Latvian presidentti Rinkēvičs: ”Venäjä jatkaa riidan haastamista, jos se tuntee saavuttavansa tavoitteitaan”

Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs (vas.) epäilee, että Euroopan on varauduttava pitkään sotaan Ukrainassa.

– Jos Venäjä tuntee saavuttavansa (hyökkäyksellä Ukrainaan) tavoitteitaan, niin se voi haastaa entistä enemmän riitaa.

Näin arvioi Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs. Hän tapasi torstaina presidentti Sauli Niinistön Helsingissä.

Presidentti Edgars Rinkēvičs arvioi, että Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa ei ole päättymässä aivan heti, vaan Euroopassa on syytä varautua pitkään konfliktiin.

– Ei kannata katsoa vain lähiviikkoja tai -kuukausia. Pitää katsoa lähivuosia.

Suomen ja Latvian presidentit tapasivat Helsingissä ja ilmaisivat molemmat huolensa Venäjän sotatoimien jatkumisesta Ukrainassa

Edgars Rinkēvičs huomauttaa, että tilannetta täytyy tarkastella herkeämättä, siksi puolustuksessa on reagoitava ympäristöön silmä tarkkana.

Erityisesti Latvia tähyää ilma- ja rannikkopuolustuksen tehostamiseen.

– Asiat muuttuvat nopeasti ja koko ajan, Latvian presidentti sanoo.

”Ei varustautumiskiirettä, olemme jo kiirehtineet”

Presidentti Sauli Niinistö muistutti pohtineensa jo Venäjän hyökkäyssodan alettua keväällä 2022, että täytyy varautua kaikkiin teoreettisiinkiin mahdollisuuksiin.

– Nato-jäsenyytemme kautta turvallisuutemme on maksimaalinen. Naton luoma pelote on tässä tärkeä. Se on mielestäni huomattu myös Venäjällä, presidentti Sauli Niinistö sanoo.

Presidentti Sauli Niinistö muistuttaa Suomen satsanneen puolustukseen viime vuosina roimasti. Tuoreimpana lisänä ovat juuri Nato-jäsenyys ja päätös hankkia F35-hävittäjiä.

– Varustautumisessa ei ole erityistä kiirettä, koska olemme jo kiirehtineet, presidentti Niinistö sanoo.

Presidentti Sauli Niinistön Helsingissä tavannut Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs arvioi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa kestävän vielä vuosia.

Siirtolaiset aseena

Sekä Suomella että Latvialla on raja Venäjän kanssa, siksi raja-asiat nousivat presidenttien keskusteluissa presidentinlinnassa tärkeään osaan.

Latvian presidentti Rinkēvičs sanoo Latvian rajaseuduilla näkyvän, että muun muassa Valko-Venäjän kanssa ollaan jo hybridisodassa.

– Siirtolaisia käytetään rajoilla jo eräänlaisena aseena, presidentti Rinkēvičs sanoo.

Hän arvioi, että hybridioperaatioissa tullaan tulevaisuudessa siirtolaisten lisäksi käyttämään aseena myös enenevässä määrin energia-asetta ja propagandan levittämistä.

Presidentti Niinistö sanoo Suomen kuuntelevan mielenkiinnolla Latvian kokemuksista Valko-Venäjän hybridioperaatioista.

Niinistö arvioi, että toistaiseksi niin Suomen kuin Latviankin raja Venäjän kanssa on erittäin rauhallinen. Venäjä on hyökkäyssotansa vuoksi siirtänyt joukkojaan näiltä rajaseuduilta taistelutantereille Ukrainaan.