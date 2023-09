Syyllistyikö Provinssi syrjintärikokseen evätessään kansanedustaja Mäenpään osallistumisen tapahtumaan – poikkeuksellisen tapauksen esitutkinta alkoi

Pohjanmaan poliisi sai viime viikolla valmiiksi Provinssia ja kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps.) koskevan esikäsittelyn, jonka perusteella esitutkinta päätettiin aloittaa. Nyt selvitetään, onko Provinssin organisaatio syyllistynyt syrjintärikokseen viime kesänä.

Mäenpään kutsu Seinäjoella kesäkuun lopulla järjestettyyn Provinssiin peruttiin hänen sanomalehti Ilkka-Pohjalaiseen kirjoittamansa mielipidekirjoituksen takia.

Sähköposti, jolla peruminen oli ilmoitettu, ei ollut tavoittanut lomalla olevaa Mäenpäätä. Hän oli tapahtumassa vaimonsa kanssa, kun järjestyksenvalvojat tulivat kehottamaan heitä poistumaan paikalta.

Rikoslain syrjintä-pykälä on se, jota nyt selvitetään, kertoo rikoskomisario Harri Teivaanmäki.

– Poliisi tekee esitutkintaa sillä perusteella, että asiassa on syytä epäillä rikosta. Esitutkinnassa selvitetään puolueettomasti kaikkien osapuolten kertomukset, sanoo Teivaanmäki.

Pieni asia - iso merkitys

Provinssin ja Mäenpään kertomukset tapahtumista poikkeavat näkemyksiltään. Mäenpää kertoo kuvanneensa tilanteen ja lähettäneensä videon poliisille.

Mäenpää sanoo, että ei aluksi halunnut vaivata poliisia koko asialla, mutta saatuaan niin paljon yhteydenottoja, tuli toisiin ajatuksiin. Kun selvisi, että joku muu on tehnyt tutkintapyynnön, Mäenpää koki, että hänellä oli velvollisuus tehdä itsekin tutkintapyyntö. Hän halusi, että asia selvitetään kunnolla.

– Asia näyttää ja tuntuu pieneltä, mutta oikeastaan se on yhteiskunnallisesti iso. Voidaanko henkilö poistaa paikalta mielipiteen takia, pohtii Mäenpää.

Hän sanoo saaneensa yhteydenottoja jopa enemmän muilta kuin omilta puoluetovereiltaan, mikä vahvisti ajatusta tutkintapyynnön tekemisestä.

Mäenpää vakuuttaa, ettei ole itsensä puolesta loukkaantunut tai nöyryytetty. Siitä ei ole kyse.

– Minulla on politiikassa niin parkkiintunut nahka, ettei mikään enää yllätä. Mutta vaimolle se oli nolo tilanne. Hän vielä aluksi luuli, kun meiltä tultiin puhuttelemaan, että meihin on kohdistunut jokin uhka ja meidät viedään turvaan. Mutta sitten selvisikin, että kyse on isännän mielipidekirjoituksesta, kertoo Mäenpää.

Kutsu ei ollut voimassa

Provinssin näkökulma on edelleen se, ettei mitään väärää ole tehty. Kutsuvieraan kutsu peruttiin kesken tapahtuman.

Festivaalijohtaja Ville Koivisto toimi vielä kesällä tuotantopäällikön tehtävissä, mutta vastaa nyt koko organisaation puolesta.

– Me emme ole häntä poistaneet festivaaleilta, vaan hänen kutsunsa on peruttu. Se on oleellinen huomio. Ja sitten, kun hänet on alueella havaittu, hän on tiedon saatuaan poistunut ihan itse, toteaa Koivisto.

Mutta kehottamalla?

– Toki. Kutsu ei ollut enää voimassa. Tilanne olisi tietenkin ollut täysin erilainen, jos hän olisi ollut maksava asiakas, painottaa Koivisto.

Asia herätti kesällä runsaasti keskustelua, jossa kumpikin osapuoli sai tukensa. Tuleeko prosessista mainehaittaa tapahtumalle, sitä on vielä vaikea sanoa.

– Niin tukevaa kuin negatiivistakin palautetta on tullut. Ehkä enemmän positiivista, että ollaan omia kantojamme ja arvojamme nostaneet esiin. Mutta on vielä liian aikaista sanoa, toteaa Koivisto.

Syyttäjä ja poliisi yhteistyössä

Poliisi arvioi, että asia etenee syyteharkintaan. Aikataulu on kuitenkin epävarma, koska vakavammat rikokset menevät etusijalle. Vielä on myös auki, kuka tai ketkä Provinssin organisaatiossa ovat vastuullisia asiassa.

Syyttäjä ja poliisi tekevät yhteistyötä jo esitutkinnassa.

– Syyttäjä sitten katsoo, nostetaanko asiassa syyte. Eikä nyt ole syytä julkisuudessa käydä oikeutta etukäteen, koska asiaa vasta selvitetään ja lopputulosta ei voi tietää, muistuttaa Teivaanmäki.

Tapaus on kuitenkin harvinainen ja poikkeuksellinen.

Poliisin mukaan syrjintätapaukset koskevat yleensä sen tyyppisiä asioita kuin että ihminen on poistettu vaikka ravintolasta kansallisuutensa, ihonvärinsä tai taustansa takia.

– En tämän tyyppistä nyt ainakaan tiedä toista, ei tule mieleen vastaavaa, miettii Teivaanmäki.