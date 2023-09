Björn Wahlroosin havainto: Suomi on kuin vanhainkoti – vaadimme yhä enemmän ja lapset tietenkin saavat maksaa

Wahlroosin mielestä valtio on huono omistaja ja sen pitäisi luopua ainakin pörssiyhtiöiden omistuksesta.

Talousvaikuttaja ja entinen sijoituspankkiiri ja hallituskonkari Björn Wahlroos kiittää Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspolitiikkaa oikeasta suunnasta, mutta hänen mukaansa hallituksen toimista ”puuttuu verotus”.

– Meidän täytyy muokata meidän verojärjestelmäämme vähintäänkin sellaiseksi, että se on kilpailukykyinen verrattuna Ruotsiin, Wahlroos sanoo Ylen haastattelussa. Hän julkaisi tänään muistelmiensa toisen osan, Sateentekijät.

Hänen mukaansa verotuksessa tarvittaisiin suuria rakenteellisia muutoksia, ”ei vain prosenttiyksikköä sinne tänne”. Verotuksen pitäisi kannustaa nykyistä enemmän työntekoon, sijoittamiseen ja Suomeen investoimiseen.

– Suomella oli joitakin vuosia sitten paljon enemmän ”lypsäviä lehmiä” – yrityksiä ja kapitalisteja. Ikävä kyllä ne ovat aika lailla lähteneet ja ne pitäisi mieluiten saada takaisin.

Investointipankki Mandatumin toimitusjohtajana, Sampo-konsernin, Nordean ja UPM:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Wahlroos kuvailee Suomen nykyistä ilmapiiriä ”kuin vanhainkodiksi”.

– Kun lukee aamun lehteä, niin tulee mieleen että siellä ikään kuin vanhainkodin asukkaat kaikki vaativat parempaa palvelua ja enemmän ohjelmaa. Ja kun kysytään, että mistä rahat, niin he sanovat että lapset tietenkin maksaa.

Wahlroos on huolestunut valtion velkaantumisesta ja kehottaa valtiota myymään pörssiomistuksiaan pitkällä ajalla. Hänen mukaansa valtio on huono ja riskiä liiaksi välttelevä omistaja, koska valtion ääntä yhtiöissä käyttävillä on väärät kannusteet. Jos pörssiyhtiön päätöksenteossa poliitikko tai virkamies menestyy, hän ei saa siitä hyötyä itselleen.

– Mutta jos diili menee pieleen, niin hän saa kärsiä siitä oikein kunnolla ja se tekee valtiosta paljon vähemmän riskinottokykyisen kuin yksityiset sijoittajat, Wahlroos sanoo.

Valtiolla on lähes 24 miljardin euron pörssiomistukset. Valtioneuvoston omistajaohjausyksikön salkussa on enemmistö muun muassa pörssiyhtiö Finnairista ja Fortumista sekä lisäksi vähemmistöosuudet Nesteestä ja SSAB:stä. Lisäksi sijoitusyhtiö Solidiumin kautta valtio omistaa kahtatoista yhtiötä, muun muassa Stora-Ensoa, Outokumpua ja Anoraa.

