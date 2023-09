Tutkija haluaa muuttaa käsityksemme lasista: Erkka Frankbergin elämäntyö on tuottaa lasia, jota voi taivuttaa sormien välissä

Erkka Frankbergin kasvava perhe on asunut tutkimustyön takia Ranskassa ja Italiassa. Urho (vas.), Annakaisa, Erkka, Vivian (sylissä) ja Alvar viihtyivät hyvin Milanon esikaupunkialueella, jossa kuva on otettu keväällä 2019. Sittemmin perheeseen on syntynyt vielä kaksi lasta lisää, Alisa ja Erno.

Kuva: Erkka Frankbergin kotialbumi