Citymajava Eetvartti hurmaa Oulussa – kiireinen uimari elelee vielä sinkkuna

Oulun Kaijonlahden pintaan ilmaantuu rinkuloita ja pian veden alta näkyykin karvaisen otuksen pää.

Siinä on citymajava Eetvartti, joka on asustellut asutusalueen kupeessa sijaitsevassa lahdessa puolisen vuotta ja sinä aikana ehtinyt hurmata jo monia ulkonaliikkujia.

– Nimesin majavan Eetvartiksi, vaikka en tiedä sen sukupuolta. Ajattelin, että se tekee eetvarttia niille, jotka sen pääsevät näkemään, oululainen luontokuvaaja Esa Väänänen naurahtaa.

Eetvartti on rakentanut pesänsä Kuivasjärven Kaijonlahteen asuinalueen keskelle. Kaijonlahden vieressä sijaitsee suosittu ulkoilureitti.

Väänänen on kesän ja tämän syksyn ajan seurannut sekä kuvannut Eetvartin touhuja – ja useasti saanutkin majavan kameran linssin eteen.

Jos Eetvartin mielii varmimmin nähdä, liikkeellä on oltava yöllä tai aamulla vielä hämärän aikaan.

Avaa kuvien katselu Väänänen arvioi, että Eetvartti on uinut Kuivasjärven Kaijonlahteen Pyykösjärven suunnalta Laholaisojaa pitkin. Reitistä kielii se, että Laholaisojan varrelta löytyy muutamia majavan kaatamia haapoja. Kuva: Hanne Kinnunen / Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Potkaistu ehkä pois lapsuudenpesästään

Eetvartti on varsin rohkea ja utelias. Tämä viittaisi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Terhi Iso-Tourun mukaan siihen, että majava on vielä nuori yksilö, niin sanottu ylivuotinen poikanen, joka on lähtenyt lapsuuden pesästään omille teilleen tämän vuoden poikasten jaloista.

– Majavan poikaset saattavat viihtyä parikin vuotta oman lapsuuden pesänsä lähistöllä, mutta jossain kohtaa tule raja vastaan ja ne tavallaan potkaistaan sieltä pois.

Eetvartti on Iso-Tourun mukaan todennäköisesti kanadanmajava, sillä Oulu on perinteisesti tämän tulokaslajin elinympäristöä. Toinen vaihtoehto on euroopanmajava, joka kuuluu Suomen alkuperäiseen eläimistöön. Näitä kahta lajia on hyvin vaikea erottaa toisistaan.

Majava on perhekeskeinen kasvissyöjä Majava on Suomen suurin jyrsijä. Se voi painaa jopa 30 kiloa ja elää 30 vuotta. Majava on yksiavioinen. Pariskunta elää yhdessä läpi elämän, yleensä yhdessä nuorimpien poikasten kanssa. Majava on kasvissyöjä – sen herkkua ovat mm. haavanlehdet Euroopanmajavia on noin 3 300–4 500 yksilöä. Kanadanmajavia arvioidaan olevan noin 10 300–19 100 yksilöä. Lähde: Suomen Riistakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö. Avaa

Se, että majava on löytänyt reittinsä asutusalueen kupeeseen kaupungin lähistölle, ei ole Iso-Tourun mukaan erityisen poikkeuksellista.

– Majava on tyypillisesti arka eläin, mutta aina löytyy näitä rohkeitakin yksilöitä sekaan.

Eetvartti elelee Kaijonlahdessa ainakin toistaiseksi yksin eli vielä se ei ole löytänyt puolisoa itselleen.

– Jos sitä ei löydy ja Eetvartin vietti perheen perustamiseen on tarpeeksi iso, sen täytyy lähteä etsimään puolisoa muualta, Iso-Touru sanoo.

Talventulo pitää kiireisenä

Nyt siipanhakuun ei kuitenkaan taida Eetvartilla olla aikaa, sillä sen on jo kesästä lähtien pitänyt kiireisenä talvivaraston kerääminen.

Luontokuvaaja Esa Väänänen on havainnut, että majava on vienyt pesäänsä ahkerasti ainakin haavan oksia sekä ulpukoita ja lumpeita juurineen.

Väänänen uskoo, että ainakin tulevaksi talveksi Eetvartille riittää alueella ruokaa. Hän luottaa myös siihen, että Eetvartille löytyy puoliso.

Asuinpaikka on majavalle otollinen, sillä lahdensuu ei Väänäsen mukaan jäädy kokonaan umpeen. Se mahdollistaa sen, että Eetvartti pääsee tarvittaessa sukeltamaan talvellakin itselleen lisää ruokaa.

