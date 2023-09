Uutuuskirjojen kierrätys kaupassa hämmentää Kirjailijaliittoa: ”Kauppa myy kirjan uudelleen eikä kirjailija saa uutta maksua”

Paperinen kirja on yhä monelle tärkeä. Kysyimme Turun keskustassa, onko paperinen vai äänikirja suosikki. Kuva ja video: Minna Rosvall

Suomalainen Kirjakauppa aloitti syyskuun puolivälissä kierrätyspalvelun. Uutuuskirjasta saa viiden euron hyvityksen, kun sen tuo takaisin kauppaan määräajassa. Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen on ihmeissään.

– Se huolestuttaa. Kauppa myy kirjan uudelleen eikä kirjailija saa uutta maksua. Tästä täytyy keskustella vielä Suomalaisen Kirjakaupan kanssa tulevaisuudessa lisää, kertoo Hytönen.

Kaupallinen johtaja Reetta-Liisa Pikkola kertoo perusteluita kierrätyspalvelulle. Suomalainen Kirjakauppa on saanut palautetta asiakkailtaan, että monen ihmisen kirjahylly on täynnä.

– Lisäksi asiakkaat ovat toivoneet kirjojen kierrätystä ja kierrätyskirjoja jo vuosien ajan, kertoo Pikkola.

Avaa kuvien katselu Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen toivoo lisää korvauksia kirjailijoille äänikirjoista. Yksi keino voisi olla tippien antaminen hyvästä teoksesta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Säilyykö kirjailijan ammatti?

Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen on huolissaan kirjailijoiden asemasta laajemminkin. Tuore tutkimustulos kertoo, että kirjailijoiden tulot ovat laskeneet noin neljänneksellä viime vuodesta.

Kirjailijan mediaanitulo on noin 1 700 euroa vuodessa. Tämä selviää tulotutkimuksesta, jonka Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen tietokirjailijat teettivät yhdessä.

– Kirjailijat ovat peloissaan siitä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Säilyykö kirjailijan ammatti tulevaisuudessa Suomessa, miettii Hytönen.

Hytönen painottaa, ettei summalla voi elää.

– Apurahajärjestelmä paikkaa vajetta Suomessa ja Pohjoismaissa. Sitä pitää paikata, jotta suomen kieli säilyy.

Avaa kuvien katselu Kati ja Isabella Thorn (oik.) tutkivat jalkapalloaiheisia kirjoja Turun Kirjamessuilla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Äänikirjakorvauksia tippikulttuurin avulla

Kirjakauppaliiton kokoamien tilastojen mukaan vuonna 2022 painettujen kirjojen myynti laski seitsemän prosenttia, mutta digitaalisten kirjojen myynti kasvoi kymmenen prosenttia.

Kirjailijoita harmittavat erityisesti äänikirjoista saatavat korvaukset. Kirjailijat saavat äänikirjoista noin viidesosan perinteiseen kirjaan verrattuna.

Kirjailijaliitto yrittää edelleen neuvotella äänikirjakorvausten korottamiseksi, mutta puheenjohtaja Ville Hytönen ehdottaa hätäkeinoksi tippausta.

– Kun lukija pitää ääni- tai e -kirjasta, hän voi antaa tippiä samaan tapaan kuin taksille tai ruokalähettipalvelulle. Parin euron tippi moninkertaistaa sen, mitä kirjailija saa teoksestaan.

Hallituksen kaavailema arvonlisäveron korotus ja kirjojen pakollinen kierrätys voivat lisäksi nostaa kirjojen hintoja.

– Kirjan arvonlisäveron nostaminen on aika huolestuttavaa. Suomesta tulee superverottaja kirjan osalta koko Euroopassa. Keskiarvo Euroopassa on noin kuusi prosenttia ja me siirryttäisiin neljääntoista. Irlanti ja Norja eivät verota ollenkaan kirjaa, kertoo Hytönen.

Avaa kuvien katselu Paperinen kirja on saanut kannattajia Tiktokin suosituspalvelun avulla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Tiktok ja tekoäly mukana kirjallisuudessa

Kirja-alalla on huomattu, että Tiktokissa annetut kirjavinkit ovat lisänneet kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan.

Kaupallinen johtaja Reetta-Liisa Pikkola Suomalaisesta Kirjakaupasta kertoo, että tänä vuonna erityisesti on kaunokirjallisuuden myynti sujunut hyvin ja englanninkielisen kirjallisuuden myynti on kasvanut kohisten.

– Tähän on osaltaan vaikuttanut booktok-ilmiö ja erityisesti nuorten naisten halu lukea painettua kirjaa, kertoo Pikkola.

Toinen jännittävä asia on tekoälyn käyttöönotto. Ville Hytönen Kirjailijaliitosta arvioi, että tekoäly ei sentään syrjäytä kirjailijaa.

– On ihan mahdollista, että tekoäly kykenee kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia teoksia, mutta haluaako kukaan lukea niitä. Minusta tuntuu, että ihmisiä kiinnostaa enemmän yhden ihmisen näkemys ja kyky luoda uutta, pohtii Hytönen.

