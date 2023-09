Pakkausten pienentämisestä syytetyt yritykset puolustautuvat: osa kiistää, osa vetoaa kuluttajien toiveisiin

Yrityksillä on monta syytä pakkauskokojen muuttamiseen. Osa yrityksistä vakuuttaa hinnan laskevan samalla.

Yritykset antavat monia syitä sille, miksi tuotteiden pakkauskokoja on pienennetty. Asiaa perustellaan esimerkiksi kuluttajien toiveilla pienemmistä pakkauksista, perhekoon pienentymisellä, raaka-aineiden hinnan nousulla tai tuotteen parantamisella.

Kuluttajaliitto kertoi tiistaina saaneensa vastausryöpyn, kun liitto kysyi suomalaisten havaintoja tuotteiden kutistumisesta. Esillä yli 700 havainnossa oli etenkin kahdeksan tuotetta.

Näiden tuotteiden kutistumisesta huomautettiin eniten Kissan märkäruoka, 34 havaintoa (Latz ja Whiskas)

Kivikylän erilaiset lihavalmisteet, 23 havaintoa

Ingmariini-levitteen rasia, 20 havaintoa

Becel-levitteiden eri rasiat, 15 havaintoa

Oivariini, 14 havaintoa

Arla Loputon -kermajuusto, 12 havaintoa

Pirkan Alaskanseiti -annospalapaketti, 10 havaintoa

Koiranruoka, 6 havaintoa (Jahti & Vahti)

Yle lähetti eniten havaintoja keränneiden tuotteiden valmistajille tiistaina aamulla kommenttipyynnön. Kaikki eivät vastanneet Ylen kysymyksiin.

Osa yrityksistä oli ulkomaisia, ja kysymys piti lähettää englanniksi asiakaspalvelun yhteydenottolomakkeen kautta.

Useat pakkauskoot voivat hämätä

Kuluttajien vertailua vaikeuttaa se, että yrityksillä voi olla useita pakkauskokoja.

Keskon osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen sanoo, että Pirkka-seitiä on saatavissa sekä 300 että 400 gramman annospaloina. Isompi koko tuli valikoimiin vuonna 2011, pienempi taas tämän vuoden tammikuussa.

Avaa kuvien katselu Yritykset perustelevat tuotteiden pakkauskokojen pienentymisiä muun muassa perhekoon muutoksella. Kuvituskuva. Kuva: Aalto Puutio / Yle

Osa yrityksistä kiistää pienentäneensä pakkauskokoja. Esimerkiksi Valion mukaan pakkauskoot ovat pysyneet samoina.

– Pakkauskokoja ei ole viime vuosina pienennetty, sanoo Kristiina Klemetti Valion viestinnästä.

Oivariinista on erilaisia tuotevariantteja, ja pakkauskoot vaihtelevat 250–600 gramman välillä. Perinteinen Oivariini on 600 gramman pakkauksessa, mutta erikoisversiot joko 500 tai 550 gramman pakkauksissa.

– Näin on ollut jo useiden vuosien ajan eikä pakkauskokoja ole muutettu, Klemetti vastaa sähköpostilla.

Hinta voinut laskea

Arla sen sijaan myöntää pienentäneensä Ingmariinin ja Arla Loputon kermajuuston pakkauskokoja. Yrityksen mukaan taustalla on kotitalouksien koon pienentyminen ja kuluttajatutkimukset.

Arla teetti kuluttajatutkimuksen, jonka mukaan 74 prosenttia halusi ostaa juuston kilon paketissa.

Kermajuusto on nykyään kilon pakkauksessa entisen 1,1 kilon pakkauksen sijaan. Yhtiön mukaan myös hinta on laskenut ja uudesta koosta on kerrottu selkeästi.

Arlan markkinointijohtajan Kati Janhusen mukaan kilon kermajuusto on kilohinnaltaan kuluttajalle joissakin kaupoissa jopa edullisempi kuin aiemmassa 1,1 kilon pakkauksessa. Janhunen muistuttaa kaupan määrittävän kuluttajahinnat.

Myös Kivikylä kertoo, että myyntihinta on laskenut samalla kun tuotekoko on pienentynyt. Jauhelihapihvituotteiden annoskokoa muutettiin Kivikylän mukaan alkuvuodesta asiakaspalautteiden vuoksi. Yritys kertoo muuttaneensa samalla myös pakkausta.

– Kivikylällä on erilaisia tuotteita noin 300 kappaletta. Pakkauspienennyksiin ei ole muiden kuin jauhelihapihviperheen osalta menty, vaikka yleinen trendi yrittääkin ajaa tähän kautta linjan, Kivikylältä kerrotaan Ylelle.

Kahdesta säkistä yhteen säkkiin

Jahti & Vahti -kuivaruoat tulevat Hankkijalta. Tuoteryhmäpäällikkö Maija Päivärinta kertoo, että valmistus siirtyi Suomeen viime keväänä. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään lähes kokonaan kotimaisia raaka-aineita. Tuotteisiin lisättiin myös patentoitu valmiste lisäämään suoliston normaalia toimintaa ja vastustuskykyä.

– Kertoaksemme kuluttajille selkeästi niin uudistetuista tuotteista kuin myös kotimaisesta valmistuksesta uudistimme myös tuotteiden pakkaukset, eli säkkien ulkonäkö ja materiaali muuttuivat.

Aiemmin kuivaruokia on myyty 10 kilon ja 15 kilon säkeissä, nykyisin kaikki tuotteet on Päivärinnan mukaan pakattu 12 kilon säkkeihin.

– Tämä muutos on mitä todennäköisimmin takana kuluttajien havainnoissa.

Koiranruokien raaka-ainehinnat sekä energia- ja kuljetuskustannukset ovat kasvaneet viime aikoina merkittävästi.