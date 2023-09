Innostaako PMMP:n paluu myös muita tekemään comebackin? Nämä bändit musiikkitoimittajat nostivat esiin

90-luvun poppareiden lisäksi moni Suomi-rockin suosikki voisi tulla takaisin. Kuvassa HIM esiintyy Helldone-kiertueella Helsingin jäähallissa.

PMMP kertoi aiemmin tällä viikolla tekevänsä paluun festarilavoille ensi kesän stadiokeikkojen lisäksi. Innostaako tämä myös muita artisteja nousemaan uudestaan satulaan, ja mitkä suomalaiset bändit tai artistit voisivat olla mahdollisia comebackin tekijöitä?

Kysyimme asiasta Ylen musiikkiohjelmien tuottajalta Juhani Kansilta, pitkän linjan musiikkitoimittaja Venla Kokkoselta ja Soundin päätoimittaja Mikko Meriläiseltä.

Ysärin tähdet palaavat

Musiikkitoimittaja Venla Kokkonen näkee, että artistien comeback-buumi on ollut pinnalla jo jonkin aikaa. Isoin liikahdus hänen mukaansa tapahtui, kun Tehosekoitin ilmoitti paluustaan vuonna 2019.

Kokkonen uskoo, että 90-luvun suuret tähdet tekevät paluun. Hän perustelee näkemystään sillä, että muodissa ”ysäri” on pinnalla ja musiikki kuuluu siihen leimallisesti.

– Yllättävä ja herkullinen palaaja olisi Gimmel. Isoin mitä odotetaan on, että milloin meidän kansainvälinen mestari HIM tulisi takaisin, sanoo freelance-toimittajana työskentelevä Kokkonen.

Hän ei kuitenkaan pidättelisi hengitystään, että HIM palaisi ihan lähiaikoina. Kokkosen mukaan yhtyeen lopettamisen taustalla ei ollut suurta dramaa, joten paluu on mahdollinen.

– Yhtye palaa, mutta ajan pitää olla bändille omaehtoisesti paras, hän miettii.

Mahdollisia muita paluuntekijöitä hän uskoo olevan poplaulajat Antti Tuisku ja Chisu, vaikka he ovat vasta äskettäin lopettaneet uransa.

Rock-yhtyeet takaisin

Soundin päätoimittaja Mikko Meriläisen mukaan Suomi-rockin kestosuosikit voisivat olla todennäköisiä palaajia lavoille. Esimerkkeinä hän nostaa Zen Cafeen ja YUP:n. Hänen mukaansa on selvää, että myös HIM tulee jossakin vaiheessa takaisin.

– CMX on feidannut itsensä jotenkin taustalle, mutta eiköhän sieltä takaisin tulla ja Popeda hädin tuskin kerkeää pois kuvioista ennen paluutaan jossain muodossa, Meriläinen sanoo.

Pate Mustajärven tähdittämä Popeda heitti viimeisen keikkansa syyskuun alussa Tampereella Ratinan stadionilla.

Hän itse toivoo musiikkifanina, että yhtyeiden tai artistien paluu otettaisiin siltä kannalta, että ihmiset ovat rakastaneet heidän musiikkiaan, eikä niinkään kaupallisena spektaakkelina.

Hänen mukaansa aikajänne comebackin tekemiseen on lyhentynyt ja pari vuoden levytystauko lanseerataan paluuna. Hän toteaa sen olevan nykyajan tapa toimia.

– En näe siinä mitään pahaa, että tehdään paluu. Olen itsekin nauttinut suuresti Sielun Veljien taannoisista paluukeikoista ja Ultra Bran tulemisesta. Olen huomannut sen tietyn nostalgian viehätyksen tavoittavan itsenikin, hän sanoo.

Palaako poikabändi lavoille?

Ulkomaisista yhtyeistä musiikkitoimittaja Venla Kokkonen näkee viitteitä esimerkiksi poikabändi N'Synckin paluusta. Yhtye nähtiin piipahtamassa täydessä kokoonpanossa MTV:n Video Music Awardeissa tänä vuonna. Esimerkiksi RollingStone-musiikkilehti listasi useita syitä 21 vuotta sitten lopettaneen yhtyeen comebackille.

Hän nostaa esiin myös 90-luvulla suurta suosiota nauttineen rock-yhtye No Doubtin.

– Myös Spice Girls on leikitellyt ajatuksella paluusta. Jos joku ysärisuuruus tekee paluun, niin se voi houkutella myös muita. Spice Girlsin kohdalla on epäilty saavatko he enää rivejänsä yhteen.

Kokkosen mukaan yhden artistin kohdalla hän on varma, ettei paluuta lavoille tule ja se on suomalainen räppäri Cheek.

– Toivottavasti hän ei petä luottamustani siinä mielessä, koska Cheekin paluu mullistaisi todella paljon. Sen jälkeen kukaan ei enää uskoisi, että lopettamispäätös voisi olla lopullinen, Kokkonen miettii.

Nostalgia puhuttelee

Ylen musiikkiohjelmien tuottaja Juhani Kansi uskoo PMMP:n paluun rohkaisevan myös muita artisteja tekemään samoin. Moni suomalainen bändi on jo näin ennen PMMP:tä tehnytkin: Tehosekoitin, Ultra Bra, Hassisen Kone, hän listaa.

– Yleensä vuoteen ei mahdu kovin montaa tämänkaltaista comebackia, koska yksikin kerää huomion aika helposti. Paluu pitää osata ajoittaa oikein, hän sanoo.

Kansin mielestä paluun tekevät artistit tai bändit ovat sellaisia, joihin liittyy vahvasti sukupolvikokemus. Ihmiset ovat eläneet herkkää kasvuaikaa ja musiikki on toiminut elämän soundtrackkinä, johon on hyvä palata, hän sanoo.

– Nostalgia puhuttelee ja paluun tehneet artistit tai bändit ovat olleet niin suuria silloin aikanaan. Heidän musiikista on peilautuneet ilot, onnet ja allikot.