Päiväkoteihin tuodut ilmanpuhdistimet vähensivät lasten sairastelua lähes kolmanneksella

Päiväkodinjohtaja Katja Järviölä odottaa innolla, millaisia vaikutuksia ilmanpuhdistimilla on sairastavuuteen. Vaikka ilmanpuhdistimien koko aluksi hieman yllätti, ne ovat kuitenkin sujahtaneet Järviölän mukaan hyvin päiväkodin arkeen. – Se ääni, joka ilmanpuhdistimista lähtee, on varsin kohtuullinen. Lasten nukkariaikaan sellainen sopiva kohina on itse asiassa rauhoittanut lapsia lepäämään ja nukkumaan.

Kuva: Mårten Lampén / Yle