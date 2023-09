Kun lähes koko tehtaan väki irtisanottiin, käärittiin Kemissä hihat – nyt kaksi vuotta myöhemmin suurin osa on työllistynyt

Kemissä oltiin hieman runsas kaksi vuotta sitten melkoisen kriisin keskellä, kun metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti lakkauttavansa Veitsiluodon tehtaat ja 550 työntekijää irtisanottiin. Siitä käynnistyi nopea prosessi, jossa Kemin kaupunki pyrki yhteistyössä eri koulutus- ja viranomaistahojen kanssa löytämään lääkkeitä kaupunkia kohdanneeseen suurtyöttömyyteen.

Kemiin ja naapurikuntiin saatiin äkillisen rakennemuutoksen tukea reilu 12 miljoonaa euroa, jota on käytetty muun muassa työttömäksi jääneiden auttamiseen. Heille on tarjottu koulutusta ja työllistymispalveluja sekä tukea vapaa-aikaan ja työkykyyn.

Tällä hetkellä 550 irtisanotusta noin 80 on vailla työtä.

Kemin kaupungin työllisyyspäällikkö Riitta Hakala nostaa esille muutaman asian, missä Kemissä on onnistuttu Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden jätti-irtisanomisen jälkeen, kun 550 työntekijää menetti työpaikkansa.

1. Nopeus

Kemissä organisoiduttiin nopeasti kolmeen työryhmään. Yhteen niistä tuli kaikki koulutus, oppilaitokset, te- palvelut sekä kaupungin toimet. Jo keväällä te- toimiston, oppilaitosten ja kaupungin edustajat jalkautuivat Stora Enson tiloihin.

2. Irtisanotuille eri mahdollisuuksien esille tuominen

Heti alkuun jaettiin tietoa koulutusmahdollisuuksista ja kyseltiin toiveita, mihin irtisanotut haluaisivat uutta uraa luoda. Oppilaitokset pyrkivät järjestämään koulutusohjelmia ja työvoimakoulutuksia työnhakijoille mahdollisimman pian.

3. Matalan kynnyksen palvelut

Rinnalla kulkeminen ja kriisityö, ohjaus ja neuvonta, tuki. Kemissä laitettiin jalalle irtisanomisesta selviytymiseen -hanke ja perustettiin työllisyyspalveluita tarjoava Pointti-yhteispalvelukeskus Kemin keskustaan.

4. Laaja-alainen yhteistyö

Kemissä tehtiin tiivistä yhteistyötä Stora Enson ja sen palkkaaman konsulttiyhtiön kanssa. Lisäksi kaikki mahdolliset toimijat Lapin alueelta ja ministeriön edustajat ovat olleet mukana työryhmässä. Esimerkiksi yritys- ja hankerahoituksia on pyritty hyödyntämään tämän toimijaverkoston osaamisen kautta.

5. Koordinointivastuu kaupungilla

Kaupungin virkamies- ja luottamusmiesjohto ovat olleet vahvasti mukana seuraamassa asioiden edistymistä. Iso äkillisen rakennemuutoksen -ryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa ja alatyöryhmät tätä useammin. Joka kokous on alkanut sillä, että mitä irtisanotuille kuuluu, paljonko heitä on ja mitä heille on tarjottu.

Yksilöllistä ohjaamista

Kemiläinen Esa Soikko ehti olla Veitsiluodossa prosessinhoitajana paperikone viitosella lähes 20 vuotta. Hän kertoi, että ilman Irtisanomisesta selviytymiseen -hankkeen tukea ja työllisyyspalveluita tarjoavan Pointin apua hän ei ehkä olisi huomannut hakeutua pikakoulutukseen.

– Ne hoksasi minut tuonne kurssille lähettää. Linja-auton kuljettajaksi olisi tarkoitus kouluttautua. Semmoinen lyhyt rekrykoulutus ja työvoimakoulutus paikalliselle liikennöitsijälle.

Veitsiluodosta irtisanottuja on ollut auttamassa irtisanomisesta selviytymiseen - hanke, joka päättyy lokakuussa.

Projektipäällikkö Anu Fisk kertoo, että jokaisen oman tarpeen mukaan on pyritty auttamaan yksilöllisesti työntekijöitä.

– Ihmisillä on erilaisia taustoja. Osalla on esimerkiksi paljon pitkiä työuria ja he ovat tehneet pitkään raskasta fyysistä vuorotyötä. Olemme jalkautuneet asiakkaan tukena sosiaali- ja terveyspalveluihin ja ohjanneet asiakkaita esimerkiksi oikean etuuden piiriin.

Irtisanotuilta on tullut palautetta, että apu on ollut tarpeen ja sitä on tarvittaessa saanut.

– On pystytty olemaan isoksi avuksi, ei ole aina helppoa palvelujärjestelmässä löytää oikeita palveluja. Nyt pyrimme jokaisen kanssa miettimään yksilöllisiä suunnitelmia, kun meidän hanke lokakuussa päättyy, toteaa Anu Fisk.