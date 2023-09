Gangsta rap pilasi Ruotsin nuorison, ja siksi rikollisjengit voivat rekrytoida tappajiksi lapsia, sanoo tutkija

Nuorten rikollisjengiläisten osuus on lähtenyt Ruotsissa kovaan nousuun, ja heidän rikoksensa ovat entistä raaempia. Alaikäiset lapset tekevät jengien vakavat väkivallanteot yhä useammin.

Rikollisjengeissä oli vuosi sitten 1 200 alaikäistä jäsentä, arvioi Ruotsin poliisi. Asiantuntijoiden mukaan lapsijäsenten määrä on kasvanut ja kasvaa yhä.

Myös jengiväkivallan uhrit Ruotsissa ovat yhä useammin alaikäisiä. Pelkästään syyskuun ampumisissa osallisina oli ainakin neljä lasta: kaksi uhrina, kaksi tekijänä.

Keski-Ruotsin poliisin tiedustelupäällikön Jale Poljareviuksen mukaan jengit käyttävät nyt tappajina lapsia, jotka pelkäävät ja joilla ei ole asiassa vähäisintäkään osaamista.

– Ammattitappajat valmistautuvat tekoon huolellisesti, tunnistavat kohteensa ja tekevät heistä selvää. Nyt he käyttävät ihmisiä, jotka eivät osaa lainkaan käsitellä aseita. He pelkäävät ja heitä saatetaan jopa painostaa tekoihin uhkaamalla, Poljarevius sanoo SVT:lle.

– He ovat hyvin nuoria ja he käyttävät huumeita, jotta he uskaltaisivat tehdä näitä asioita. Tämä tarkoittaa sitä, että myös sivulliset ovat yhä suuremmassa vaarassa.

Poljarevius pitää kehitystä järkyttävänä.

– On uskomatonta, että maa, jolla on niin hienot perinteet demokraattisena ja avoimena yhteiskuntana, ja jossa ei ole sodittu pitkään aikaan, joutuu kokemaan tällaista.

– Tämä on kuitenkin karu todellisuus ja meidän täytyy taistella sitä vastaan kaikin keinoin, Poljarevius jatkaa SVT:n haastattelussa.

Poljareviuksen mukaan jengit palkkaavat teini-ikäisiä tappajia, koska Ruotsin oikeusjärjestelmä kohtelee nuoria pehmeästi, ja rikollisjärjestöt tietävät sen.

Myös ruotsalaislehti Expressen kuvaa tilannetta pääkirjoituksessaan: Kun poliisi viimein ottaa kiinni teini-ikäisen epäillyn, joudutaan hänet usein vapauttamaan vain muutaman tunnin jälkeen. Vangitsemisen sijaan poliisi soittaa sosiaalipalveluihin ja pyytää, että lapsi määrättäisiin pakkohoitoon. Usein sosiaalitoimen vastaus on, ettei vapaita paikkoja ole.

Kun tapauksessa viimein annetaan tuomio, ovat rangaistukset Poljareviuksen mukaan vähäisiä.

– Voit murhata jonkun ja istua kaksi tai kolme vuotta vankilassa, korkeintaan neljä. Siinä kaikki. Annetuista tuomioista ensikertalaiset eivät koskaan istu koko tuomiotaan vankeudessa, Poljarevius sanoo.

Alla olevalla videolla Poljarevius kuvaa kehitystä Ruotsissa.

Poljareviuksen mukaan nuorten jengiläisten kesken muodostunut sanonta tiivistää hyvin, mistä koko ilmiössä on kyse.

– Nuoret jengiläiset ovat luoneet ”brösta fyra för att bli en hundra” -nimellä tunnetun konseptin.

Vapaasti suomennettuna se kuuluu: ota neljä, jotta sinusta tulee satanen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että tapat jonkun, otat vastaan neljän vuoden tuomion, joka ei Ruotsissa koskaan ole oikeasti neljää vuotta, ja vapautuessasi olet jengin sataprosenttinen jäsen.

Jengeihin hakeutuu uudentyyppisiä nuoria

Mutta mikä saa nuoret ylipäätään hakeutumaan jengeihin ja jopa tappamaan?

Jengeihin liittyvät nuoret ovat tavallisesti alueilta, joilla esiintyy paljon rikollisuutta ja vakavaa sosiaalista syrjäytymistä, toteaa Luay Mohageb.

Mohageb tutkii nuorisorikollisuutta Tukholman poliisissa.

– He ovat poikia, joiden tulevaisuudennäkymät eivät ole olleet kovin valoisia. Heillä on saattanut olla vaikeuksia koulussa. He ovat ehkä jo syyllistyneet erilaisiin rikoksiin, eivätkä he tunne yhteenkuuluvuutta yhteiskuntaan, Mohageb kertoo Ylelle.

Mohagebin mukaan on tavallista, että nuorisokoteihin aiempien rikosten vuoksi sijoitetut nuoret karkaavat sieltä suorittaakseen jengeille tehtäviä käteistä vastaan.

– Tehtävät voivat vaihdella porttien ammuskelusta asuntojen räjäyttämiseen ja ihmisen ampumiseen.

Mohagebin mukaan jengeihin liittyvät nuoret ovat perinteisesti olleet vaikeista kotioloista tulevia ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia. Nyt asiassa on hänen mukaansa tapahtunut muutos.

– Minä ja moni työtoverini koemme, että myös hieman vakaammista taustoista tulevat pojat ja tytöt, jotka eivät sovi tähän perinteiseen muottiin, ovat alkaneet hakeutua jengeihin.

Mohagebin mukaan poliisi on aiemmin kyennyt ennakoimaan, millaisilla alueilla ja millaisissa oloissa jengirikollisuutta esiintyy. Mutta nyt myös Ruotsissa syntyneet, keskiluokkaisten perheiden tavalliset ruotsalaiset pojat ja tytöt tai keskiluokaistuneiden maahanmuuttajataustaisten perheiden nuoret ovat aktiivisesti alkaneet hakeutua rikollisjengeihin.

– Pojat haluavat, että heidät yhdistetään jengipiireihin. Niin he alkavat suorittaa jengeissä erilaisia pienempiä tehtäviä. Tytöt ovat puolestaan alkaneet säilyttää huoneissaan huumeita ja aseita tai majoittaa etsintäkuulutettuja rikollisia luonaan.

Avaa kuvien katselu Poliisit tutkivat asuintalon edustaa aiemmin syyskuussa Uppsalassa. Talosta löytyi ampumalla haavoitettu ihminen. Kuva: Mickan Palmqvist / Lehtikuva

Mohagebin mukaan hänen suorittamissaan esitutkinnoissa selviää toistuvasti, että nuoret tahtovat aktiivisesti olla osa rikollista elämäntapaa ja jengikulttuuria.

Se on hänen mukaansa täysin uusi ilmiö.

– Tämä on asia, josta tulisi yhteiskunnassa keskustella vakavasti, hän toteaa.

Gangsta rap altistaa rikolliskulttuurille

Mohagebilla ei ole tarkkaa selitystä sille, mikä on saanut aivan tavalliset nuoret ihannoimaan rikollista elämää ja rikollisjengejä, mutta vahva arvaus hänellä on.

– Ne nuoret, jotka nyt toimivat aktiivisesti jengeissä, ovat 15–19-vuotiaita. He ovat kymmenenvuotiaista asti kuluttaneet päivittäin sisältöä verkossa ja sosiaalisessa mediassa, missä gangsterikulttuuria, materialismia, rahakeskeisyyttä ja tietynlaista gangsterimentaliteettia ihannoidaan ja romantisoidaan.

Mohagebin mukaan Ruotsiin rantautui viisi vuotta sitten valtava gangsta rap -musiikin aalto, jossa väkivaltaa, sovinismia, katujengejä ja rikollisuutta ylistetään.

Hänen mukaansa gangsta rap on viimeisten vuosien aikana vallannut Ruotsin nuorisokulttuurin täydellisesti.

– Teoriani on, että nämä ajatukset ovat kantautuneet nuorille gangsta rap -musiikin ja sitä esittävien artistien kuvaamien musiikkivideoiden kautta. Nyt alakulttuurin omaksuneet pojat näkevät, että he voivat saavuttaa yhteisössään korkean aseman tekemällä rikoksia. He myyvät huumeita, ostavat merkkivaatteita ja käyttäytyvät aggressiivisesti, väkivaltaisesti, päättäväisesti ja huolimattomasti.

– Pojat ovat huomanneet, että nämä asiat kohentavat heidän sosiaalista asemaansa ja sen, että se tekee vaikutuksen kavereihin sekä samaan alakulttuuriin kuuluviin ja samat arvot omaksuneisiin tyttöihin.

Mohagebin näkemyksen mukaan nuoret tytöt edesauttavat poikien häiriökäyttäytymistä ihailemalla ongelmallisen mentaliteetin omaavia räppäreitä.

Gangsta rap-artistit kannattavat väkivaltaa ja naisten alistamista ja yliseksualisoimista, mutta heidän suurimpia ihailijoitaan ovat usein nuoret tytöt. Mohagebin mukaan pojat ovat panneet asian merkille ja kokevat, että gangsterin elämäntyyli on se, jota kannattaa tavoitella.

Nuorten muuttuneet asenteet ovat Mohagebin mukaan syöttö Ruotsissa toimivien rikollisjärjestöjen lapaan.

– Aivan yhtäkkiä vanhemmilla rikollisilla, jotka ovat valmiita palkkaamaan lapsia suorittamaan rikollisia tekoja, on aivan valtava valikoima poikia ja tyttöjä, joita he voivat käyttää hyväkseen.

Mohageb toivookin, että vanhemmat valvoisivat tarkemmin, minkälaista sisältöä ja millaista elämäntyyliä ihannoivaa sisältöä heidän alati puhelimiensa äärellä elävät lapsensa kuluttavat.

Mohageb uskoo Ruotsin jengirikollisuuden vain pahenevan. Hän kehottaa pitämään Ruotsia varoittavana esimerkkinä.

– Tehkää kaikkenne oppiaksenne Ruotsin virheistä ja pitääksenne huolen siitä, ettei jengiväkivallasta tule arkipäivää Suomessakin, hän sanoo.

Alla olevasta kartasta näet, millaisia todennäköisesti jengirikollisuuteen liittyviä iskuja Ruotsissa on tehty viimeisen kolmen viikon aikana. Kosketa tai klikkaa numeroa, niin saat lisätietoa yksittäisestä iskusta ja mahdollisista uhreista.