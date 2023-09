Kultajoukkue Pesäkarhut juhlii Porin torilla – seuraa tunnelmia suorassa lähetyksessä

Lähde mukaan ruudun välityksellä, kun Pesäkarhut saapuvat juhlistamaan tuoretta mestaruuttaan Porin torille lauantaina!

Torille on kokoontunut satoja kannattajia juhlimaan yhdessä joukkueen kanssa. Joukkue saapui paikalle kaupunkijunalla.

Pesäkarhut voitti Manse PP:n viimeisessä finaalissa viime lauantaina ja varmisti näin ollen Suomen mestaruuden.

Voittoa juhlittiin railakkaasti jo samana päivänä sekä Porin torilla että kaupungin ravintoloissa, mutta viralliset juhlat ovat käsillä nyt.

Tulevan joukkueen rakennus käynnissä

Porin Pesäkarhujen johtokunnan puheenjohtaja Vesa Saine kertoo, että hyviä ottelutapahtumia pitää saada aikaiseksi jatkossakin, jotta pesäpallo kiinnostaa.

– Seuraavan kauden joukkue on hyvässä mallissa. Uusien pelinjohtajien nimet julkistetaan kohta. Mitaleista ja mestaruuksista taistellaan jatkossakin, lupaa Saine.

Porin Pesäkarhujen perustajajäsen, Reijo Viljanen, oli onnellinen, että naisurheilu ja naispesäpallo ovat saaneet hienoa nostetta mestaruusotteluista.

– Kaikki ottelumme olivat loppuunmyytyjä, ja täällä Porin torilla oli mestaruusiltanakin paljon väkeä. Pori on tottunut olemaan neljän joukossa eli jatkossakin hyvä sijoitus on tavoite. Tämä on ykkösjuttu elämässäni, kertoi Viljanen.