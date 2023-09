Leiriytyminen kampuksella jäi yhteen yöhön Metropoliassa – ”Protesti ei ole protesti, jos siihen kirjoitetaan lupalaput”

Metropolian Arabianrannan-kampus liittyi niin kutsuttujen korkeakouluvaltausten rintamaan maanantaina.

Kymmenissä korkeakouluissa on viime viikkoina osoitettu mieltä hallituksen suunnittelemia leikkauksia vastaan. Niin kutsutuissa korkeakouluvaltauksissa opiskelijat ovat kerääntyneet oppilaitosten yleisiin tiloihin ja joissain tapauksissa myös yöpyneet niissä.

Niin sanottu valtaus aloitettiin maanantaina myös pääkaupunkiseudulla toimivan Metropolia-ammattikorkeakoulun Arabianrannan-kampuksella, jossa korkeakoulun johdon ja mieltään osoittavien opiskelijoiden välille on tullut erimielisyyksiä siitä, miten ja missä niin kutsuttua valtausta voidaan jatkaa.

Ammattikorkeakoulu on rajoittanut kampuksella yöpyvien opiskelijoiden määrää vaatimalla näitä allekirjoittamaan tilankäyttösopimuksen. Maanantain ja tiistain välisen yön opiskelijat yöpyivät kampuksen tiloissa.

– Ensimmäistä yötä varten meidän piti allekirjoittaa sopimus, joka ei ollut meille kovin myönteinen. Päädyimme kuitenkin allekirjoittamaan sen, opiskelijat kertovat STT:lle.

Opiskelijoiden mukaan koulun tiloissa yöpyvien opiskelijoiden määrä rajoitettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä kymmeneen ja yöpyjiltä vaadittiin tilankäyttösopimuksen allekirjoittamista.

– Mielenosoitus ei voinut jatkua koulun pääaulassa vaan opiskelijat siirrettiin erilliseen järjestyksenvalvojan vartioimaan tilaan. Yöpymiseen varatusta tilasta poistunut opiskelija ei myöskään saanut palata ovista yön aikana enää sisään, mielenilmaukseen osallistuneet opiskelijat kertovat Occupy Metropolia -Instagram-tilillä.

Tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi korkeakoulu tarjosi uutta, opiskelijoiden mukaan erilaista sopimusta. Sitä opiskelijat eivät enää allekirjoittaneet eivätkä siten lopulta yöpyneet kampuksella.

Opiskelijat kokevat rajoittavana

Tiistain ja keskiviikon välistä yötä koskevan sopimuksen mukaan 30 opiskelijaa olisi saanut yöpyä kampuksen Soiva-talon aulatilassa. Kyseessä on Metropolian ja Pop&Jazz Konservatorion yhteiskäytössä oleva tila. STT on nähnyt sopimuksen.

Opiskelijoiden mukaan sopimus oli sisällöltään sekava ja sen velvoitteet epäselviä eivätkä Metropolian edustajat esitelleet sopimuksen kohtia heille suullisesti.

Opiskelijoiden mukaan sopimuksessa oli kohta, jonka voisi tulkita niin, että sen allekirjoittaneita voitaisiin pitää vastuussa mistä tahansa, mitä mielenilmauksen aikana tapahtuu. Heidän mielestään Metropolia yrittää määrittää opiskelijoiden protestoinnille reunaehtoja. Opiskelijat näkevät Metropolian toimet mielenilmausta vaikeuttavaksi.

– Protesti ei ole protesti, jos siihen kirjoitetaan lupalaput, yksi mielenilmaukseen osallistuvista opiskelijoista sanoo.

Sopimuksen yhteydessä opiskelijoilta pyydettiin myös henkilötodistusta sekä opiskelijanumeroa. Opiskelijanumerolla oli heidän käsityksensä mukaan tarkoitus varmentaa, että tilassa yöpyisi vain Metropolian opiskelijoita.

– Erittäin epämukava olo, että meiltä kerätään kaikki tiedot. Ihan kuin me tekisimme jotain pahaa täällä, yksi opiskelijoista sanoo STT:lle.

Opiskelijat sanovat ymmärtävänsä, että paloturvallisuussyistä yöpyjien lukumäärästä pidetään kirjaa. Nimien kerääminen ei sen sijaan ole heidän mielestään tarpeellista.

”Hallinnollisesti hankala”

Ammattikorkeakoulun varatoimitusjohtaja Simo Mustila sanoo STT:lle, että valtaajien kanssa on käyty neuvotteluja siitä, missä nämä voivat yöpyä.

– Metropolia on Arabianrannassa Varman vuokralaisena ja aula, jonka opiskelijat ovat vallanneet, on vuokranantajalle hallinnollisesti hankala. Lisäksi se on hätäpoistumistie. Varma on ilmoittanut, ettei aulassa voi olla yöaikaan.

Mustilan mukaan korkeakoulu on järjestänyt opiskelijoille viereisen Pop&Jazz Konservatorion tiloista vaihtoehtoisen tilan, jossa he voivat yöpyä.

– He poistuivat kokonaan tiloista eilen illalla, kun he eivät suostuneet siirtymään heille osoitettuun vaihtoehtoiseen tilaan, Mustila sanoo.

Mustilan mukaan Metropolia on aktiivisesti hakenut ratkaisua ja ehdottanut opiskelijoille tilaa, jossa nämä voisivat yöpyä.

– Olemme myös ehdottaneet, että he siirtäisivät yöpymisen Myllypuron kampukselle, joka on kokonaan ammattikorkeakoulun hallinnassa.