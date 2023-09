Barbie-elokuva on suuri ilmiö Venäjälläkin, vaikka virallisesti sen näyttäminen on kielletty

Kuva: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Greta Gerwigin ohjaama Barbie on ollut vuoden suurin elokuvatapaus. Sen päärooleissa näyttelevät Margot Robbie ja Ryan Gosling.

Heinäkuussa 2023 ensi-iltansa saaneen Barbie-elokuvan on nähnyt Suomessa jo yli 600 000 katsojaa. Greta Gerwigin ohjaama on tällä hetkellä elokuvatilaston sijalla 14 jättäen taakseen muun muassa takavuosien megahitit Forrest Gumpin (1994) ja Tappajahain (1975).

Jos Barbie kiinnostaa Suomessa, niin vuoden suurin elokuvatapaus vetää väkeä teattereihin myös itänaapurissa Venäjällä. Katsojia riittää siitäkin huolimatta, että Barbien näyttäminen on virallisesti kielletty Venäjän elokuvateattereissa.

Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022 joukko yhdysvaltalaisia tuotantoyhtiöitä lopetti elokuviensa levityksen maahan.

Silti luvattomia kopioita pääsee näytäntöön ja elokuvia dubataan venäjän kielelle, kertovat BBC ja Guardian.

Lisenssiongelmia kiertääkseen elokuvateatterit ovat saattaneet myydä lippuja venäjänkieliseen lyhytelokuviin ja näyttäneet Barbien niiden yhteydessä.

Vaikka Barbien näyttäminen on virallisesti kielletty Venäjällä, se on Guardinin mukaan kerännyt maassa arviolta yli 200 miljoonan dollarin lipputulot.

Venäjän kulttuuriministeriöstä todettiin BBC:n julkaiseman jutun mukaan elokuussa, että Barbie-elokuva ei ole presidentti Vladimir Putinin asettamien tavoitteiden ja päämäärien mukainen, eli Barbie-elokuva on haitaksi perinteisille venäläisille moraalisille ja henkisille arvoille.

BBC:n haastattelema venäläinen kansanedustaja Marina Butina muistuttaa, että elokuvateatterit rikkovat lakia näyttämällä Barbie-elokuvaa.

– Olen kysynyt lukuisia kertoja, että millä perusteella näytätte elokuvaa vaikka se on lain vastaista.

Yle haastatteli suomalaisia Barbie-elokuvan katsojia heinäkuussa 2023.

BBC:n toimittaja haastatteli Barbie-elokuvaa katsomaan menneitä kaupunkilaisia moskovalaisessa kauppakeskuksessa.

– Ihmisillä pitäisi olla oikeus valita itse, mitä he menevät katsomaan. Mielestäni on hyvä, että venäläisillä elokuvateattereilla on mahdollisuus näyttää meille näitä elokuvia, Karinaksi esittäytyvä nainen sanoo.

Toisen haastateltavan Alyonan mukaan on tärkeää suhtautua avoimesti toisten ihmisten kultuuriin.

– Vaikka et jakaisi itse toisten ihmisten standardeja, on silti hyvä, jos pystyt näkemään niitä, hän summaa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, jolloin venäläiset ovat keksineet keinoja nähdä kiellettyjä länsimaisia elokuvia. Neuvostoliiton aikana, 1980-luvun loppupuolella Terminaattori, Painajainen Elm Streetilla, Alien-elokuvat ja Mad Max keräsivät valtavasti katsojia ympäri Neuvostoliittoa.

Silloin elokuvien ystävät kerääntyivät teattereiden sijaan laittomiin ”videosalonkeihin”, jenkkileffoja näytettiin ontuvasti dubattuina laittomina VHS-tallenteina.

