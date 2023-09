Painavat sähköpotkulaudat on pian pakko vakuuttaa, ja se saattaa heikentää vuokralaudoilla ajavien turvallisuutta

Nykyisten lautojen renkaiden halkaisija on parikymmentä senttiä. Niillä voi ylittää vakaavasti useimmat katukivetykset ja kuopat kaupungissa.

Taustalla on EU-direktiivi, jossa määritellään liikennevakuutus pakolliseksi ajoneuvoille, jotka painavat yli 25 kiloa tai kulkevat yli 25 kilometriä tunnissa.

Suuri osa pääkaupunkiseudulla vuokrattavista sähköpotkulaudoista painaa yli 25 kiloa. Esimerkiksi Tierin vihreät laudat painavat 32 kiloa ja Voin punaiset noin 31 kiloa.

Sähköpotkulaudan paino on merkittävä asia siksi, että vastaisuudessa raskaammat laudat määritellään ajoneuvoiksi, joten niille pitää ottaa liikennevakuutus. Lautayritysten mukaan hallitus saa lähiaikoina käsiteltäväkseen asiaa koskevan lakiesityksen.

Lautayritykset Voi ja Tier ennakoivat, että muutos saattaa heikentää käyttäjien turvallisuutta ja nostaa vuokraushintoja selvästi.

Lakimuutoksella on yritysten mukaan vaikutusta erityisesti Suomeen, koska täällä on lähtökohtaisesti esimerkiksi Keski-Euroopan maita kattavampi ja sitä myötä kalliimpi liikennevakuutus.

– Voi olla, että Suomen markkinoille tuodaan Euroopan vanhimmat potkulaudat, koska se on taloudellisesti kannattavaa, Voin yhteiskuntasuhteista vastaava Hannu Oskala toteaa.

Uuden lain seurauksena ainakin osa lautafirmoista vaihtanee vuokrakalustonsa, ettei niiden tarvitse maksaa vakuutusmaksuja.

– En pidä järkevänä vaihtaa kalustoa kevyempään, koska se tosiasiallisesti heikentää käyttökokemusta ja turvallisuutta, Tierin maajohtaja Elina Bürkland sanoo.

Jos yritykset pitävät liikenteessä nykyiset painavammat laudat, asiakkailta perittävät vuokraushinnat nousevat todennäköisesti rajusti.

– Muutoksella on merkittävä vaikutus hintoihin. Tarkkaa summaa en osaa sanoa, mutta ei puhuta vain muutamista prosenteista, Oskala sanoo.

Myös Bürkland arvioi, että vuokraushinnat nousevat vakuutusmaksun takia väistämättä.

– Korotuksen suuruus riippuu siitä, miten vakuutusyhtiöt lähtevät hinnoittelemaan uutta vakuutusta, hän sanoo.

Bürklandin mukaan esimerkiksi Norjassa liikennevakuutus sähköpotkulaudalle maksaa noin 30–50 kruunua vuodessa.

Sähköpotkulaudalla liikkumisen turvallisuus saattaa heikentyä

Sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset ovat huolissaan siitä, että työ turvallisemman lautailun puolesta valuu hukkaan.

– Lautojen painohan syntyy siitä, että laite on turvallinen, Hannu Oskala sanoo.

Viime vuosina lautojen paino on kasvanut siitä syystä, että niistä on tehty entistä vakaampia ja kestävämpiä. Vuokralaudoissa on nyt selvästi suuremmat renkaat, jousitus, tuplajarrut ja jykevämpi metallinen runko.

– Kun ajoi vanhoilla pienipyöräisillä laudoilla esimerkiksi mukulakivikadulla, oli se aivan käsittämätöntä täristämistä. Nykyisillä pääsee yli turvallisesti suuremmistakin kynnyksistä ja kaduissa olevista kuopista, Oskala kertoo.

Elina Bürkland muistelee vielä 2019 käytössä olleiden lautojen painaneen vain 11 kiloa. Pienikokoisten renkaiden vuoksi käyttäjät jäivät kiinni koloihin, ja siitä aiheutui erilaisia onnettomuuksia.

– Jos kevyet sähköpotkulaudat jälleen yleistyvät, pienempien onnettomuuksien määrä saattaa helposti nousta, Bürkland uskoo.

Lautayritykset eivät haluaisi vaihtaa nyt käytössä olevia lautoja kevyempiin siksikään, että niillä on vielä runsaasti käyttöikää jäljellä. Sekä Tierin että Voin nykyiset laudat ovat olleet ajossa vasta parisen vuotta, mutta ne on tehty kestämään yritysten mukaan vähintään 5–6 vuotta.

Pariisissa alkoi perjantaina, 1. syyskuuta vuokrattavien sähköpotkulautojen kielto. Päätöstä edelsi kansanäänestys, jossa 89 prosenttia äänesti skuutteja vastaan. Kaupunkilaisista alle kahdeksan prosenttia osallistui äänestykseen.

