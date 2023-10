Työperäinen maahanmuutto hipoo edelleen ennätyslukemia – näistä maista Suomeen tullaan nyt töihin

Suomeen tullaan yhä liki ennätystahtia töihin kaukaa maailmalta. Pitempään täällä työskennelleet tuovat tänne nyt myös perheensä.

Viime vuonna tänne tuli suoraan töihin ennätysmäiset yli 20 000 henkilöä. Tuolloin työlupia myönnettiin etenkin venäläisille, filippiiniläisille ja intialaisille. EU-kansalaisia tänne tuli työn teon perusteella etenkin Virosta, Romaniasta ja Latviasta.

Tänä vuonna myönteisiä ensimmäisiä oleskelulupapäätöksiä ja EU-kansalaisten rekisteröintejä on tehty työn, perheenyhdistämisen tai opiskelun perusteella 40 468 henkilölle.

Ennuste loppuvuodelle on, että kokonaismäärä ylittää viime vuoden.

Luvuista on poistettu varsinaiset kausityöntekijät ja kansainvälistä suojelua tarvitsevien perheenjäsenten luvat Suomeen. Lisäksi Migrin luvut ovat puutteelliset, jos muuttaja on muista Pohjoismaista. Mukana ei myöskään ole ukrainalaisia.

– Työluvat ovat pysyneet edelleen korkealla tasolla, mutta tänä vuonna jäädään todennäköisesti noin 15 000 tasolle. EU-kansalaisista työperäisenä tänne tulevien laskennallinen odotus tälle vuodelle on runsaat 3300 henkilöä, sanoo ylitarkastaja Markus Suutari Maahanmuuttovirastosta.

Filippiineiltä paljon tulijoita sote-alalle

Töihin on tullut tänä vuonna etenkin filippiiniläisiä, venäläisiä, intialaisia ja thaimaalaisia. EU-maista eniten töihin tulijoita on ollut Virosta, Latviasta, Romaniasta ja Puolasta.

– Oleskeluluvalla EU:n ulkopuolelta tulijoiden joukossa uutena ja tosi nopeasti kasvavana ryhmänä on Filippiinit. Sieltä tulee sosiaali- ja terveydenhuoltoon tekijöitä tosi paljon. Lähtömaissa on myös Sri Lankaa, Intiaa, Kiinaa, Bangladeshia, Pakistania ja Vietnamia, Suutari sanoo.

Varsinainen kasvu tälle vuodelle tulee opiskelijalupien määrän kasvusta ja työn perässä tänne muuttaneiden perheiden yhdistämisestä.

– Perheenjäsenten tulo on loogista. Meille on koronan jälkeen tullut yhä enemmän ensimmäisen luvan maahanmuuttajia ja he voivat nyt maassa ollessaan hakea tänne perheenjäseniään eli perhesidehakemusten määrät ovat nousseet, Suutari sanoo.

EU-maiden ulkopuolelta Suomeen on tultu opiskelemaan aiempaa enemmän muun muassa Bangladeshista, Kiinasta, Sri Lankasta, Pakistanista ja Venäjältä.

Heikko suhdanne vaikuttaa työperäiseen muuttoon

Töiden takia Suomeen saapuvia on aiempaa vähemmän ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin korona-ajan pahin patouma on saatu purettua.

– Yksi selittävä tekijä on korona-ajan patoutuneen kysynnän purkautuminen. Rajoitukset vaikuttivat monissa lähtömaissa aika myöhään – tämä todennäköisesti vaikutti korkeisiin hakemusmääriin viime vuonna ja selittää osaltaan tämän vuoden matalampaa määrää, sanoo johtava asiantuntija Katri Niskanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Toisaalta rakennusala on kriisissä, ja myös laajemmin taloudessa ja vientiteollisuudessa menee nyt kehnommin.

– Taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa aina työperäiseen maahanmuuttoon. Tässä on kuitenkin kyse työnantajien tarvitsemien tekijöiden saamisesta Suomeen, joten jos osaajia tarvitaan vähemmän, niin myös niitä työperusteisia tulijoita on vähemmän, Niskanen jatkaa.

Oleskelulupa vai rekisteröinti? Muiden kuin EU- ja ETA-kansalaisten on haettava oleskelulupaa, jos he aikovat oleskella Suomessa – muussa kuin matkailutarkoituksessa – yli 90 vuorokauden ajan. Oleskelulupaa voi hakea usealla eri perusteella. EU-valtion, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen ei tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta, oleskeluoikeus pitää rekisteröidä.

Entä miten käy ensi vuonna?

– Se riippuu taloustilanteesta. Oletamme, että ensi vuonna työlupahakemukset lähtevät taas hienoiseen nousuun. Opiskelijalupien ennustetaan kasvavan ja perhesideluvissa mennään suunnilleen tämän vuoden tasoilla, sanoo Suutari.

Uusi ennätys voi siis olla lähellä ensi vuonnakin. Silloin tilannetta voivat tosin muuttaa myös hallitusohjelmassa linjatut monet tiukennukset maahanmuuttoon.

Valmistelussa on minimituloraja työntekijän luvalla tulijalle ja jatkossa selvitetään myös sitä, paljonko tuloja tulisi olla, jotta saa myös perheen Suomeen. Lisäksi jos jää työluvalla ollessaan työttömäksi, aika uuden työn löytämiseen aiotaan rajata kolmeen kuukauteen. Opiskelijaluvalla turvautuminen toimeentulotukeen voisi puolestaan johtaa luvan peruuttamiseen.

Vaikutusarviot toimista aiotaan tehdä säädösvalmistelun yhteydessä.

– Ei hallituksen politiikka ole sellaista, joka vain vähentäisi tulijoita vaan hallitusohjelmassa on myös toimia, joilla pyritään edistämään ja sujuvoittamaan kansainvälistä rekrytointia ja muun muassa vahvistamaan vieraskielisten opiskelijoiden työllistymistä, sanoo Niskanen.

Myös nettomaahanmuutto on ollut selvässä kasvussa

Tulijoiden määrän kasvu näkyy myös Tilastokeskuksen luvuissa, vaikka Maahanmuuttoviraston ja Tilastokeskuksen lukuja ei voi suoraan toisiinsa verratakaan.

Tilastokeskuksen maahanmuuttotilastoon tulevat nimittäin mukaan vain ne henkilöt, jotka aikovat oleskella Suomessa pysyvästi tai vähintään vuoden. Migrin oleskeluluvat voivat olla lyhytaikaisiakin.

Tilastokeskuksen mukaan tammi-elokuussa maahanmuuttajia oli 42 070. Maasta muuttaneita oli yli 8400, joten nettomaahanmuutto ylitti 33 600.

– Maahanmuuttoja oli ennakkotilastomme mukaan enemmän ja maastamuuttoja vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, joten näyttäisi siltä, että nettomaahanmuutossa päästään korkeampaan lukuun kuin viime vuonna, sanoo yliaktuaari Joni Rantakari Tilastokeskuksesta.

Luku lähentelee siis jo nyt viime vuoden ennätystä eli 34 363 henkilöä. Lukua kasvattivat viime vuonna EU:n ulkopuoliset tulijat. Luvussa eivät vielä näkyneet sodan jaloista Suomeen saapuneet ukrainalaiset.

Tänä vuonna nettomaahanmuuttoa ovat kuitenkin kasvattaneet ne yli 11 600 ukrainalaista, jotka olivat hakeneet ja saaneet vuoden oleskelun jälkeen Suomesta kotikuntaoikeuden. Todellisuudessa ukrainalaisia on Suomessa kymmeniä tuhansia enemmän, mutta maahanmuuttajaksi heidät lasketaan vasta kotikunnan myötä.

– Tilastokeskuksella ei ole käytössään Maahanmuuttoviraston Migrin oleskelulupa-aineistoja eli maahanmuuton perustetta. Toivottavasti ensi vuonna saisimme aineistot käyttöömme. Tieto olisi tärkeää, jotta voisimme seurata kotoutumisen edistymistä eli miten esimerkiksi eri oleskelulupaperusteella Suomeen saapuneet työllistyvät, sanoo yliaktuaari Markus Rapo Tilastokeskuksesta.

Kuuntele Politiikkaradion jakso työperäisestä maahanmuutosta toukokuulta.

