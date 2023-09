Suomessa vieraileva Ranskan ulkoministeri vaatii yhtenäistä tukea Ukrainalle, myös Puolalta

Ranskan ulkoministeri Catherine Colonna perää Nato-mailta yhtenäistä tukea Ukrainalle.

– Meidän kaikkien on oltava solidaarisia. Se on Suomen ja Ranskan ja useimpien jäsenmaiden viesti. Tämän yhtenäisyyden on näyttävä myös Venäjälle.

Colonna perää niin sotilaallisen, taloudellisen kuin humanitäärisen tuen jatkumista, jotta Ukraina voi puolustautua ja saada takaisin täyden itsemääräämisoikeutensa.

Colonna muistuttaa, että kyse ei ole vain Ukrainasta.

– Me jatkamme ja viestimme on selvä. Pelissä on paljon, ensinnäkin Ukrainan itsenäisyys ja itsemäärämisoikeus. Mutta kyse on myös Euroopan vakaudesta ja mantereemme turvallisuusarkkitehtuurista. Siksi olemme Ukrainan tukena niin pitkään kuin tarvitaan.

Puola ilmoitti viime viikolla lopettavansa aseiden luovuttamisen Ukrainalle, mutta jälkikäteen viestiä pehmenneltiin.

Colonna painotti, että myös Puolan on oltava solidaarinen.

Colonna arvosteli Venäjää siitä, että se rikkoo YK:n keskeisiä periaatteita, vaikka on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.

Colonna: Turkin ja Unkarin on toteutettava lupauksensa

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) neuvotteli aamulla Ranskan Eurooppa- ja ulkoministeri Catherine Colonnan kanssa muun muassa Ukrainen tukemisesta, turvallisuudesta ja Eurooppa-politiikasta.

Colonna nosti esiin myös Ruotsin Nato-jäsenyyden. Ruotsin jäsenyys näyttää olevan umpikujassa, koska Turkki ja Unkari viivyttävät sen hyväksymistä.

Ranskan ulkoministeri vaatii Ruotsin pääsyä Natoon välittömästi.

– Se tapahtuu yksinkertaisesti: niin että Turkki ja Unkari, jotka eivät vielä ole hyväksyneet jäsenyyttä, ratifioivat sen ja toteuttavat sen, minkä lupasivat Madridissa 2022. Siitä on jo yli vuosi, se on tehtävä nyt.

Valtonen: Meillä on oikeus auttaa Ukrainaa

Ulkoministeri Elina Valtonen vastasi tiedotustilaisuudessa kysymykseen, onko Ukrainan kriisi vaarassa eskaloitua.

Valtosen mielestä lännessä uskotaan liikaa Venäjän narratiivia, että Nato olisi uhka Venäjälle. Näin ei ole, muistuttaa Valtonen.

– Meillä on kansainvälisten sopimusten mukaan oikeus auttaa Ukrainaa. Tämä ei ole eskalaatio.

Valtonen sanoo, ettei Suomi ole koskaan provosoinut Venäjää. Ukrainan auttaminen ei myöskään ole syy laajentaa sotaa.

– Ainostaan Venäjä on vastuussa eskalaatiosta, Valtonen sanoo.