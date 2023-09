Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuva kerää Ranskassa suitsutusta ja lipputuloja

Kaurismäen uutuus on noussut ensi-iltaa seuranneena viikkona Pariisin katsotuimmaksi elokuvaksi.

PARIISI Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen uutuus Kuolleet lehdet on kerännyt Ranskassa paljon mediahuomiota ja lipputuloja.

Kaurismäen elokuva on kerännyt ensimmäisen esitysviikkonsa aikana noin 90 000 katsojaa, mikä on erinomainen suoritus 240 elokuvasalissa avanneelle elokuvalle.

Kuolleet lehdet on yltänyt ensi-iltansa jälkeen lähes samaan lukemaan kuin Kaurismäen tähän asti suosituin elokuva, vuonna 2011 ilmestynyt ranskankielinen Le Havre.

Suurimman kiinnostuksen Kuolleet lehdet on kerännyt elokuvaharrastajien kansoittamassa pääkaupungissa Pariisissa. Se nousi ensi-iltaviikonloppunaan Pariisiin katsotuimmaksi elokuvaksi. Koko Ranskassa Kaurismäen uutuus on ollut kahdeksanneksi katsotuin.

Kaurismäellä riittää Ranskassa fanikuntaa

Aki Kaurismäki on Ranskassa erittäin arvostettu ohjaaja, jolla on maassa laaja fanikunta.

Pariisilaisen elokuvateatterin lippujonossa riittikin suomalaisohjaajan ihailijoita.

– Tunnen Kaurismäen tuotannon hyvin ja olen kuullut tästä uutuudesta paljon hyvää. Halusin tulla katsomaan sen heti kun pääsin, sanoi UGC Rotonde-teatteriin keskiviikkoiltana jonottanut pariisilainen Stéphan Pontoise.

Moni kertoi tulleensa näytökseen suositusten innoittamana.

– Useat ystäväni kehuivat vuolaasti tätä elokuvaa. Se oli kuulemma pakko nähdä, sanoi vaimonsa kanssa iltanäytökseen tullut Francis Masse.

Kuolleille lehdille povataan ranskalaislehdistössä pitkää ikää

Cannesin elokuvajuhlien Prix du Juryn voittanut Kuolleet lehdet on saanut Ranskassa erinomaiset arvostelut ja paljon palstatilaa.

Esimerkiksi laatulehti Le Monde kirjoitti Kaurismäen uutuudesta koko sivun jutun, jossa se kehui elokuvaa vaatimattomuuden ylistykseksi ja vangitsevaksi melodraamaksi.

Useat ranskalaiset kriitikot ovat ylistäneet myös pääosia esittäviä Jussi Vatasta ja Alma Pöystiä.

Kulttuurilehti Telerama povaa elokuvalle pitkää ikää ranskalaisissa elokuvateattereissa ja arvioi sen keräävän tämän vuoden aikana yli 400 000 katsojaa.

Ranska on Euroopan johtava elokuvamaa. Sen 62 000 elokuvakangasta on eniten Euroopassa ja Cannesin elokuvafestivaali on monella mittarilla maailman arvostetuin elokuvatapahtuma.