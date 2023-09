Suomen suurin villapaitaneulomo avataan Ouluun: koneet ”3D-tulostavat” sata tuhatta merinopaitaa vuodessa

Teemu Kattilakosken mukaan yrityksen tähtäin on kansainvälisillä markkinoilla, mutta se vaatii merinovillatuotteiden tekemistä paremmin tunnetuksi Euroopassa.

North Outdoor on valmistanut merinovillasta neulevaatteita ja asusteita puolentoista vuoden ajan. Uusien laitehankintojen myötä yritys on Suomen suurin villapaitoja valmistava neulomo.

Merinovillavaatteisiin erikoistunut vaateyritys North Outdoor avaa Oulun Ruskoon uuden neulomon. Jatkossa tehtaassa voi valmistua jopa 100 000 merinovillapaitaa vuodessa.

Kasvun taustalla ovat uudet, huipputeknologiaa edustavat neulontakoneet, joita yritys hankki kaikkiaan 16 kappaletta. Tämän myötä neulomo nousee Suomen suurimmaksi villapaitoja valmistavaksi neulomoksi.

Koko vaateteollisuuteen suhteutettuna merinovillatuotanto on yrityksen myyntijohtaja ja omistaja Teemu Kattilakosken mukaan vielä melko pientä. Hän kuitenkin tunnistaa merinovillan suosion kasvun globaalilla tasolla.

– Luonnonkuiduista valmistetut tuotteet ovat kasvussa, mutta varsinaisesti merinovillaan satsaavia brändejä ei ole kuin murto-osa, Kattilakoski kertoo.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski pitää North Outdoorin neulomoinvestointia merkittävänä ja poikkeuksellisena suomalaiselle tekstiili- ja muotialalle.

– Tämä on todella tärkeä ja mielenkiintoinen lisä valmisneulepuolen niin konekantaan kuin uuteen teknologiaan.

Niinikoski kertoo, että Suomessa on kahdenlaisia neulomoita. Sellaisia, jotka tekevät neulosta ja josta kaavojen kanssa leikataan valmiita vaatteita sekä North Outdoorin kaltaisia tehtaita, jossa tehdään suoraan valmistuotteita.

– On tärkeää, että meillä on tuotantoa Suomessa, koska suunnitteluosaaminen tarvitsee myös tuotannollista osaamista. Se on tärkeää myös huoltovarmuuden turvaamisen kannalta.

Vain langat tehdään ulkomailla

Noin kolmen miljoonan euron laiteinvestointi toteutettiin kahdessa vaiheessa. Kattilakoski kuvailee uutta konetyyppiä isoksi 3D-tulostimeksi.

– Itse tuote tulee koneesta käytännössä saumattomana eikä vaadi enää ompelua. Ainoastaan pientä käsi- ja päättelytyötä, sen jälkeen pesu, höyrytykset, merkkiompelu ja muuta.

Avaa kuvien katselu North Outdoorin yrittäjä Teemu Kattilakoski on entinen maajoukkuetason huippuhiihtäjä ja arvokisakävijä. Kuva: Marko Siekkinen / Yle

Yritys on valmistanut merinovillasta neulevaatteita ja asusteita nyt noin puolentoista vuoden ajan. Logistiikan ja varastoinnin lisäksi koko tuotantoketju suunnittelusta lähtien pyörii jatkossa Oulusta käsin.

Ainoastaan tuotteiden langat valmistetaan ulkomailla. Merinovillan raaka-aine tulee Etelä-Amerikasta ja prosessi raaka-aineesta valmiiksi langaksi tapahtuu EU:n alueella.

– Haluamme säilyttää kotimaisuuden. Kun toimimme suoraan itse valmistajana, jää yksi väliporras ja -käsi pois. Tämä mahdollistaa meille kilpailukykyisemmän toiminnan ja hinnan.

Suunta kohti kansainvälisiä markkinoita

Kattilakoski kertoo, että isoksi tavoitteeksi on asetettu olla Euroopan johtava merinovillasta tuotteita valmistava yritys.

– Ei tässä vuodessa tai kahdessa maailmaa valloiteta, mutta askel ja markkina kerrallaan. Suomessa meidän valttikortti on kotimaisuus, mutta ulkomailla yksi valtti on oma tuotanto.

Kattilakosken lisäksi North Outdoorin taustalla työskentelee yrityksen toinen omistaja Lauri Pyykönen. Molemmat ovat tuttu näky maajoukkuehiihtäjinä, eli kilpailuviettiä löytyy.

Kattilakosken mukaan tällä hetkellä haasteellisinta on saada itse materiaali kuluttajien tietoisuuteen.

– Suomessa se alkaa olla jo ihan hyvällä tasolla, mutta meidän tutkimusten mukaan Euroopassa on vielä aika tietämätöntä porukkaa merinovillasta materiaalina.