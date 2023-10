Raskaana oleva nainen joutuu nukkumaan sohvalla, koska makuuhuoneessa haisee naapurin tupakka – tupakansavusta on vaikea päästä eroon

Sulaymon Tajudeen on teipannut makuuhuoneensa ikkunanraot ilmastointiteipillä, ettei naapurin tupakansavua tulisi niin paljon sisälle. Tajudeen haluaisi viilentää huonetta kesällä, mutta ikkunaa hän ei mielellään avaa. (Video: Jarkko Heikkinen / Yle)

Parveketupakoinnista aiheutuviin haittoihin voi olla hankalaa saada korjausta tai ainakin se kestää yleensä pitkään.

Vaasalaisen Sulaymon Tajudeenin raskaana oleva vaimo ei pysty nukkumaan öitään makuuhuoneessaan vaan joutuu tyytymään olohuoneen sohvaan.

Avaa kuvien katselu Sulaymon Tajudeenin puoliso Fatima Kargbo on viimeisillään raskaana. Hän nukkuu yönsä sohvalla, koska heidän makuuhuoneeseensa tulee naapurista tupakansavua. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Tajudeenin mukaan naapurin tupakoinnista johtuva savu kulkeutuu sisälle heidän asuntoonsa. Ongelma alkoi kesällä ja jatkuu yhä.

Tajudeen on turhautunut siihen, että asian hoitaminen ei ole edennyt juuri ollenkaan kolmen kuukauden aikana, vaikka hän on raportoinut ongelmasta lukuisia kertoja vuokranantajalleen, Vaasan kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Pikipruukille.

– Kun itse grillasimme parvekkeellamme, siihen puututtiin heti seuraavana päivänä monta kertaa. Se todistaa, että Pikipruukki kykenee reagoimaan nopeasti, Tajudeen sanoo.

Avaa kuvien katselu Sulaymon Tajudeen kertoo grillanneensa kerran parvekkeellaan. Siihen puututtiin heti. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Isännöintiliiton johtavan lakiasiantuntijan Jenni Valkaman mukaan terveydensuojeluviranomaisella on velvollisuus aloittaa toimenpiteet, jos tupakansavua ja -hajua ilmenee toistuvasti.

Todettuaan ongelman viranomainen voi velvoittaa vuokranantajan ryhtymään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

– Se, että ongelma saadaan tehokkaasti loppumaan, voi olla hankalan tien takana, Valkama kuitenkin myöntää.

Monta syytä käsittelyn venymiseen

Tajudeenin mukaan naapurin tupakointi on toistuvaa ja jatkuu usein aamuyöhön asti.

Sen lisäksi, että savu pääsee jostain Tajudeenin asuntoon, se tekee myös oleilun omalla parvekkeella hankalaksi.

Tajudeenin mukaan Pikipruukilta on luvattu ratkaista ongelma, mutta näin ei ole käynyt.

Pikipruukin teknisen johtajan Kimmo Haapasalon mukaan asian käsittely on kestänyt muun muassa kesälomien ja väärien sähköpostiosoitteiden vuoksi.

– Hän on saanut vastauksen, että asiaa hoidetaan ja että tämmöisten asioiden hoitaminen usein kestää, että ei tätä ole mihinkään haudattu eikä jätetty hoitamatta, Haapasalo selvittää.

Haapasalo toteaa, että kyseessä on sana sanaa vastaan – tilanne. Pikipruukki on kuullut tupakoivaa naapuria, mutta tämä on kiistänyt aiheuttaneensa mitään haittaa.

– Tämä on tällaista edestakaisin viemistä. Me emme periaatteessa ole kummankaan puolella, Haapasalo sanoo.

Tällä hetkellä Pikipruukilla odotellaan tupakoivan naapurin vastinetta Tajudeenin uuteen ilmoitukseen.

– Todistustaakka on alkuperäisellä ilmoittajalla eli hänen pitäisi selvittää ja todistaa, että tästä aiheutuu haittaa hänelle, Haapasalo sanoo.

Kannattaa ottaa yhteyttä terveystarkastajaan

Isännöintiliiton Jenni Valkaman mukaan tupakointitapauksia on ratkottu tuomioistuimissakin.

Se on kuitenkin melko harvinaista, vaikka Valkama sanookin tupakoinnin kaiken kaikkiaan aiheuttavan paljon harmia ja haittaa yhteisöllisessä asumisessa.

Valtakunnallisia tilastoja ei ole olemassa siitä, kuinka moni taloyhtiö on kieltänyt parveketupakoinnin tai tupakoinnin tiloissaan kokonaan.

Isännöintiliiton Valkama ohjeistaa ongelmatapauksissa kääntymään paikallisen terveydensuojeluviranomaisen puoleen.

Terveystarkastajalla on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jos asumisterveysasetuksen toimenpiderajat ylittyvät ja jos tupakansavun kulkeutuminen huoneistoon on toistuvaa, Valkama muistuttaa.

– Täytyy ainakin selvittää, mistä ja miten savu kulkeutuu.

Avaa kuvien katselu Vähentääkseen ulkoa tulevan tupakansavun määrää makuuhuoneessaan Sulaymon Tajudeen laittoi ilmastointiteippiä ikkunan ulkopuolelle saumoihin. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Samaa sanoo Kimmo Haapasalo, vaikka toteaakin, että tätäkin kautta asian ratkaisemiseen voi mennä aikaa.

– Yhdessä toisessa tapauksessa oli ilmeisesti kuusi kertaa käyty tutkimassa tilannetta, mutta kertaakaan ei havaittu savua.

Valkaman mukaan viranomainen voi velvoittaa rakennuksen omistajan ryhtymään korjaustoimenpiteisiin. Yksittäistapauksissa voidaan esimerkiksi kieltää tupakointi tietyssä huoneistossa tai parvekkeella.

– Se ei ole ihan helpon tien päässä, mutta teoriassa sellainenkin on mahdollista, Valkama sanoo.

Kimmo Haapasalo puolestaan toivoo, että mahdollisissa kiistatilanteissa osapuolet tulisivat vaikka asuntoyhtiön toimistolle keskustelemaan.

– Voisi myös tehdä tupakointipaikan pihaan, mutta sitähän eivät välttämättä kaikki käytä, Haapasalo sanoo.

