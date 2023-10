Helsinkiläistä McDonald'sia käytettiin rukoiluun – yksi väärinkäsitys leviää ruokalähettien keskuudessa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Helsingin Pukinmäen McDonald's-ravintolan toisessa kerroksessa on rukoiltu viime viikkoon asti ahkerasti.

Rukoustilana toimi ravintolan toisen kerroksen hissiaula, joka sijaitsee sivussa ravintolan muista asiakastiloista. Ravintolasta ruokaa kuljettaneet ruokalähetit käyttivät tilaa rukoushetkiin ruokakuljetusten lomassa.

Nyt rukoushetket tilassa on kielletty. Näin kävi sen jälkeen, kun Yle lähestyi viime viikolla ravintolaa kysyäkseen lisätietoja asiasta ja tehdäkseen juttua siitä, miten muslimit voivat yhdistää rukoushetket työntekoon.

– Luultavasti siksi, että työntekijöidemme ja kuljettajien välillä on ystävyyssuhteita, kuljettajat ovat saaneet tietoonsa, että Pukinmäen ravintolassa on rauhallinen alue, jossa meidän omat työntekijämme viettävät rukoushetkiä, avaa ravintoloitsija Marko Saurén aiempaa tilannetta Ylelle.

Avaa kuvien katselu Ravintoloitsija Marko Saurénin mukaan tila, jota rukoushetkiin oli käytetty, on hissiaula. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

– Liikuntarajoitteisille on hissi, ja aula on sen kulkuväylä, eli sen pitäisi olla vapaana koko ajan ja siksi rukoushetkistä on ollut haittaa, hän jatkaa.

Pikaruokaravintoloilla ei linjausta rukouksista

McDonald’s-ravintoloiden viestintäpäällikkö Heli Ryhänen kertoo, että yhtiöllä ei ole erillistä linjausta rukoushetkien suhteen.

– Yhtiöllä ei ole asiakkaiden tai yhteistyökumppanien rukoushetkiin tarkoitettuja tiloja. Ravintoloidemme salialueet on varattu meillä käyvien asiakkaiden ruokailutiloiksi, Ryhänen toteaa.

Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimon mukaan Hesburger-ravintoloissa rukoilu on sallittu, mutta huomauttaa, että rukoilevat ihmiset etsivät yleensä asiaan paremmin soveltuvan ja rauhallisemman tilan jostain muualta.

– Meillä ei ole ollut tarvetta linjata rukoushetkiin liittyviä käytäntöjä. Tarvittaessa asiasta sovitaan suoraan esihenkilön kanssa. Työntekijällä on myös mahdollisuus pitää rukoushetki normaalien taukojen yhteydessä tai voimme ottaa huomioon työntekijän rukoushetkitoiveet myös työvuorojärjestelyillä, Pursiheimo kertoo.

Hän toteaa, että ruokalähetit sopivat työnantajansa kanssa tauoista.

McDonald's-ravintoloitsija Marko Saurénin mukaan ravintolan työntekijät, kuten kuljettajatkin, tulevat monimuotoisista yhteisöistä. Rukoushetkiä pitäessään ravintolan omat työntekijät etsivät asiaan sopivan, rauhallisen paikan ruokataukonsa aikana.

– Valitettavasti tämä väärinkäsitys on levinnyt kuljettajien keskuudessa. Meillä ei tällaisia tiloja ole käytettävissä, Saurén sanoo.

Aivan tavattomia rukoushetket eivät kuitenkaan ole.

– Jonkin verran rukoushetkiä meilläkin ravintolan salissa näkee tai parkkipaikalla oman autonsa vieressä. Selkeästi he [muslimit] ovat miettineet, miten sovittavat päivärutiineihin tällaiset hetket.

Avaa kuvien katselu Rukoushetkiin käytetty aulatila oli oven takana, erillään muusta ravintolasta. Yle haastatteli viime keskiviikkoiltana tilassa rukoillutta ruokalähettiä, joka kertoi rukoilevansa säännöllisesti ravintolassa. Kuva: Clarissa Jäärni / Yle

Saurén sanoo, että työnantajien on vaikea ottaa huomioon uskonnolliset toimitukset työpaikan tiloja järjestäessä.

– Ongelma on se, että meillä pitää olla tasapuolinen kohtelu kaikille. Pitää olla taukotila ja pukuhuoneet. Jos vain tiloja löytyisi, ei kai siitä mitään haittaa olisi. Usein tilat vain ovat rajalliset ja niiden tulisi soveltua kaikkien käyttäjien tarkoituksiin.

Saurénin mukaan tilan käyttö rukoushetkiin lopetettiin ravintolassa viime keskiviikkona.

– Meillä ei ole asiakkaille tai kuljettajille erillisiä rukoustiloja.

Oletko itse muslimi, miten olet ratkaissut rukoushetkesi työpäivän aikana? Kerro meille kokemuksesi – teemme uutista aiheesta.

”Koko maailma on muslimeille moskeija”

Suomen Islam-seurakunnan imaami, filosofian tohtori Ramil Belyaev kertoo, että Koraanin ja profeetta Muhammadin perimätiedon mukaan muslimit ovat velvoitettuja vuorokaudessa viiteen rukoukseen.

Rukoushetket määräytyvät auringon mukaan: ennen auringonnousua on aamurukous, jota seuraa keskipäivän rukous, iltapäivän rukous sekä illalla ja yöllä omat rukouksensa.

– Rukouksessa olemme yhteydessä Jumalaan ja olemme kiitollisia hänelle kaikesta, mitä hän on antanut meille, Belyaev sanoo.

Työntekoon rukoushetkien yhdistäminen vaatii hänen mukaansa joskus kekseliäisyyttä. Islamissa rukoushetkien yhdistäminen toisiinsa on perinteisesti ollut sallittua vain matkustaville.

– Toisinaan ihmiset työskentelevät sellaisissa ammateissa, ettei rukousten ajoittaminen työaikaan ole mahdollista. Esimerkiksi kirurgi ei voi jättää leikkaustaan kesken.

Tällöin muslimeille on sallittua kada- eli myöhästynyt rukous, jossa rukoukset suoritetaan myöhemmin yhtä aikaa.

– Perimätiedon mukaan koko maailma on muslimeille moskeija, eli rukoilla voi missä vain puhtaassa paikassa, paitsi vessassa tai suihkussa tai ylipäätänsä märkätiloissa. Pitää kuitenkin olla varovainen, ettei rukous häiritse muita. Keskelle ostoskeskusta ei kannata rukousmattoa levittää, Belyaev opastaa.

Hänen mukaansa Suomessa ei ole totuttu siihen, että rukouksia tehdään julkisilla paikoilla.

Belyaevin kokemuksen mukaan työnantajat ovat yleisesti joustavia rukoushetkien suhteen: esimerkiksi perjantaisin järjestettäviin pidempiin rukoushetkiin voi usein osallistua.

– Aina olisi hyvä, jos lähistöllä olisi rukoustila, mutta aina se ei ole mahdollista. Olen nähnyt ulkomailla, miten rukous on suoritettu rakennustyömaalla, lentokoneessa istuen tai junassa.

Kuljettajat rukoilivat ruokalähetysten välissä ravintolan toisen kerroksen hissiaulassa. Imaamin mukaan rukoushetket eivät saa häiritä muita.

Minkälaisia ajatuksia uutinen herätti? Keskustele aiheesta 4. lokakuuta kello 23:een asti.