika epäreilu vaatimus, sillä ilmoitus ei useinkaan anna tarpeeksi tietoa työtehtävästä. Vaarana on, että hakija hinnoittelee itsensä ylä- tai alakanttiin.

Syitä, miksi työnantaja ei kerro palkkaa työpaikkailmoituksessa Kyseessä on vanha maan tapa, joka istuu tiukasti. Työnantaja ei halua paljastaa neuvottelussa korttejaan liian aikaisin. Palkka-avoimuuden pelätään herättävän kielteisiä reaktioita työpaikan sisällä. Työnantaja voi kokea palkkauksen avaamisen vaikeaksi, jos palkka muodostuu monesta eri osasta.

Palkkatietoja ei haluta paljastaa kilpailijoille. Avaa

Palkkapuhe on suomalaisilla työpaikoilla vähäistä ja se voidaan kokea vaikeaksi. Palkka herättää myös paljon tunteita. Se voi olla yksi syy siihen, ettei työnantaja lähde kertomaan palkkaa työpaikkailmoituksissaan.

– Palkka vaihtelee esimerkiksi tehtävän vaativuuden, osaamisen, työssä suoriutumisen ja yksilön työmarkkina-aseman mukaan, muistuttaa Aino Salonen.

Tästä syystä hän sanoo ymmärtävänsä, jos työnantaja pitää avoimia palkkakeskusteluja hankalina.

– Kyllä johtajan pitäisi silti aina pystyä perustelemaan palkkaerot kaikille työyhteisössä, Salonen summaa.

Palkka jo ilmoitukseen, niin aikaa säästyy kaikilta

Töitä on monenlaisia ja usein palkka koostuu monesta eri asiasta. On peruspalkkaa ja sen päälle vaikkapa iltalisiä, on bonuksia ja on provisioita.

Työnantaja ei kuitenkaan saisi jättää pohtimatta palkka-avoimuutta monimutkaisen palkkarakenteen takia.

Työpaikkailmoitukseen olisi viestintäjohtaja Aino Salosen mielestä hyvä laittaa aina edes jonkinlainen palkkahaitari.

Ilmoituksessa voisi lisäksi avata sanallisesti sitä, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat palkan määrään. Hakijaa kannattaisi auttaa myös kertomalla, mitä ihmiset vastaavassa työssä tienaavat.

– Työnhakijat janoavat palkkatietoa ja sitä kannattaisi heille antaa. Se on monelle tärkeä työn hakemisen kriteeri.

Aino Salosen mielestä on jopa hieman absurdia, että työnantajat jättävät ilmoituksissaan kertomatta palkan määrän, kun monella alalla on meneillään ankara kilpailu parhaista osaajista.

– Jos tieto palkasta kerrotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, säästää sekä hakijan että työnantajan arvokasta aikaa.

