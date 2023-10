Mikä saa nuoren miehen vihaamaan naisia? Nämä seitsemän asiaa jokaisen nuoren ja kasvattajan pitäisi tietää incelistä

Väkivaltaa ihannoiva netin alakulttuuri voi vedota parisuhteissa pettyneisiin nuoriin miehiin. Incel-yhteisö on julma myös omille jäsenilleen, mutta siitä on mahdollista päästä irti.

Toistaiseksi melko marginaalinen, mutta potentiaalisesti vaarallinen katkeroituneiden miesten incel-yhteisö on viime vuosina saanut kannattajia myös Suomesta. Inceliksi itsensä nimeävien määrää on vaikea arvioida, koska kyseessä on valtioiden rajat ylittävä nettiyhteisö.

Väitöskirjatutkija Matias Nurminen Tampereen yliopistosta kertoo, että arviot incel-ideologian kannattajista länsimaissa vaihtelevat kymmenistätuhansista satoihin tuhansiin. Huolestuttavaksi ilmiön tekee avoin väkivallan ihailu ja yhteydet muihin ääriliikkeisiin.

Tässä jutussa kerrotaan seitsemän perusasiaa incel-ilmiöstä. Asiantuntijana on tutkija Matias Nurminen.

1. Mitä incel tarkoittaa?

Incel (lyhenne sanoista involuntary celibate eli tahdonvastaisesti selibaatissa oleva henkilö) on lähes aina nuorehko mies, joka kokee olevansa kyvytön muodostamaan seksuaalista suhdetta naisen kanssa. Tästä on muodostunut identiteettiä määrittävä asia.

Incel-yhteisö on netissä syntynyt alakulttuuri, johon identifioidutaan tietoisesti. Kuka tahansa ilman seksisuhdetta elävä mies ei siis ole automaattisesti incel, eikä inceliksi synnytä.

Netissä inceliksi itsensä nimeävät kokoontuvat yhteen pohtimaan niitä syitä, minkä takia he eivät ole saaneet parisuhdetta ja seksiä. Yhteisön jäsenet ilmaisevat netissä itseään hyvin katkeralla tavalla.

2. Naisvihamielisyys

Väitöskirjatutkija Matias Nurmisen mukaan yleensä incelit haluaisivat itselleen parisuhteen naisen kanssa. Toisaalta he ovat usein kiinnostuneita myös pelkästä seksistä.

Incelit kokevat, että heillä on ikään kuin synnynnäinen oikeus seksiin, mutta naiset kieltäytyvät sitä heille tarjoamasta. Tässä on muistettava, ettei kenelläkään sukupuolesta riippumatta ole velvollisuutta seksiin toisen ihmisen kanssa, jos he eivät sitä halua.

Kyvyttömyys luoda suhteita naisten kanssa herättää inceleissä katkeruutta ja vihaisuutta. He syyttävät tilanteestaan naisia. Incel-nettialustoilla kirjoitukset ovat rajuja.

– Jutut ovat usein todella naisvihamielisiä, esineellistäviä ja väkivaltaisia. Siellä on myös paljon rasismia. Sitten löytyy myös tosi paljon väkivallalla fantasiointia, Nurminen sanoo.

3. ”Oikeanlainen” maskuliinisuus

Incel-ajattelun taustalla on kokemus siitä, että on jotenkin vääränlainen mies pärjätäkseen parisuhdemarkkinoilla ja ylipäänsä menestyäkseen elämässä siten kuin yhteiskunnan odotusten mukaan ”oikeanlaisen” miehen pitäisi.

– Tälle alakulttuurille on tyypillistä loputon kiinnostus siihen, mikä heissä inceleissä on miehinä pielessä. He esimerkiksi ovat sitä mieltä, että jos on liian kapea ranne, niin se voi tehdä sinusta todella epähaluttavan naisen silmissä.

Komeisiin ja työelämässä menestyneisiin miehiin incelit suhtautuvat katkeruuden ja ihailun sekoituksella. Heitä ihaillaan, koska haluttaisiin itse olla samanalaisia.

Toisaalta heille ollaan kateellisia, koska heidän ajatellaan saavan kaikki kauniit naiset itselleen. Vähemmän komeilla miehillä, joiksi incelit itsensä mieltävät, ei siten ole mahdollisuuksia kilpailla naisten huomiosta.

Suoraa puhetta incel-kulttuurista entisen incelin Jesperin kanssa. (Pavlovin Rotat Real Talk: Incel)

4. Väkivallan ihailu

Incel-ilmiön keskiössä on väkivallan ja väkivaltaisten ihmisten ihaileminen. Muutamien inceliksi itsensä identifioineiden miesten tekemät joukkomurhat on nostettu ihailun kohteiksi.

Väkivallan kohteeksi joutuneita kohtaan ei ilmaista sympatiaa vaan tapahtumille päinvastoin naureskellaan ja niistä tehdään vitsejä. Nurminen pitää huolestuttavana, että väkivaltaa ylistävän materiaalin pariin ajautuu herkässä iässä ja tilanteessa olevia nuoria miehiä.

Vaikka kaikki eivät itse väkivaltaa suoraan hyväksyisikään, ryhmäpaine on incel-yhteisössä kova.

– Tulee ehkä sellainen tunne, että jos haluaa olla mukana, niin pitää olla vähän niissä vitseissä myös mukana. Vitsien tekeminen väkivallan kustannuksella on todella raadollista.

5. Näennäistiede taustalla

Incelit selittävät maailmankuvaansa usein pseudo- eli näennäistieteen avulla. Varsinkin evoluutiobiologiaa luetaan omiin tarkoitusperiin sopivalla tavalla.

– Ollaan esimerkiksi hirveän kiinnostuneita vaikka pään muodosta. Siitä löytyy ihan kaavioitakin, joiden tarkoitus on muka todistaa, että inceleillä on vääränmuotoinen kallo ja mikä kallonmuoto olisi oikeanlainen, jotta naiset kiinnostuisivat.

Osa argumenteista perustuu oikeisiin tutkimuksiin. Niistä kuitenkin valitaan vain omia näkemyksiä tukevat kohdat ja niitäkin ymmärretään tahallisesti väärin. Näin saadaan aikaan näennäistiedettä, jonka avulla omaa ajatusmaailmaa voidaan perustella.

6. Petoja myös toisilleen

Väitöskirjatutkija Matias Nurminen haluaa nostaa esiin, että incel-yhteisö on julma myös omilleen.

– Siellä ei ole parantavaa puhetta ja vaikeissa hetkissä tukemista. Kun joku tunnustaa olevansa jollain tavalla maassa, niin sitten se potkiminen vasta alkaa.

Monella incelillä on parisuhteen puuttumisen lisäksi taustalla yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Itsensä vahingoittamisesta puhutaan usein. Näissäkään tapauksissa yhteisö ei anna tukea vaan ennemminkin lietsoo epätoivoa.

Miksi kukaan sitten haluaa pysyä osana yhteisöä, jossa kaikki ovat petoja toisilleen?

– Ehkä ajatus on, että on edes joku yhteisö johon kuulua, vaikka se onkin kaoottinen, ikävä ja julma yhteisö, Nurminen pohtii.

7. Tie ulos

Incel-identiteetistä on mahdollista myös päästä irti. Se vaatii yksilöltä itseltään loogista ajattelua, medialukutaitoa ja kykyä arvioida, ovatko incel-yhteisön tarjoamat maailmanselitykset totta.

Asiasta puhuminen esimerkiksi kouluissa ja nuorisotyössä voi myös auttaa purkamaan haitallisia ajatusmalleja. Tiedon lisääminen pienentää riskiä joutua huijatuksi yhteisöön mukaan.

– Nuoret tarvitsevat työkaluja pystyäkseen hahmottamaan, milloin heitä ehkä yritetään houkutella johonkin sellaiseen, mikä ei ole hirveän järkevää, Nurminen sanoo.