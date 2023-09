Putin nousi Kultarannassa seisomaan ja pyysi arkkipiispaa tunnustelemaan solisluutaan: näin suomalaiset kertovat Putinin matkoista Suomeen

Arkkipiispa John Vikström lahjoitti tämän kuvan presidentti Putinille Kultarannassa vuonna 2001. Ottelu arkkipiispan ja Pietarin joukkueen välillä käytiin Turussa vuonna 1994. Vladimir Putin on kuvan keskellä eturivissä. Hänen vasemmalla puolellaan on arkkipiispa Vikström ja oikealla puolella Turun kaupunginjohtaja Juhani Leppä. Oikeassa laidassa eturivissä on Ylen Länsi-Suomen toimituksen päällikkö Juhani Lavén.

Kuva: Bo Strandén