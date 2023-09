Maatiloilla vaikeuksia saada lomittajia Etelä-Savossa – pieni Sulkavan kunta suivaantui, vaatii koko lomitusalueelta korjaustoimia

Sulkavalla lomituspalveluiden piirissä on noin 20 maatilaa. Osalla maatalousyrittäjistä on ollut vaikeuksia saada lomittajaa esimerkiksi sairastumistapauksissa. Arkistokuva.

Sulkavan kunta on saanut paikallisilta maatalousyrittäjiltä palautetta useista lomituksen puutteista. Kunta on lähettänyt asiasta kirjelmän Mikkelin kaupungille, joka toimii lomituspalveluiden isäntäkuntana.

Sulkavan kunta kritisoi lomituspalveluiden saatavuutta Kaakkois-Suomen lomitusalueella.

Esimerkiksi maatalousyrittäjien jo sovittuja vuosilomia on kunnan mukana jäänyt pitämättä. Lisäksi tiloilla on ollut suuria vaikeuksia saada lomittajia esimerkiksi sairastapauksissa sekä äitiys- ja isyysvapaiden aikaan.

– Sijaisapua on järjestynyt hyvin heikosti, minkä vuoksi tilat ovat itse joutuneet pärjäämään jotenkin, sanoo Sulkavan kunnanhallituksen puheenjohtaja, keskustan Kaisa Ralli.

Rallin mukaan alle puolen vuoden aikana Sulkavan ja Rantasalmen alueella on irtisanoutunut viisi lomittajaa.

Sulkavan kunta on lähettänyt ongelmista kannanoton Mikkelin kaupungille, joka vastaa Kaakkois-Suomen lomituspalveluiden paikallisyksikön hallinnoinnista.

Kirjelmän mukaan lomituspalveluissa on esiintynyt parin vuoden aikana huomattavia ongelmia. Kannanotossa viitataan muun muassa ongelmiin lomituksen johtamisessa.

Rallin mukaan ongelmat koskevat koko Kaakkois-Suomen lomitusaluetta.

– Julkitulomme jälkeen itseeni ovat tilalliset Pieksämäki–Enonkoski–Savitaipale -akselilla nyt olleet yhteydessä ja kertoneet, että parantamista on koko alueella. Se on vahva viesti tiloilta, hän sanoo.

Mikkeli: ”ilman muuta otetaan vakavasti”

Sulkava on ilmaissut huolensa lomituksen ongelmista palveluiden isäntäkunnalle eli Mikkelin kaupungille. Kunta vaatii Mikkeliltä pikaisia toimia tilanteen korjaamiseksi.

– Ilman muuta tällainen asiakaspalaute otetaan vakavasti. Kannamme myös isäntäkunnassa huolta kaikista maatalousyrittäjistä, ja heidän jaksamisestaan koko alueella kunnasta riippumatta, sanoo Mikkelin kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.

Mikkeli selvittää palautteen perusteella lomituspalveluiden tilannetta. Lomituspalveluita tuotetaan valtion eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ohjauksessa.

– Yrittäjän vuosilomaoikeus on 26 päivää vuodessa. Keskimäärin lomia on pystytty järjestämään noin 25 päivää yrittäjää kohti, mikä on valtakunnan keskiarvoa, Riihelä sanoo.

Mikkelin kaupunki on muun muassa pyytänyt Melalta näkemystä Sulkavan kannanottoon. Syksyn aikana kaupunki aikoo myös kutsua muiden kuntien hallitusten edustajat keskustelutilaisuuteen asian tiimoilta.

Kaakkois-Suomen lomitusalueeseen kuuluvat Etelä-Savon kunnat Pertunmaata lukuun ottamatta, Etelä-Karjalan kunnat sekä Joroisten kunta Pohjois-Savosta.

