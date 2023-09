Pitkittynyt kuivuus koettelee Boliviaa – vedestä puutetta osassa maata lämpöaallon takia

Kuivuus on laskenut veden pintaa padon tuntumassa Millunin alueella Boliviassa syyskuussa.

Etelä-Amerikassa Boliviassa vesi on vaarassa loppua osassa maata pitkään jatkuneen kuivuuden ja ennätyksellisen lämpimän talven takia.

Tilanne koskee myös korkealla sijaitsevassa El Alton kaupungissa, joka sijaitsee noin 4 000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

Ilmastonmuutos vaikuttaa Bolivian Andien jäätiköihin, joista valuu makeaa vettä ympäröiville kosteikoille, lähteille ja padoille. El Alton asukkaat saavat vettä vain tiettyinä vuorokaudenaikoina.

Paikallinen asukas Bertha Apaza sanoo, että äärimmäinen kuumuus on ollut selvä merkki ilmaston muuttumisesta, mikä on pakottanut kaupunkilaiset säännöstelemään veden käyttöä.

– Meillä on aikataulut, joiden mukaan saamme vettä. Meillä ei ole tarpeeksi vettä ruuanlaittoon tai vaatteiden pesuun, saati suihkuun, Apaza sanoi.

Boliviassa on kärsitty äärimmäisistä lämpötiloista elo- ja syyskuussa, jotka ovat yleensä lauhoja kuukausia.

Viranomaiset luottavat siihen, että vesivarannot riittävät joulukuuhun asti, jolloin sadekausi yleensä alkaa.

Tiedeyhteisön jäsenet varoittavat, että tilanne voi muuttua kriittiseksi, kun El Niño -sääilmiön saapumista odotetaan joulukuussa. Tämä saattaa muuttaa ennusteita ja nostaa lämpötilaa.

El Niño voi aiheuttaa äärimmäisiä sääilmiöitä, jotka vaihtelevat maastopaloista pyörremyrskyihin ja kuivuuteen joillakin alueilla ja vain runsaampiin sateisiin toisilla alueilla.

Lämpöaallot vaikuttaneet myös Bolivian naapurimaissa

Bolivian naapurimaat Brasilia, Paraguay ja Peru ovat myös kärsineet epätavallisista lopputalven ja alkukevään lämpöaalloista, jossa lämpötilat ovat hiponeet kaikkien aikojen ennätyksiä eteläisellä pallonpuoliskolla.

Brasiliassa kuumuus aiheuttama kuivuus on muun muassa vaikeuttanut ihmisten liikkumista Amazonin alueella. Amazon-joen pinnan todettiin kuivuuden vaikutuksesta olevan historiallisen alhaalla. Kuivuus on vaikuttanut myös kalastukseen, joka on huomattava elinkeino Amazonin alueella.

Amazonasin osavaltio julisti alueelle syyskuun aikana jopa ympäristöhätätilan pitkään jatkuneen kuivuuden takia.

