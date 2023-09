Sometähtien suosima osinkoverosuunnittelu syyniin – ”Jos on porsaanreikiä, niihin puututaan”, sanoo pääministeri Orpo

Finnwatchin mukaan kevyemmän osinkoveron mahdollistavia yhtiöjärjestelyjä ovat tehneet muun muassa tunnetut somevaikuttajat, kuten Natalia Salmela ja Auri Kananen. Järjestely on laillinen ja sitä käytetään muillakin aloilla.

Yritystoimintaa tutkiva Finnwatch-yhdistys kertoi syyskuun alussa, että kevyemmän osinkoveron mahdollistavia yhtiöjärjestelyjä ovat tehneet muun muassa muutamat tunnetut somevaikuttajat.

Järjestely on laillinen ja sitä käytetään muillakin aloilla.

Järjestely voi olla houkutteleva yritysomistajalle, jonka yritys tekee hyvää tulosta mutta ei ole kerryttänyt isoa nettovarallisuutta taseeseensa.

Finnwatch pitää yhtenä esimerkkinä tällaisesta toimialasta somevaikuttamista, jossa liiketoiminta perustuu vaikuttajan omaan julkisuuspersoonaan, brändiin ja seuraajien määriin.

Finnwatch pitää sinänsä laillista järjestelyä ongelmallisena ja katsoo, että se on ristiriidassa verotuksen oikeudenmukaisuutta koskevien periaatteiden kanssa.

Myös Aalto-yliopiston yritysjuridiikan emeritusprofessori Heikki Niskakangas arvosteli järjestelyä HS:lle verolain hengen vastaisena. Hänen mukaansa esiin nostettu somevaikuttajien verosuunnittelu on ”uusi vinouma perusvinouman päällä”.

Taustatukea lakimuutostoiveilleen Finnwatch sai äskettäin myös Keskuskauppakamarilta.

– Julkisuuteen noussut someyrittäjien holdingyhtiöihin liittyvä osinkoverosuunnittelu olisi mahdollista tilkitä pienellä lakimuutoksella. Kyse on siis ensisijaisesti osakevaihtoon liittyvästä verotusperiaatteesta, jonka muuttaminen tai täsmentäminen on tarvittaessa mahdollista, sanoi Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala tiedotteessa.

Näin voi myös tapahtua.

– Tämä on varmasti julkisen keskustelun myötä tullut tarkasteluun. On selvää että, jos verotuksessa ilmenee porsaanreikiä tai jos on jotain korjattavaa, niin aina niihin puututaan. Täytyy olla selvyys siitä, että järjestelmä toimii oikeudenmukaisesti ja aukottomasti, sanoo pääministeri Petteri Orpo (Kok.)

Orpon mukaan asian hoitaminen kuuluu kuitenkin valtiovarainministeriölle.

Hallitusohjelman mukaisesti mitään isompaa remonttia listaamattomien yritysten osinkoverokseen ei kuitenkaan olla tekemässä.

– Isossa kuvassa emme ole muuttamassa yritysten tai omistamisen verotusta, koska haluamme luoda vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön, jotta yritykset investoivat ja kasvavat, Orpo sanoo.

Orpo puhui Keskuskauppakamarin veropäivillä torstaina Helsingissä.

