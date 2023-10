Ratamoottoripyöräilystä kertova elokuva sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle ja Etelä-Lappiin – vaarallinen kuvaaminen vaatii erityisosaamista

Ensi vuonna valkokankaalle tulevan elokuvan kuvauksissa on käytetty uutta tekniikkaa, joka näyttää katsojalle radan kuljettajan perspektiivistä.

Elokuvantekijä Tony Heino on intohimoinen ratamoottoripyöräilyn harrastaja ja on nyt tuomassa myös lajinsa valkokankaalle. Faster – vain yksi kierros- nimistä elokuvaa on kuvattu hiljattain Torniossa.

– Kysymyksessä on urheiludraama, joka sijoittuu ratamoottoripyöräilyn maailmaan. Se kertoo tarinan Mikestä, joka saa mahdollisuuden osallistua ratamoottoripyöräilyn kansantapahtumaan ja tarinaan nivoutuu useampia eri roolihahmoja, Heino valottaa elokuvan teemasta.

Elokuvaa on kuvattu Tornion lisäksi Pohjanmaalla, esimerkiksi Kauhavalla ja Virroilla. Kohtauksia on kuvattu myös moottoriradalla sekä lentokentillä.

– Tarinallisesti tämä leffa sijoittuu aika lailla Etelä-Pohjanmaalle ja Tornioon.

Elokuva on tulossa ensi-iltaan ensi vuonna ja toiveena on, että se pääsisi myös kansaiväliseen levitykseen.

Vaarallisia tilanteita ja uudenlaista tekniikkaa

Tony Heino kertoo harrastaneensa ratamoottoripyöräilyä parinkymmenen vuoden ajan ja sanoo lajin tuntemuksen olevan välttämätöntä, jotta aiheesta voi tehdä elokuvan. Heino myös ajaa itse elokuvassa. Lajin tuntemus on tärkeää etenkin kuvausten toteuttamisessa turvallisesti.

– Tiedän monia kameramiehiä, jotka menevät sellaisiin paikkoihin seisomaan, että jos pyörä lähtisi alta, niin siinä lähtisi henki. Olen itse ollut viiden metrin päässä, kun pyörä on sujahtanut siitä ohi 320 kilometriä tunnissa. Se on aika hurja fiilis. Täytyy tietää tietää missä on riskipaikat ja välttää niitä.

Elokuvan kuvauksissa on käytetty myös uudenlaista kuvaustekniikkaa.

– Ratamoottoripyöräilyn kohtauksissa käytetään VR-tekniikkaa eli virtual reality -tekniikkaa, mikä kuvaa 360 astetta ympärillä. Se mahdollistaa sen, että pystymme jälkityössä liikumaan moottoripyörän päällä ihan mihin tahansa.

Video: Nordbron Productions

Heino kertoo, että kyseessä on tekninen kehitysyhteistyö.

– Tämä mahdollistaa tosi mahtavat kuvakulmat ja todella erilaisen tarinankerronnan, mitä ollaan koskaan aiemmin nähty. Katsoja voi päästä niin lähelle moottoripyörällä ajoa kuin mahdollista.

Tony Heino on ohjannut uransa aikana useita elokuvia, mutta sanoo nyt tekeillä olevan elokuvan olevan hänelle erityinen.

– Toivon vain, että hmiset tulisivat rakastamaan elokuvaa yhtä paljon kuin minä olen rakastanut sitä.