Jyllääkö Suomessa oravaripuli? Ihmisiinkin tarttuva loistauti kuivattaa ja kuihduttaa erityisesti oravanpoikasia

Ainakin Jyväskylässä oravien kuolemat ovat herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Eläinten kuolemien syyksi on arveltu ainakin ripulitautia, josta Ruokavirastokin on viime syksynä kertonut verkkosivullaan.

Ruokaviraston mukaan oravilla on erityisesti viime vuosina todettu Suomessa kryptosporidi-alkueläimen aiheuttamaa ripulitautia.

Tautiin sairastuvat tyypillisesti oravanpoikaset, jotka kuolevat kuivumisen ja kuihtumisen seurauksena.

Viime vuonna tautitapauksia tuli Ruokaviraston tietoon runsaasti eri puolilta maata, varsikin loppukesästä.

Tutkimusprofessori Antti Oksanen Ruokavirastosta kertoo nyt, ettei viraston tiedossa ole ainakaan toistaiseksi tältä syksyltä laajaa oravien ripuliepidemiaa.

– Tautia varmasti on, mutta ei välttämättä niin paljon kuin viime vuonna. Meidän tilannekuvaamme vaikuttaa toki paljon se, mitä saamme näytteeksi ja miten ihmiset näytteitä toimittavat. Viime vuonna asiasta tiedotettiin ja se lisäsi myös näytteiden määrää, kuvailee Oksanen.

Taudin aiheuttava alkueläin elää loisena isäntäeläimensä suolen limakalvolla. Loinen leviää sairaan oravan ulosteissa ympäristöön, ja toiset oravat saavat tartunnan kun ne nielevät ravinnon tai veden mukana loisen tartunnallisia muotoja.

Oksanen arvioi, että tänä vuonna loppukesän sateinen sää suosii alkueläinloista ja ripulitaudille olisi nytkin otollisesti olosuhteet.

Eläinyhdistykselle kymmenittäin yhteydenottoja

Keski-Suomessa luonnonvaraisia eläimiä auttavan yhdistyksen Villi Karaja ry:n puheenjohtaja Katri Karajalehto sanoo, että heikossa kunnossa olevista oravista tai kuolleista yksilöistä on tullut yhdistykselle yhteydenottoja kesän ja syksyn aikana kymmenittäin.

Valtaosa huonokuntoisista oravista on menehtynyt. Karajalehdon mukaan ainakin yksi tapaus olisi varmistettu loisen aiheuttamaksi ripulitaudiksi.

– Taudinkuva on niin selkeä, että ei ole jäänyt epäselväksi, etteikö se sitä olisi. Ripulitauti on voimakas koettelemus nuorelle oravalle, että eutanasia on lähes aina näissä kohdallaan.

Yhdistyksen tietoon on tullut tapauksia paitsi Jyväskylän seudulta, myös Äänekoskelta.

– Yhdistyksemme on toiminut vähän toista vuotta, eikä näitä ole tullut aiemmin tietoon. Tauti kiertää, kuten jänisrutto, ja kun kanta on riittävän iso, tauti pääsee valloilleen, Karajalehto sanoo.

Vatsatautia myös ihmisille

Oravien kryptosporidit voivat tarttua niiden ulosteiden välityksellä myös ihmiseen ja aiheuttaa ikävää ripulia.

Valvontaeläinlääkäri Mikko Kananen Jyväskylän seudun ympäristöterveydestä ei ole saanut tänä syksynä ilmoituksia kuolleista oravista Jyvässedulta.

– Kuolleista eläimistä voi olla meihin yhteydessä tai suoraan Ruokavirastoon. Sinne näytteet menevät tutkittavaksi, Kananen sanoo.

Kanasen mukaan kuolleiden oravien käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta ja käyttää käsineitä.

– Mahdollisesti ripuliin kuolleen eläimen eritteissä on mahdollisesti myös ihmiselle tartuntavaarallista mikrobia. Käsittelyssä pitää noudattaa hyvää hygieniaa. Kuollut orava pitäisi pyrkiä hävittämään joko hautaamalla tai tiiviisti pussissa sekajätteeseen.

Oravien ruokkimisesta esimerkiksi pihapiirissä on varsinkin ripuliaikana syytä pidättäytyä, sanoo Kananen.

Karajalehto on ruokinnasta samaa mieltä.

– Ei ruokita, kun syksy on lämmin ja ruokaa on paljon, saati nyt kun on sairautta liikkeellä, muistuttaa Karajalehto.