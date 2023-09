Johanna Nordlund johtaa toista Suomen jäljellä olevista lähiölehdistä, mutta se on vaikeaa suurten mediayhtiöiden varjossa

Hervannan Sanomat on toinen Suomen itsellinen lähiölehti. Konseptissa on haasteensa, mutta sillä on mahdollisuus myös pärjätä, sanoo Suomen Uutismedian Liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen.

Avaa kuvien katselu Hervannan Sanomien päätoimittaja ja toimitusjohtaja Johanna Nordlund luotsaa lehteä, joka täyttää kohta 50 vuotta. Kuva: Päivi Solja / Yle