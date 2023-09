Opiskelijat: yliopisto aikoo keskeyttää yliopistovaltauksen Helsingissä – katso suoraa lähetystä

Helsingin yliopiston opiskelijoiden mukaan päärakennuksen tila on varattu torstaiksi Maanpuolustuskurssiyhdistyksen käyttöön. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kutsuttu tilaisuuteen pitämään avajaispuhe.

Helsingin yliopistolla mieltään osoittavat opiskelijat ovat ilmoittaneet, että yliopisto aikoo saapua keskeyttämään opiskelijoiden yliopistovaltauksen kello 9 torstaiaamuna.

Syyksi he kertovat Instagram-tilillään, että yliopiston tila on vuokrattu torstaiksi Maanpuolustuskurssiyhdistyksen (MPKY) järjestämän tapahtuman käyttöön. Lisäksi tasavallan presidentti Sauli Niinistön olisi määrä pitää tilaisuudessa avajaispuhe.

Noin kello 9.20 mennessä mielenilmausta ei ole vielä yliopiston toimesta purettu. Ylen suorasta lähetyksestä kävi ilmi, että opiskelijat aikovat siirtää tavaroitaan päärakennuksessa sijaitsevan auditorion eteen.

Yliopiston päärakennuksella on torstaiaamuna kymmeniä mielenosoittajia. Yksi heistä on maisteriopiskelija Amos Wallgren, joka on viettänyt yönsä yliopistovaltauksessa.

Hän kertoo Ylen suorassa lähetyksessä, että tunnelma valtauksessa on ollut hyvä.

– Aion poistua, jos poliisi sanoo että on poistuttava. Toisaalta ajattelen että on jokaisen opiskelijan oma asia, mitä tekee, Wallgren kertoo.

Korkeakouluvaltaukset ovat jo valtakunnallinen ilmiö

Keskustakampuksen päärakennuksella oleskelevat opiskelijat ovat kutsuneet Viikin ja Kumpulan kampusten valtaajat mukaan päärakennuksen mielenilmaukseen, jolloin Viikin valtaus samalla päättyy. Lisäksi Kallion lukion valtaajat ovat paikalla osoittamassa tukeaan.

Opiskelijat ovat osoittaneet mieltään Helsingin yliopiston päärakennuksella reilun viikon ajan, eli tiistaista 19. syyskuuta alkaen. He ovat ilmoittaneet että eivät aio poistua paikalta, vaikka yliopisto yrittäisi heitä häätää.

Mielenosoittajat kritisoivat Petteri Orpon hallituksen kaavailemia leikkauksia asumis- ja opintotukeen sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa heikentävää maahanmuuttopolitiikkaa.

Niin sanotut yliopistovaltaukset ovat sittemmin, helsinkiläisopiskelijoiden jalanjäljissä, laajentuneet kymmeniin korkeakouluihin ympäri Suomen.

Opiskelijat ja yliopistot pääosin yhteisrintamassa

Kuluneiden viikkojen valtaukset ovat olleet siinä mielessä erityisiä, että pääsääntöisesti korkeakoulut ovat olleet myötämielisiä opiskelijoiden vaatimuksia kohtaan.

Vasta eilen Helsingin yliopiston henkilökunta luovutti yliopiston johdolle adressin, jolla henkilöstö tukee yliopiston tiloja vallanneiden opiskelijoiden vaatimuksia. Adressin on allekirjoittanut yli tuhat henkilökunnan jäsentä.

Kun Helsingin yliopiston valtaus alkoi, rehtori Sari Lindblom riensi heti paikalle mielenilmaukseen tapaamaan opiskelijoita ja osoitti tuolloin tukeaan opiskelijoille.

Toisaalta tämän viikon keskiviikkona nähtiin muihin viimeaikaisiin korkeakouluvaltauksiin nähden poikkeuksellinen tilanne, kun Metropolia-ammattikorkeakoulun Arabianrannan-kampuksella mieltään osoittavien opiskelijoiden ja korkeakoulun johdon välille tuli erimielisyyksiä siitä, miten ja missä mielenilmausta voidaan jatkaa.

Ammattikorkeakoulu rajoitti kampuksella yöpyvien opiskelijoiden määrää vaatimalla näitä allekirjoittamaan tilankäyttösopimuksen.

Uutinen päivittyy.