Hallitus ei jousta työelämäkirjauksista – työministeri Satonen: Pöydälle pitää saada saman mittaluokan esitys

Hallitus ei aio peruuttaa ehdottamistaan työelämämuutoksista. Työministeri Arto Satosen (kok.) mukaan palkansaajajärjestöiltä olisi tultava saman mittaluokan esityksiä, jotta olisi jotain keskusteltavaa.

– Emme me voi tehdä kompromisseja sillä tavalla, että jos tavoitteena on 100 000 työpaikkaa ja joku tuo tarjouksen 5 000 työpaikasta. Ne eivät ole vaihtoehtoja keskenään. Jos joku tuo saman mittaluokan ehdotukset, niin totta kai mielellämme kuullaan, totesi Satonen A-studiossa keskiviikkona.

Tilanne työmarkkinoilla on kiristynyt, mutta pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vakuuttanut, että hallitus kuuntelee uudistuksissa aidosti myös palkansaajia. Hallitus on Orpon mukaan avoin työntekijöiltä tuleville ehdotuksille.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei ole vakuuttunut Orpon puheista.

– Työryhmissä pyritään toteuttamaan hallitusohjelman kirjauksia. Jos palkansaajat jotain esittävät, niihin ei enää seuraavissa kokouksissa palata. On hyvin vaikea nähdä, miten meidän esityksiä voitaisiin käsitellä. Olemme jo ennen eduskuntavaaleja vieneet vinon pinon työelämäehdotuksia puolueille. Yksikään niistä esityksistä ei ole hallitusohjelmaan päässyt, Eloranta muistuttaa.

Pääministeri Orpo tapasi keskiviikkona työmarkkinakeskusjärjestöjen johtajat ensimmäistä kertaa keskellä tulehtunutta tilannetta.

Työmarkkinaviisikko eli SAK, STTK, Akava, EK ja Kuntatyönantajat keskustelivat pääministerin kanssa ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies perustelee työelämämuutoksia valtion heikolla taloustilanteella.

– Suomi on rajulla velkauralla ja selkeästi hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ovat uhattuina. Nyt sitten pitäisi kiriä muita Pohjoismaita kiinni työllisyysasteen nostossa. Siihen nämä uudistukset tähtäävät. Samalla kun uudistuksia kritisoidaan, mikä on vaihtoehto, Häkämies pohtii.

Hallitusohjelman työelämätavoitteet hiertävät palkansaajajärjestöjä. Järjestöjen mielestä neuvottelut hallitusohjelman kirjauksista eivät ole olleet tasapuolisia ja muutokset hyödyttäisivät vain työnantajaa.

SAK:n jäsenliitot sekä STTK:n Ammattiliitto Pro aloittivat tiistaina järjestölliset toimet, joilla vastustetaan hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia ja työelämämuutoksia.

