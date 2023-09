SDP:n Tuppurainen pääministeri Orpolle: Millaisesta johtajuudesta kertoo se, että aloititte juuri vammaispalvelulain siirrosta?

Oppositio ryöpytti hallitusta kyselytunnilla oikein olan takaa vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen onnitteli ensin Orpon hallitusta sadan päivän täyteen saamisesta, mutta tivasi samalla, mitä lain siirtäminen kertoo Orpon johtajuudesta.

– Se on yleensä sellainen johtajuuden merkkipaalu, mitä sadan ensimmäisen päivän aikana on saatu aikaiseksi. Tekoja ei ole vielä paljon, mutta vammaispalvelulain lykkäyksen olette saaneet aikaiseksi. Vielä maaliskuussa me yksimielisesti hyväksyimme tämän lain.

Tuppurainen sanoo, että erityisesti nepsy-perheissä ollaan nyt hyvin hämillään. ADHD- tai autismikirjon lapset ovat nyt väliinputoajia.

– Millaisesta johtajuudesta kertoo se, että aloititte juuri vammaispalvelulain lykkäämisellä?

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutti, ettei kyseessä ole leikkauslaki.

– Olemme varanneet tähän jopa lisää rahaa kuin mitä oli pohjalla. Me haluamme turvata vammaisten palvelut. Muutokset, jotka viime eduskunta teki olisivat johtaneet tilanteeseen, jossa itse vammaisten oikeus omiin palveluihin olisi vaarantunut. Arviot lain kustannuksista vaihteli muutamasta kymmenestä miljoonasta jopa miljardiin. Nyt tehdään uusi huolellinen valmistelu nopeasti, jotta vammaiset tulevat saamaan palvelunsa.

Vastuuministeri, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sanoi, että ministeriössä huolellisesti valmisteltuun lakiin tehtiin keväällä valiokunnassa poikkeuksellisesti useita muutoksia.

– Muutokset olivat niin suuria, että laki olisi pitänyt palauttaa ministeriöön vaikutusarvioita varten. Sen takia olemme pakotettuja lykkäämään lakia. Hallitus haluaa säilyttää lain nimenomaan vammaisille tarkoitettuna erityislakina. Joudumme selkeyttämään sen soveltamisalaa. Tarkoitus on hyvä, haluamme varmistaa vammaisille hyvät palvelut, Juuso painotti.

