Käärijä avautuu rankasta viisuvuodestaan – olo on kuin sirkusapinalla ja bolero on meinannut lentää takkaan

Käärijä on heittänyt vihreän boleron hetkeksi harteiltaan. Helsinkiläisellä musiikkistudiolla istuu nyt Jere Pöyhönen Vantaalta pohtimassa, mitä viisuvuosi on tuonut tullessaan.

On hyvä hetki välitilinpäätökseen.

Euroviisurumban jälkeen Käärijä veti kesällä Suomessa 51 keikkaa, mikä on hurja määrä. Saman verran on tiedossa syksyllä, kun edessä on kotimaan keikkojen lisäksi Euroopan-kiertue.

Käärijä on yrittänyt välissä lomailla, mutta se ei ole täysin onnistunut.

Nytkin hän on tullut paikalle suoraan tv-ohjelman kuvauksista. Samalla pitäisi työstää uutta musiikkia.

Artisti tietää, että rautaa on taottava, kun se on kuumaa.

Huolestuneet ihmiset kysyvät Käärijältä jatkuvasti, kuinka hän jaksaa. Hän ei tiedä sitä oikein itsekään.

– Tällä hetkellä tuntuu, että tarvitsisin lisää lomaa. Olen rehellinen ja en kiellä sitä. Keikat jatkuvat ja vähän snadisti pelottaa. Keikkailu ei ole ikinä pelottanut, mutta ehkä nyt se, että miten jaksan sen kaiken.

Käärijä työstää koko ajan uutta musiikkia studiolla.

Euroviisujen tulos kismittää vieläkin

Käärijä katsoi vasta muutama päivä sitten Euroviisujen finaalivedon.

Hän ei voi edelleenkään tajuta, mitä Liverpoolin areenalla tapahtui, kun koko halli huusi Käärijää ja Cha cha chata.

Finaalin esitys oli Käärijälle helpoimpia ja rennoimpia, sillä kuukausien työ oli tulossa päätökseen. Muistissa on myös se hetki, kun hän meinasi törmätä jumiin jääneeseen vaijeriin.

Käärijä sijoittui täpärästi toiseksi ja hän otti häviön raskaasti. Se harmittaa edelleen.

– Kyllähän se välillä ärsyttää. Mutta ihmiset lohduttavat paljon ja yrittävät etsiä syitä, miksi oli parempi, etten voittanut. Lopulta elämä voittaa ja eihän tämä elämä ole sen vakavampaa.

Artisti iloitsee, että hän sai eniten ääniä yleisöltä. Se on poikinut hänelle paljon keikkoja.

Avaa kuvien katselu Käärijän mielestä parasta Euroviisuissa oli tavata uusia ihmisiä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Toistamiseen hän ei Euroviisuihin aio lähteä. Pöyritys oli UMK:sta lähtien niin hektistä, ettei siinä pysy ihmismieli mukana.

– Vähän kuin avaisit joulupaketin ja sieltä tulee lempilelu ja silti lapsen nauttiminen jää vähälle. Joka päivä tapahtui niin paljon, ettei kerennyt käydä sitä läpi ja sitten tuli jo seuraavaa. Jäi vaan mieleen, että mentiin ja lujaa.

Käärijän kultainen häkki

Käärijän synnyttämä ilmiö on ollut täysin poikkeuksellinen.

Vaikka suosio imartelee artistia, hän on saanut kokea sen myös nahoissaan.

Hänen mielestään osa ihmisistä ei osaa käyttäytyä, kun hänestä esimerkiksi otetaan kuvia kunnioittamatta yksityisyyttä.

– Vaikka tykkään antaa nimmareita ja ottaa ihmisten kanssa kuvia niin liika on liikaa.

Välillä Käärijä on tuntenut olonsa sirkusapinaksi.

– Tulee fiilis, että sä oot apina kiertävässä sirkuksessa. Sulla ei saa olla tunteita ja mielipiteitä tai muut päättävät, miten asiat ovat ja mulla ei ole tässä mitään sanottavaa.

Synkimpinä hetkinä Käärijän mieleen on hiipinyt ajatus, että pitäisikö laittaa pillit pussiin.

– Kyllä niitä hetkiä on, että nyt lähtee takkaan toi bolero ja biisi deletetään, jos se ois mahdollista. Mutta missään vaiheessa ei ole tullut vihaa omaa tuotetta kohtaan. Ehkä välillä tulee artisti Käärijää kohtaan fiilis, että voisiko toi nyt mennä hetkeksi piiloon ja pötköttelee, että saisi itsekin olla tässä rauhassa, Käärijä nauraa.

Avaa kuvien katselu Käärijä jaksaa antaa nimmareita ja ottaa yhteiskuvia väsymättä. Kuva on Louhela Jam -festareilta Vantaalta kesäkuulta. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Kaikesta huolimatta Käärijän sisäinen eläin herää aina henkiin, kun keikalla alkaa soimaan Cha cha cha.

Käärijä sanoo, että viisuvuosi on muuttanut häntä ihmisenä.

– Osaan arvostaa asioita eri tavalla. Kun tuli menestystä ja mainetta, niin on tajunnut, että onnellisuus on lopulta jossain muualla.

– Haluaisin rakentaa pienen mökin jonnekin rannalle ja mennä sinne rundin jälkeen rauhottumaan.

Mitä seuraavaksi, Käärijä?

Käärijä julkaisi pari viikkoa sitten ensimmäisen kappaleensa Euroviisujen jälkeen.

It's crazy It's party on tunnistettavasti sukua Cha cha challe ja sillä vierailee virolaisartisti Tommy Cash.

Cha cha cha on saanut tähän menessä Spotyfyssa yli 100 miljoonaa kuuntelukertaa. Siihen ei ole yltänyt aiemmin mikään suomenkielinen kappale.

Käärijä myöntää, että uuden musiikin tekemisessä oli paineita jättimenestyksen jälkeen.

– Valehtelisin, jos sanoisin, että ei ollut. Mutta olin yllättynyt siitä, kuinka rennoin mielin lopulta aloin tehdä musaa. Ehkä ne isoimmat paineet olivat jääneet sinne viisulavalle.

Moni suomalainen on toivonut, että Euroviisujen tuoma kansainvälinen huomio toisi Käärijälle pidemmän uran ulkomailla.

Jotkut ovat kuitenkin jo tuominneet hänet yhden hitin ihmeeksi, kun uusin kappale ei ole lähtenyt juurikaan soittoon Suomen ulkopuolella. Tosin silläkin on Spotifyssa jo yli miljoona kuuntelukertaa.

– Olen itsekin ollut muiden artistien suhteen poliisina, että soo soo soo, tämä olisi pitänyt tehdä näin. Mutta musiikissa pitää lähteä siitä, että on itse tyytyväinen ja jos tulee faneja, niin se on plussaa.

Vaikka Käärijä lähtee Euroopan-kiertueelle, hän pitää edelleen Suomea tärkeimpänä markkina-alueenaan. Jos menestystä tulee muualta, niin se on vain hyvä lisä.

Avaa kuvien katselu Käärijä osallistui presidentti Sauli Niinistön kävelytapahtumaan elokuussa. Artisti odottaa kutsua Linnan juhliin. Jos kutsu tulee, muotisuunnittelija Teemu Muurimäki on valmiina tekemään hänelle juhla-asun. Vielä ei ole päätetty, onko se vihreä vai klassinen musta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Kaikesta huolimatta Käärijä on nyt osa Euroviisujen kaanonia ja oikea euroviisulegenda.

Hän ei vielä osaa sovitella harteilleen viisulegendan viittaa, sillä hän kokee olevansa siihen vielä liian nuori. Käärijä toki tietää, että hän ja Cha cha cha tulevat elämään tästä eteenpäin aivan omaa elämäänsä.

Mutta lähtisikö Käärijä esiintymään ensi keväänä Ruotsin Malmön viisulavalle kevään kirvelevän tappion jälkeen? Viisuihin kun yleensä haalitaan esiintymään edellisvuosien menestyjiä.

– Ehkä aikaisemmin oli pelko, että musta tulee viisuartisti. Mutta maailma on muuttunut ja nyt meillä on Blind Channel ja muita menestyneitä artisteja muista maista. Jos kutsu tulee, niin kyllä mä mielelläni voisin lähteä sinne messiin ja kokea sen kaiken vähän eri tavalla.