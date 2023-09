Vesiputki Mannerheimintiellä kätki sisäänsä yllätyksen – täällä helsinkiläisten juomavesi on virrannut 150 vuoden ajan

HSY:n aluevalvoja Ari Kivinen kertoo, miten 150 vuotta vanha putki on kestänyt aikaa. Video: Matti Myller / Yle

1800-luvun lopulla asennetun vesiputken sisäpinnassa on ruskeaa ”kattilakiveä”, mutta seinämissa rautaa on vielä paksusti. Uusien putkien pitäisi kestää kolhujakin paremmin.

Helsingin historian suurimman ja vaativimman katuremontin uumenista on nostettu yllättävän hyväkuntoista kunnallistekniikkaa.

Halkaisijaltaan noin 40 senttimetrin paksuinen rautaputki on johtanut helsinkiläisille asukkaille puhdasta juomavettä liki puolitoista vuosisataa Mannerheimintien alla.

Kun putki kaivettiin maan alle vuonna 1877, maailma oli kovin erilainen kuin nyt. Tietä ei vielä kutsuttu Mannerheimintieksi vaan tällä paikalla Läntiseksi Viertotieksi, sen varrella ei ollut kerrostaloja ja Oopperatalon paikalla oli Töölön sokeritehdas.

Niihin aikoihin, kun putki asennettiin, Linnanmäen kalliolta näkyi Töölön Sokeritehdas, jonka paikalle rakennettiin myöhemmin Oopperatalo.

Nyt kun pätkä putkesta on nostettu ylös ja halkaistu, putken seinämän halkaisupinnassa näkyy vielä pari senttiä hyväkuntoista rautaa.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) aluevalvoja Ari Kivinen arvioi, ettei putkea olisi sen kunnon puolesta tarvinnut vielä edes vaihtaa.

– Putkihan on materiaaliltaan erittäin hyvässä kunnossa, Kivinen sanoo.

Sisäpuolelta näkymä on toki rujo, sillä putken pintaan on kertynyt ruskeita möhkäleitä. HSY:n insinöörit kutsuvat sitä kattilakiveksi.

He eivät itsekään tiedä sen tarkkaa koostumusta, mutta todennäköisesti siinä on ainakin vesijohtovedestä peräisin olevaa rautaa ja mangaania.

Avaa kuvien katselu Kalkkikiven murikat saa irti käsin vääntämällä. Ne irtoilevat myös putkirikkojen jälkeen, kun vesi johdetaan uudestaan putkeen tai jos veden kulkusuunta muuttuu. Silloin ne murenevat veteen ja värjäävät sen ruskeaksi. Kuva: Matti Myller / Yle

Ruosteen tapaan sormissa mureneva muhju ei ole vaarallista, eikä sitä ole kertynyt niin paljoa, että se merkittävästi haittaisi veden virtaamista. Kivinen on nähnyt myös putkia, jotka ovat liki täysin kattilakiven tukkimia.

Avaa kuvien katselu Vanhan putken seinämille on kertynyt puolentoista vuosisadan aikana muutaman sentin kerros niin sanottua kattilakiveä. Kuva: Matti Myller / Yle

Vaikka runkoputki onkin hyvässä kunnossa, Mannerheimintien katuremontissa on tullut vastaan myös toisenlaisia tapauksia. Yksi kapeampi tontille johtava putki hajosi kuin lasi, ennen kuin kukaan ehti edes koskea siihen.

Uudet putket ovat ohuempia, mutta kestävät paremmin kolhuja

Jos vanha vesiputki on kestänyt aikaa yksinomaan paksujen seinien ansiosta, uusissa putkissa on toisenlaiset menetelmät.

Pinnalla on sininen kerros sinkkialumiinimaalia, joka estää korroosiota syömästä rautakerrosta, joka on huomattavasti vanhan putken kerrosta ohuempi.

Avaa kuvien katselu Aluevalvoja Kivinen yllättyi, kuinka hyvässä kunnossa vanha vesiputki on. Putki asennettiin jo noin 80 vuotta ennen Kivisen syntymää. Vieressä sininen uusi putki. Kuva: Matti Myller / Yle

Paksuus ei ole ainoa asia, mikä erottaa eri aikakauden metallit toisistaan.

Jos vanhan mallin putkeen tulee riittävän kova kolhu tai vääntöä maan liikkuessa, se katkeaa helposti kokonaan. Tästä seuraa suuri vesivahinko, kuten Hämeentiellä koettiin vuonna 2019.

Uusi putki on taipuisampi, ja esimerkiksi kolhun seuraus on useimmiten pelkkä lommo. Sen sisäseinä on pinnoitettu sementillä, jolloin siihen ei muodostu kattilakiveä.

– Putken laskennallinen ikä on laskutavasta riippuen 50–70 vuotta. Jos oma veikkaus pitäisi tehdä, kyllä tämä 150–200 vuotta saa minun puolestani kestää tuolla maan alla, Kivinen sanoo.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 28. syyskuuta kello 23:een asti.